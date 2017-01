1832 – Efemérides de Azul – Hoy

UN DÍA COMO HOY PERO EN EL AÑO…

1834: Se inicia el libro de bautismo de la primera capilla del Fuerte San Serapio Mártir.

1927: Llega a Azul el primer servicio oficial del tren provincial, en viaje que se inicia desde La Plata. La estación está en la calle Escalada y la actual Avenida Güemes.

Se funda Estación Ariel, en campos propiedad de Francisco Cotaviano Pourtalé.

1946: El Club Atlético San Martín realiza su asamblea general ordinaria, y elige nuevas autoridades: presidente Adolfo Ferreyra, vicepresidente Juan Latrónica, secretario Juan Orueta, prosecretario Vicente Giacomino, tesorero Juan Motillo, protesorero Juan Forte; vocales titulares: Carlos Zárate, Martín Gérez, Bernardino Torres, Nicolás Fortunato, Dante Villarreal, Carlos Bagnoli, Domingo Pinello y Adolfo Valicenti; vocales suplentes: Oscar Sánchez, Ernesto Benevento, Juan Cirigliano e Inocencio Molina; revisores de cuentas: Ricardo Latrónica y Antonio Tito.

1952: Personal policial destacado en el balneario municipal hace cumplir la orden de no permitir a los bañistas el uso de cualquier pantalón que no fuera el de pollerita confeccionado con el tejido de las mallas de lana o algodón. La medida restrictiva, de tendencia moralizadora a juicio de las autoridades policiales, crea un clima de disconformidad entre los bañistas, quienes están seguros de no ofrecer ninguna nota inadecuada.

1956: Es derogada la ordenanza sobre el cierre uniforme de comercios.

1963: En la sección Baldosas Flojas de Diario El Tiempo, y bajo el título “Incomprensión”, se lee: “Las motocicletas siguen rugiendo en las calles más centrales de la ciudad. Pareciera que quisieran dar sensación de potencialidad, fuerza y coraje”.

Pasa por la estación del ferrocarril el convoy que entre su pasaje transporta el primer equipo de Boca Juniors de Capital Federal rumbo a Bariloche, en donde realizará trabajos de pretemporada. Entre los que posan para la cámara de “Foto Lux” se cuentan Pueblas, Corbata, González, Pizutti, Menéndez, Da Silva y Spilinga.

1977: Fallece Orlando Guelbenzu, a los 60 años de edad. Payador, autor de innumerables poemas, versos y milongas orilleras y paisanas, tiene en “Milonga del Azuleño” a una de sus más recordadas. Había nacido en la esquina de Colón y Santa Fé (actual Amado Diab), el 29 de mayo de 1916.

Este es un espacio para recuperar y fortalecer la identidad desde el recuerdo.

NOTA: Las presentes efemérides de nuestra ciudad y sus localidades, que abarcan los 365 días del año desde 1832 hasta el hoy, es una realización de base de datos en construcción permanente, que será enriquecida cada día al descubrir nuevos hechos a través de escritos históricos.

Invitamos a los azuleños que deseen acercar datos precisos para ser incluidos en el presente trabajo ( corroborados en conjunto), con acontecimientos de instituciones y/o personajes que se hayan destacado por su actividad, pueden hacerlo a través de nuestra página de FACEBOOK/ELTIEMPODEAZUL o personalmente de lunes a viernes, de 9 a 12 hs., en la sección archivo del diario.