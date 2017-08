ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LAVALLE Y LAMADRID

< > NICOLÁS MURCIA

El cruce de las calles Lavalle y Lamadrid se convirtió ayer a la tarde en el lugar donde una moto y una camioneta chocaron, sin que se registraran personas lesionadas. Una camioneta Ford F 100 y una motocicleta Zanella ZB de 110 cc fueron los vehículos involucrados en la colisión. Personal policial y una ambulancia con personal médico del Hospital Pintos concurrieron al lugar para intervenir en lo sucedido. El conductor de la motocicleta, un adolescente que tiene 17 años, fue trasladado al Pintos, donde fue atendido por la Guardia y no quedó internado, tras comprobarse que no presentaba lesiones. Desde la comisaría primera no se iniciaron actuaciones penales por lo sucedido.