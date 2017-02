Advertencia de la UDOCBA a padres que retiren a sus hijos de las escuelas

< >

La secretaria General de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires, Seccional Azul, Irene Lagos, exhortó a los padres a dejar a sus hijos en las escuelas aun cuando el maestro del niño adhiera a la medida de fuerza para no ser “cómplices de un chanta que dice que va a trabajar, que no hace paro, que cobra su sueldo sin descuentos y que no trabaja porque envió a todos los alumnos a su casa”. Si “en el establecimiento hay algún docente, director, secretario, maestro, profesor, u otro, esa persona debe hacerse cargo de todos los alumnos que concurran, sean de él o no”, afirmó.