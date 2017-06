AJEDREZ: AZULEÑOS SE DESTACARON EN SIERRAS BAYAS

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez estuvieron participando en la cuarta fecha del Gran Prix Provincial del Centro de Ajedrez que se desarrolló, días atrás, en las instalaciones del Club “San Martín” de Sierras Bayas.

De este certamen tomaron parte un total de 139 jugadores provenientes de las ciudades de: Bolívar, Coronel Suárez, Daireaux, General La Madrid, Henderson, Las Flores, Necochea, 9 de Julio, Pehuajó, Saladillo y Tapalqué, además de los locales y los representantes de Azul.

La organización estuvo a cargo de la Comisión de Padres de Ajedrez del Club “San Martín” de Sierras Bayas en tanto que el director del torneo fue Diego Cisneros. El arbitraje corrió a cargo de Nicolás Luna y árbitros adjuntos para cada una de las categorías: Sub. 8, Sub. 10, Sub. 12, Sub. 15 y Mayores Sub. 18.

La delegación de Azul, estuvo compuesta por los trebejistas más pequeños de la institución, que fueron acompañados por familiares y por el docente Gustavo Godoy. El torneo se disputó por sistema suizo a 7 rondas, exceptuando la categoría Sub 8 que jugó un total de 9 partidas.

El tiempo de reflexión fue de 20 minutos a finish por jugador para todas las categorías a excepción de Mayores-Sub 18, quienes contaron con 15 minutos iniciales mas 5 segundos de incremento por movimiento realizado.

En lo que respecta a las actuaciones azuleñas se destacan las clasificaciones obtenidos por Lucas Sarachu, que finalizó 2º en la categoría Sub. 8 con 8 pts sobre un total de 9; Zoe Quevedo que culminó 4º. En tanto que Jorge Baldini fue el ganador en la categoría Senior.

Posiciones finales:

Sub 8 (12 jugadores): 1° Benjamín Diyorio de Bolívar con 9, 2° Lucas Sarachu, con 8 y 4º Zoe Quevedo, 6º de Azul Boris Giardini y 10º Santiago Seminara.

Sub 10 (30 jugadores): 1° Juan Cruz Hoffman, de Coronel Suárez, con 6,5, 2° Morena Gisler con 6 y 3° Dino Costilla con 5, 11º Alexis Alcaza.

Sub 12 (22 jugadores): 1° Juan Ignacio Barraza con 6,5

Sub 15 (20 jugadores): 1° Lautaro Micucci, de Necochea, con 6,5

Sub 18 (15 jugadores): 1° Joaquín Cazot, de Olavarría, y 2° Valentín Heredia, de Nueve de Julio, ambos con 4,5, 3° Facundo Foss Osma, de Necochea, con 4.

Mayores (40 jugadores): 1° MF Sergio Arambel, de Olavarría, con 6,5, 2° Gerardo Santopietro