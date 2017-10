Algunas nociones sobre “grooming”

Recientemente, el 19 de Octubre, un Tribunal Oral de Bahía Blanca integrado por los jueces Claudia Fortunatti, María Elena Baquedano y Eugenio Casas, condenó a Jonhatan Luna, de 28 años de edad, a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por alevosía, en concurso real con intento de abuso sexual, acoso sexual tecnológico y robo, hechos perpetrados contra Micaela Ortega, de 12 años de edad. Este fallo, se constituyó así, en el primero en nuestro país que introduce la figura del grooming en un caso de femicidio.

¿SABEMOS QUE ES EL “GROOMING”?.- Se trata de un engaño de tipo “pederasta”, conocido por el anglicismo “grooming”, que en español significa “acicalando” o “preparando”. Son una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones de éste y poder abusar sexualmente de él. En algunos casos, también se puede buscar la introducción del menor al mundo de la prostitución infantil o la producción de material pornográfico.

¿CÓMO SE CONFIGURA EL ENGAÑO?.- La modalidad del engaño pederasta es un proceso, cuya duración suele oscilar entre semanas o incluso meses, variando el tiempo según la víctima y que suele pasar por fases, más o menos comunes, de manera más o menos rápida según diversas circunstancias. Algunos autores como Rovira del Canto indican que es posible esquematizar el acoso sexual infantil o child grooming en una serie de fases sucesivas: a) fase de amistad; b) toma de contacto, gustos, preferencias, confianza; c) fase de relación (en estas primeras fases parece ser la finalidad común lograr la confianza general del menor y es donde comúnmente se harían pasar por personas de su misma edad); d) confesiones personales e íntimas, consolidación, (en esta fase, el adulto lograría involucrarse emocionalmente con el menor, lo que lo convertiría en más vulnerable); e) componente sexual (antes inexistente o como uno más entre tantos, de a poco pasa a convertirse en central; f) participación de actos de naturaleza sexual, fotografías, webcam (en esta fase el adulto obtendría la participación del menor mediante su exposición); g) extorsión (en esta fase, el adulto suele dejar de fingir, al menos en sus intenciones, ya que contaría con elementos que el menor no desea que se conozcan o bien el adulto comenzaría a amenazarlo con exponerlo, o infringirle daños a sus afectos); h) escalada de peticiones (en esta fase, el hostigamiento sería constante, viéndose el menor sin otra alternativa que acceder); i) ¿agresión? (esta última fase se presentaría como una alternativa más que posible).

¿CÓMO PREVENIR?.- La organización “PROTEGELES” ha elaborado el siguiente decálogo de consejos para prevenir el grooming destinado a niños y jóvenes:

1- Rechaza los mensajes de tipo sexual o pornográfico. Exige respeto.

2- No debes publicar fotos tuyas o de tus amigos/as en sitios públicos.

3- Utiliza perfiles privados en las redes sociales.

4- Cuando subas una foto en tu red social asegúrate de que no tiene un componente sexual. Piensa si estás dispuesto/a que esa foto pueda llegar a verla todo el mundo y para siempre.

5- No aceptes en tu red social a personas que no hayas visto físicamente y a las que no conozcas bien. Si tienes 200, 300 o 500 amigos estás aceptando a personas que realmente no son amigos ni familiares tuyos.

6- Respeta tus propios derechos y los de tus amigos/as. Tienes derecho a la privacidad de tus datos personales y de tu imagen: no los publiques ni hagas públicos los de otros.

7- Mantén tu equipo seguro: utiliza programas para proteger tu ordenador ( y/o teléfono móvil, tablets) contra el software malintencionado.

8- Utiliza contraseñas realmente privadas y complejas. No incluyas en tus nicks e identificativos datos como tu edad, etc.

9- Si se ha producido una situación de acoso guarda todas las pruebas que puedas: conversaciones, mensajes, capturas de pantalla…

10- Si se ha producido una situación de acoso NO cedas ante el chantaje. Ponlo en conocimiento de tus padres,

NUESTRA LEGISLACIÓN.- En noviembre de 2013, se sanciona la Ley Nro. 26.904, que incorpora al Código Penal Argentino, la figura del “grooming”, a través del Art. 131 que reza: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

CÓMO DENUNCIAR.- La sospecha de comisión de este delito se puede denunciar en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Azul, y en nuestro Departamento Judicial interviene en la investigación una Unidad Funcional de Instrucción especializada.- A su vez, existe a nivel nacional, existe una línea gratuita 0800 -222-1717y también se ocupan de la temática diversas organizaciones, siendo una de las referentes y encargada de trabajar la problemática en Argentina, la ONG “GROOMING ARGENTINA” la cual realiza un abordaje integral a las víctimas en todo el país. Para más info: www.groomingargentina.org.- Alda V. Martinez, Abogada, integrante del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Azul

Colaboración: Comisaría de la Mujer y la Familia