“Alumni no va a enfrentar al mismo equipo de la primera fecha”

Todo está guardado en la memoria. Hernán Barbieri le contará a este medio de las implicancias (personales y grupales) de esta final ante Alumni. Pero dejará en claro que, entre tantas cosas, el mano a mano que definirá el campeonato es una “revancha” del cotejo que inició este torneo: “Quedamos en deuda después de ese partido, había varios chicos nuevos y no nos pudimos ensamblar bien”.

< > NICOLÁS MURCIA

Pero para el arquero de Piazza ese no es el foco. Reconocerá en el diálogo que ese intento fallido de principios de octubre ha derivado en un equipo que ahora juega bien, que logró explayar una idea que durante temporadas anteriores no pudo ser puesta en práctica. “Antes no se hacía por la característica de jugadores que había. Como te digo, cada uno se amolda al grupo de jugadores que tiene”, explicó.

Barbieri subraya el mérito del conjunto alumnista y ofrece una pista sobre por dónde puede inclinarse la suerte de sendos finalistas: “El que esté más frío va a ser, supongo yo, el que va a tener un resultado a favor”.

–¿Son los dos mejores equipos del Clausura?

–Sí, la verdad que sí. El primer partido perdemos con ellos, jugando mal, y tener esta revancha después de diez fechas, es muy lindo. Quedamos en deuda después de ese partido, había varios chicos nuevos y no nos pudimos ensamblar bien. Pero creo que ahora nos agarra con más experiencia, más allá de que los jugadores que estamos en el equipo tenemos al menos la final del año pasado, casi todos. Tenemos experiencia en esta clase de partidos.

–Tenés una visión privilegiada para contemplar el funcionamiento de Piazza. ¿Este equipo es el mejor desde que Hourcade es el entrenador?

–Ahora se intenta jugar más. Depende de los jugadores….todos los equipos dependen de los jugadores que tienen y se amoldan a la clase de juego que tienen en su momento. Antes por ahí no éramos más vistosos, pero éramos efectivos. Ahora se trató de hacer juego más en conjunto; tenemos jugadores de buen pie, de buen manejo de pelota y eso lleva a que el cambio de actitud y de juego sea distinto.

–Yendo a cuestiones más puntuales, ¿qué aspectos centrales fueron afectados para poder concebir este esplendor?

–Por ejemplo, que se intenta salir jugando. Antes –dependiendo de los partidos, obvio– no se salía jugando tanto, mucho más vértigo, se salteaban muchas líneas: de la parte defensiva se salteaba la parte del medio y se llegaba directamente a los delanteros. Tenemos el trabajo de salir jugando y de que la toquen casi todos, mientras se pueda que juguemos todos.

Antes no se hacía por la característica de jugadores que había. Como te digo, cada uno se amolda al grupo de jugadores que tiene. Hoy nos toca que tenemos jugadores de buen pie y se pueden hacer ese tipo de cosas. Antes, el resultado era el mismo, pero sin tanta cantidad de juego.

–Hernán, los números de Alumni son muy destacados. ¿Lo ves como el gran equipo del torneo?

–De eso no hay duda. Vamos a tener que tener mayor cuidado del que veníamos teniendo…¡al igual que ellos, eh! Ojo. Alumni no va a enfrentar al mismo equipo que enfrentó en la primera fecha. Los resultados están a la vista: en números y en juego es uno de los mejores equipos. Por eso ganó los siete partidos, por eso ganó los demás. No podemos dejar atrás esas cosas.

Pero nosotros tenemos lo nuestro. Vamos a salir a apretarlos arriba, a no dejarlos jugar a los mediocampistas de ellos, más que nada. Del medio para arriba tienen un poderío bastante importante. Entonces, tenemos que extremar medidas para que no nos lleguen tanto.

–Hablaste del sector de volantes y la necesidad de imponer condiciones allí. ¿Será la que termine de perfilar el partido?

–Puede ser, puede ser. Es media vieja la frase, pero el que se equivoque menos va a tener los mejores resultados. Es lo mismo que ya te dije: si nos cuidamos bien atrás, apretamos la marca y somos efectivos arriba, yo creo que vamos a dar un buen espectáculo. Nosotros por lo menos, y me parece que ellos también.

–Teniendo en cuenta que hay una revancha, ¿se sale por todo en la primera final o vale conservar y cuidar?

–La idea no es salir por todo, pero, bueno, nos corre sangre por las venas. Van a haber partes del partido que van a ser trabadas y luchadas. El que esté más frío va a ser, supongo yo, el que va a tener un resultado a favor. En estos partidos no se puede pensar en el próximo, no se puede regalar nada. No creo que algún jugador piense “levanto el pie porque el viernes hay una revancha”.