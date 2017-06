“Ante estas condiciones planteadas, más de la mitad de los docentes quedan por debajo de la línea de la pobreza”

Así lo expresó uno de los trabajadores de la educación que dialogó ayer con EL TIEMPO en el marco de una nueva jornada de lucha implementada por los maestros a nivel nacional. En esta ciudad se llevaron a cabo una mateada y una radio abierta, las cuales tuvieron como epicentro el veredón municipal y cuyo objetivo principal fue el de visibilizar el reclamo.

< > “Los judiciales están de paro; los estatales están de paro; sacaron las pensiones para discapacitados; se aumentaron los sueldos de una manera que no se corresponde ni con la inflación ni con las ofertas que nos hacen a nosotros. Es todo un combo que te pone en situación para hacer un juicio sobre nuestra situación”, expresó el docente Santiago Suñer.

Convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, los maestros realizaron ayer una nueva jornada de lucha, con un paro por 24 horas, en el marco del conflicto que mantienen con la administración de María Eugenia Vidal, el cual parece estar lejos de solucionarse.

Ante este escenario planteado, el FUDB se movilizó a la Casa de la Provincia, partiendo de la Plaza de los Dos Congresos, junto a los trabajadores Judiciales y la CICOP.

Mientras tanto, en esta ciudad se llevaron a cabo una mateada y una radio abierta, las cuales que tuvieron como epicentro el veredón municipal y la Plaza San Martín.

En ese lugar, EL TIEMPO dialogó con dos de los docentes que fueron parte de esta iniciativa de reclamo impulsada por los gremios que representan a los maestros: Santiago Suñer y Juan Martín Gómez.

“Los descuentos son una razón más para hacer paro”

En principio Santiago Suñer manifestó su disconformidad “con las políticas educativas impulsadas por este gobierno. Además, hay una falta absoluta de diálogo con los docentes y es una tomada de pelo de las autoridades provinciales la oferta salarial que realizaron”.

“Estoy afiliado a dos gremios, uno por Nación y otro por Provincia, en Nación estamos de paro por la misma razón. Las ofertas no cambian, la inflación sigue existiendo y además te descuentan indiscriminadamente”, señaló el docente.

En idéntico aspecto Suñer consideró que los descuentos provienen “de una decisión política y no de un castigo económico por comprometerse, ya que hay mucha gente que no hizo paros e igual le descontaron”.

“Escuché a muchos docentes decir que no tiene sentido hacer el paro porque le regalás la plata, ya que te la sacan. Y básicamente eso es lo que quiere el Gobierno, que no reclamemos, que no hagamos más paros. Por eso creo que los descuentos son una razón más para hacer paros”, manifestó el docente azuleño.

De igual forma Suñer contextualizó la situación que atraviesan los maestros con la de trabajadores de otros sectores que también están desarrollando planes de lucha en discordancia con las políticas implementadas por el gobierno del frente Cambiemos.

“Es mísero lo que ofrecen”

Por su parte, Juan Martín Gómez destacó que “es parte de un plan sistemático de replegar al Estado de funciones que le son inherentes, como la educación, la salud, en el caso de la seguridad van a ir por lo mismo”.

“Y en el caso de los docentes nos dijeron que querían negociar con los chicos en las aulas. En un principio tomamos medidas de fuerza, pero luego consensuamos con el conjunto del gremio y también en el marco del Frente de Unidad Docente volver al aula y tomar otras medidas de protesta mientras los chicos seguían con clases y esperábamos una convocatoria a negociar paritarias…pero no nos llamaron cuando hacíamos paros ni con los chicos en las aulas”, subrayó el docente, quien paso seguido apuntó que “es una franca tomada de pelo estas ofertas que no superan en nada a lo que venían planteando. Es mísero lo que ofrecen”.

“Ante estas condiciones planteadas, más de la mitad de los docentes quedan por debajo de la línea de la pobreza, y haciendo frente a tarifazos, ajustes de toda clase y formando parte del mismo plan sistemático del vaciamiento de todo lo público”, concluyó Gómez.

“PONER POR DELANTE A LOS CHICOS ES MUY GRAVE”

“A nosotros nos llegó una notificación firmada por el Consejo Escolar de Chivilcoy, mediante la cual los consejeros enviaron a las escuelas la información acerca de que el gobierno dice que cada vez que haya paro docente se va a suspender el dinero -correspondiente a ese día- destinado a los comedores escolares”.

Este concepto fue vertido por Sergio Torre, secretario General del SUTEBA, quien también resaltó que “estuvimos averiguando y a esta ciudad no llegó, pero a otros distritos sí llegó esa notificación del gobierno de la provincia de Buenos Aires”. “Más que preocupante, lo llamaría siniestro. A nosotros nos ha tomado como enemigos el gobierno de la provincia, pero poner por delante a los chicos es muy grave”, subrayó Torre.