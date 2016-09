Artesana azuleña ganó el primer premio en un concurso promovido por el Fondo Nacional de las Artes

Se trata de Marisa Martins, quien participó del Concurso Nacional de Artesanías obteniendo el primer lugar en la categoría Textilería Telar Mapuche.

< > “Empecé a trabajar en febrero y había que mandar la foto en junio y realmente pensé que no llegaba hasta que lo terminé. Elegí ese trabajo porque es un diseño de una matra que me gusta mucho y dije ´lo tengo que hacer`”, expresó a este diario la artesana.

Este año, en junio, la azuleña Marisa Martins, ante el Fondo Nacional de las Artes presentó un trabajo y fue seleccionado para el Concurso Nacional de Artesanías. La semana pasada se dio a conocer el resultado ganando el primer premio en su categoría: Textilería Telar Mapuche.

Hoy jueves 1 en la Manzana de las Luces, en Buenos Aires, se realizará la premiación.

Para conocer más detalles, EL TIEMPO dialogó con la artesana, quien contó aspectos de lo acontencido.

“Es la primera vez que me presento a un concurso”

En principio contó que “estoy a cargo del taller de telar aborigen en Cacharí y acá en Azul, en la Escuela de Platería”. Acerca del reconocimiento, expresó que “es la primera vez que me presento a un concurso. Primero, envié una fotografía del trabajo y ellos seleccionan los que consideran que competirán. Me avisaron que clasifiqué con mi obra que se trata de un matrón que es como una manta de una plaza”.

Continuó que “posteriormente el jurado selecciona entre todas las piezas, el primer premio de cada rubro. Es decir, saqué el primer premio en mi categoría que se llama Textilería Telar Mapuche. Además había en platería urbana y otros”.

Recordó que “el azuleño Juan Diab ganó el segundo premio en su categoría que se llama ´fusión de materiales` con un salero-pimentero precioso”.

Siguió explicando que “de todos los primeros premios seleccionaron el primer premio de todas las categorías”.

Consultada sobre cuánta gente formó parte de este certamen, sostuvo que “aproximadamente 500 personas se presentaron, de los cuales 250 clasificaron y el jueves (por hoy) es la premiación”.

Así que a partir de hoy habrá una muestra durante todo el mes de septiembre en la

Manzana de las Luces y “ahí hay bellezas de obras de todos los rubros, yo tuve la suerte de ir el año pasado y vi obras realmente hermosas”.

En segundo término consideró que “no pensé que iba a ganar. Empecé a trabajar en febrero y había que mandar la foto en junio y realmente pensé que no llegaba hasta que lo terminé. Elegí ese trabajo porque es un diseño de una matra que me gusta mucho y dije ´lo tengo que hacer`”.

Del mismo modo rememoró que “el año pasado el coordinador de la Escuela de Platería Cristian Soriano me incentivó para que participe y me pareció que tenía que ser algo más importante y este me gustó muchísimo”.

Por último opinó que “estoy muy feliz, como los chicos (risas)”.

Marisa Martins

Hace 25 años que comenzó a tejer en telar aborigen. Contó con profesoras destacadas como Mercedes Nicholson, Inés Castillo y Liliana Ballota, todas le transmitieron el amor a este oficio, le enseñaron la importancia de continuar enseñando para mantener vivas nuestras raíces rescatando nuestra cultura.

En el año 2004 el director de Cultura en ese entonces, profesor Rodolfo Aducci, la invitó a hacerse cargo del taller municipal de telar aborígen en la ciudad de Cacharí, y luego incorporaron el hilado artesanal y teñido con tintes naturales.

Desde ese año hasta el presente continúa, y en el año 2005, comenzó en la Escuela Municipal de Platería con el mismo taller.

En el año 2006 integró el proyecto de mujeres rurales Hilados del Azul, capacitándolas en hilado, teñido y tejido en telar.