ASALTO EN UN MICRO

Momentos de extrema tensión se vivieron anoche a bordo de un colectivo de transporte de pasajeros. En un hecho de no tendría antecedentes conocidos en esta ciudad, se consumó un robo a mano armada que tuvo como víctima central al chofer de la unidad número 9 de la compañía “La Unión” y como potenciales damnificados a usuarios del servicio urbano. Según la denuncia que radicó en la Comisaría Primera Julio César Velazco, de 55 años, en momentos que realizaba el recorrido, en Aldaz y Colón subió un joven que quiso pagar el boleto con un papel de 100 pesos. El transportista, tras mencionarle que no tenía cambio para darle, le permitió al muchacho viajar sin pagar. Más adelante, en Lavalle y Malere, subieron al colectivo una mujer con una nena. El joven realizó en un momento dado movimientos como para descender del micro hasta que, al llegar a Salta y Castellar, se acercó al conductor y le apoyó un arma blanca en la cintura, exigiéndole la entrega de la recaudación. Velazco entregó una billetera conteniendo unos 750 pesos y, cuando el delincuente le reclamó que le diera el teléfono celular, el trabajador respondió que no tenía. En ese punto se produjo el momento de mayor tensión cuando el ladrón, dirigiéndose a las pasajeras, les reclamó la entrega de dinero y celulares. Con el propósito de resguardar a la mujer y la nena, el transportista le indicó al joven que se acercara, que tenía más dinero para darle. Previo incorporarse y aprovechando que la puerta del micro estaba abierta, el chofer empujó al muchacho hacia afuera de la unidad. El delincuente cayó sobre la vereda al tiempo que el chofer continuó la marcha del colectivo. Velazco describió al ladrón como de unos 20 años, de 1,70 de estatura, delgado y de ojos claro, vistiendo buzo con capucha azul con franjas rojas, jean azul y zapatillas cross también azules.