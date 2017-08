Athletic – Alumni, un pequeño paso en la gran historia

< > Dos mitades de la misma historia. Athletic recibirá a Alumni en Villa Fidelidad. Dirigirá Daniel Grazziano.

Un nuevo encuentro entre los centenarios rivales, ahora por la 2° fecha del Clausura. En el Lorenzo Palacios se enfrentarán desde las 15 horas. El otro cotejo con “cartel” tendrá epicentro sureño y enfrentará a Chacarita con Piazza.

El clásico como un patrimonio cultural (entendiendo la cultura como algo que excede sobradamente una butaca frente a un escenario), como una señal identitaria dentro del cúmulo de manifestaciones de una ciudad. Por ende, si este Alumni-Athletic es una suerte de síntoma de la idiosincrasia y las pasiones de nuestro pueblo, es porque en mucho se le parece. Y esta tarde, desde las 15, será tiempo de reflejarnos una vez más.

Hay una coincidencia bastante mayoritaria en torno a la histórica rivalidad azuleña: ya no es lo que era, reflexión que también describe a buena parte de los azuleños (y no azuleños también): “todo tiempo pasado fue mejor”. Preferimos, para seguir caminando y no perder las ilusiones, ponernos spinetteanos y esperar a que mañana (empezando por este domingo) sea mejor.

Pero más allá de las subjetividades, hay algo de verdad en la afirmación de que el clásico ha malgastado parte de su atractivo de antaño. Un Athletic-Alumni ya no llena una cancha y quizá haya que esperar una final para que recupere ese marco; ya no inquieta, de manera rotunda, el ánimo en los días previos. Puertas adentro cada plantel y cuerpo dirigencial puede que padezcan cierto hormigueo en el cuerpo, incluso algún hincha debe proyectar constantemente en la pantalla de su cabeza posibles fracciones de un partido por jugar, anhelando fervientemente llegar a la afonía en un grito de gol. Pero no mucho más, siendo quizá esta somera pintura la que lleva a muchos futboleros a afirmar que el superclásico vernáculo “ya no es lo que era”. Ahora bien: ¿ya no queda nada? Mentira, queda mucho y hay que cuidarlo. Primer paso: rendirle tributo futbolístico a su historia.

El contexto tampoco ayuda mucho a esta edición: segunda fecha de una fase inicial que no elimina a nadie. Los mayores desafíos e incógnitas llevan una estrellita negra en el pecho. Athletic atraviesa una etapa de renovación desde lo dirigencial (parcial), pasando por un cuerpo técnico nuevo y un plantel del cual emigraron al menos seis jugadores que ostentaban titularidad. Barda y Gómez encabezan este proceso de rearmado del equipo y disponer de siete fechas sin riesgos ha sido la gran noticia. “Que el torneo se juegue así, a nosotros nos vino muy bien”, reconoció Ignacio Aliz durante la semana.

Para Alumni, es válido suponer, las cosas están un poco más claras (lejos está lo dicho de significar el triunfo asegurado). El proceso Mariani se sostiene y el Clausura no ha implicado (al menos en la superficie) modificaciones de relieve. En el Lorenzo Palacios no serán de la partida Agustín Pomphile, expulsado ante Porteño, y Nicolás Canelo, con esguince de rodilla y en reposo.

Es muy temprano en el torneo para gastar espacio en hipótesis de posible partido. El menú alumnista ya es harto conocido y su funcionamiento está amalgamado; como dijimos, el fidelino busca ensamblar el conjunto de ideas que hace a un funcionamiento. A ambos les costó mucho imponerse a sus rivales de la fecha 1. Los clásicos suelen ser pequeñas historias encapsuladas en desmedro de antecedentes y lógicas.

Chacarita vs. Piazza, el otro foco de la fecha



Al ser tan prematuro el devenir del Clausura de Primera, la tarea que tanto parece gustarnos a los periodistas, la de elegir lo más destacado, no puede valerse tanto del presente. Entonces, este pseudo clásico entre Chacarita y Piazza (15 horas) se justifica en la mención por los antecedentes cara a cara y por tratarse de dos instituciones de mucho arraigo en dos grandes barriadas de la ciudad.

El campeón debutó con triunfo ante River, mientras que el tri inició el campeonato con todo el ajetreo que significa el clásico ante Cemento, partido que culminó empatado en 3.

Uno de los refuerzos funebreros, Vera, jugó poco más de 30 minutos, fue expulsado y hoy no será de la partida. Peralta podrá disponer de Giménez en el lateral izquierdo, en tanto que como volante central (a la espera del retorno de Bedoya desde Colombia, la próxima semana) continuará Travi, de igual forma que lo hiciera en el debut. Una ausencia pesada en Piazza será la de Sergio Valdez, que acumuló 5 amarillas. Bongiorno lo reemplazará en la excursión villera al sur.

El resto de la 2° fecha del Clausura es el siguiente: Atlético ante Vélez, a las 15.30 horas, en Tapalqué; Cemento frente Boca, a las 15, en Cemento; San José contra Porteño, 15 horas, en River; Sarmiento vs. River, a las 12.30 horas, en Tapalqué; Estrellas ante Independiente, a las 15, en Piazza. Todos los partidos de Sexta comenzarán dos horas antes que los de Primera, a excepción de Sarmiento-River, que jugarán a partir de 14.30 horas.

TORNEO CLAUSURA DE PRIMERA –

Zona A

Pts. PJ

Vélez 3 1

Alumni 3 1

Cemento 1 1

Atlético 1 1

San José 1 1

Boca 0 1

Porteño 0 1

Zona B

Pts. PJ

Athletic 3 1

Piazza 3 1

Chacarita 1 1

Sarmiento 1 1

Estrellas 1 1

Independiente 0 1

River 0 1