Aún no definen la integración de listas en Azul   

Faltan 60 días para las elecciones generales y 12 para que las distintas fuerzas políticas presenten los candidatos que fueron proclamados en las últimas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -aunque aún no están los resultados definitivos-. Los dos frentes electorales que en Azul fueron a internas, recién comenzaron las primeras conversaciones para la integración de las listas. Tanto del lado de 1País como de Unidad Ciudadana, las negociaciones no son sencillas ya que la integración no se daría tan naturalmente como establecen sus propios reglamentos partidarios.

< > A 12 días de que venza el plazo para la presentación de los candidatos que competirán en las elecciones generales, en 1País y Unidad Ciudadana no hay nada definido sobre la integración de las listas. ARCHIVO/EL TIEMPO

Dentro de dos meses exactamente, tendrán lugar las elecciones generales en las que se elegirán legisladores nacionales, provinciales y locales, aquellos que queden como candidatos una vez se conozcan los resultados definitivos de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado domingo 13.

En ese contexto, el próximo paso que marca el cronograma electoral es el 2 de septiembre, día que vence el plazo para la presentación de los candidatos que fueron proclamados por las distintas agrupaciones políticas en las PASO, es decir quienes pasaron el piso del 1,5 por ciento de los votos válidos. En el caso de haber ido a internas, las fuerzas políticas deberán presentar las listas unificadas.

Cabe recordar que a nivel nacional, por la provincia de Buenos Aires se eligen senadores y diputados nacionales; y a nivel provincial, por la Séptima Sección Electoral, senadores provinciales.

En lo que hace al plano local, en diciembre se renovará la mitad del Concejo Deliberante y la mitad del Consejo Escolar, por lo que dentro de 60 días se elegirán 9 concejales titulares y 6 suplentes, y 3 consejeros escolares titulares y 3 suplentes.

Integración de listas

De acuerdo a los datos provisorios oficiales, de las diez listas que se presentaron a nivel local, cinco son las que seguirán: Cambiemos, Frente Justicialista Cumplir, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 1País y Unidad Ciudadana.

Estas dos últimas fuerzas fueron a internas ya que cada una presentó dos listas, por lo que tienen tiempo hasta el 2 de septiembre para acordar cómo se hará la integración de los candidatos en las nóminas que presentarán de cara al 22 de octubre.

Si bien cada agrupación política define por reglamento interno cómo se debe dar esa integración, a nadie escapa que las negociaciones para alcanzar acuerdos suelen ser arduas y, a veces, los consensos no llegan, como así tampoco llega la integración.

Respecto de Unidad Ciudadana, la lista perdedora debe obtener el 25 por ciento de los votos que ese espacio consiguió para integrar a un candidato a concejal en el cuarto lugar de la lista ganadora.

En este caso, la nómina encabezada por Nelson Sombra logró el 70,81 por ciento de los votos y la que llevaba a Joaquín Propato como primer precandidato obtuvo el 29,19. De mantenerse esos porcentajes -siempre y cuando logren consensuar, ya que hubo una sola reunión y poco pudieron avanzar-, por la ley de paridad de género que rige en la provincia de Buenos Aires no sería Propato quien se integre a la lista ganadora sino Laura Aloisi, que iba como segunda precandidata, ya que el cuarto lugar de esa nómina está asignado a una mujer. El octavo lugar de esa lista sí sería para Propato.

En lo que hace a 1País, el reglamento partidario establece que la integración se debe dar si la lista que sale segunda saca el 30 por ciento de los votos. Si alcanza ese parámetro, el candidato se incorpora en el tercer lugar de la lista ganadora.

En esta interna, siempre siguiendo los datos provisorios de la provincia de Buenos Aires, la lista encabezada por Claudio Molina obtuvo el 67,44 por ciento de los votos y la de Ulises Urquiza el 32,56.

Con ese resultado, en este caso Urquiza se incorporaría en el tercer lugar de la nómina, corriendo de la misma al moyanista Diego Colman. Además, debería integrar también a Silvina Almeyda, que iba segunda en la lista, en el sexto lugar; y a Pablo Bressa -iba tercero- como noveno candidato.

Esto es en teoría y siempre siguiendo los lineamientos partidarios. La realidad es que también en este espacio se sentaron a conversar y no hubo ningún tipo de definición.

En los próximos días, los dirigentes de ambas fuerzas continuarán reuniéndose para intentar acercar posiciones y que nadie salga demasiado herido…

EL CRONOGRAMA ELECTORAL

– 2 de septiembre: Cierra el registro para la presentación de candidatos proclamados para la elección general.

– 12 de septiembre: Oficialización de los candidatos por parte de los juzgados federales electorales.

– 17 de septiembre: Comienza la campaña electoral.

– 22 de septiembre: Presentación de los modelos de boletas de cada agrupación política.

– 27 de septiembre: Comienza el período de publicidad de campaña en los medios de comunicación.

– 7 de octubre: Prohibición de publicitar los actos de gobierno.

– 14 de octubre: Prohibición a los medios de comunicación de publicar resultados de encuestas, sondeos de opinión o pronósticos electorales.

– 20 de octubre: Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda (prohibición de realizar actos públicos, de proselitismo, y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales).

– 22 de octubre: Elecciones Generales.