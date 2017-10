Azul convocó a atletas de todo el país

< >

Días atrás, en el Complejo Cultural San Martín se desarrolló la “Gran Copa Ciudad de Azul” que contó con la participación de una muy buena cantidad de deportista. EL TIEMPO conversó con Pablo Roldán y Verónica Colman, organizadores de esta propuesta para realizar un balance de la tercera edición de esta competencia y conocer distintos aspectos de este deporte.

El fisicoculturismo y el fitness están tratando de ganarse un espacio dentro del deporte azuleño. Conseguir ese lugar, merecido por los esfuerzos que requiere esta disciplina, la está costando demasiado. Las causas pueden ser la poca difusión que tiene o por los mitos o complejos que la condicionan. Pero estos obstáculos no detienen el trabajo del entrenador Pablo Roldán, responsable de Flex Gym, que lucha incansablemente para que “el deporte sea conocido, se que nos va a llevar un poco tiempo, pero se que lo vamos a lograr. Cuando uno tiene pasión no se rinde fácil”

Con el objetivo de lograr ese conocimiento y aceptación del público de la ciudad, el preparador, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la especialidad, y Verónica Colman realizaron la “Gran Copa Ciudad de Azul de Fisicoculturismo y Fitness” que se desarrolló días atrás en el Complejo Cultural San Martín y contó con la participación de representantes de distintos puntos del país, porque estuvo reconocida por Asociación de Fisicoculturismo de Buenos Aires y la Federación Argentina de Musculación

EL TIEMPO convocó a los organizadores para conocer detalles de esta competencia y además distintos aspectos del entrenamiento y sobre la preparación que tienen estos atletas, y volver a explicar, por enésima vez, que todo es muy natural y volviendo a dejar de lado todos los mitos que acompañan desde hace tiempo a este especialidad.

–¿Qué balance hacen de la “Gran Copa Ciudad de Azul?

– PR: El balance siempre es positivo porque el tercer año consecutivo que lo realizamos y de a poco vamos mejorando en todos los aspectos. Tanto en la parte organizativa porque somos más conocidos a nivel provincial y nacional. Esa continuidad nos da la posibilidad de crecer año a año y que la Federación te brinda un mayor apoyo porque ve que te preocupas por lo que haces.

En esta ocasión vinieron cerca de cuarenta atletas de quince ciudades. El año pasado tuvimos mayor cantidad, pero en esta oportunidad hay que tener en cuenta que este año se realizó el Sudamericano en Argentina, y todos los atletas querían participar en este evento y muchos se prepararon y le apostaron a todo a ese certamen y eso hizo que baje la cantidad de participantes en los torneos.

– ¿El torneo también tuvo su lado benéfico?

– VC: Si trabajamos con varias instituciones. Las sillas se las alquilamos al club San José, así que de esa manera colaboramos con ellos. La cantina con todo lo que se refiera a comida, gaseosas y agua, estuvo a cargo del Comedor Magali, como en los tres años anteriores. En esta edición también lo hicimos con la Asociación Cooperadora del Hospital “Ángel Pintos” parte de la entrada fue destinado a ellos; gracias a Dios el evento dio sus frutos y pudimos colaborar con el hospital.

–En este torneo y por tu iniciativa lanzaron una nueva categoría ¿Cómo surgió la idea y como fue esta presentación?

­– VC: Cuando Pablo vio que existía un desfasaje entre la persona aficionadas como uno, la lo que hace para sentirse bien con su cuerpo; y el atleta. Ahí fue cuando Pablo pensó en una categoría nueva, que pudiera estar arriba del escenario y que la bautizo como Nice Body y es una categoría en donde suben chicas que no tienen tanta musculación.

–PR: Fue una categoría extraoficial, en Azul fue exhibición. A la gente de Necochea, de Tandil, de Mar del Plata le gustó y en los próximos torneos van a presentar atletas. Cuando consigamos un buen número de participantes la Federación la puede oficializar.

Las chicas mantienen una línea estética. Es más fácil de llegar y no es muy complicado.

– ¿Esta divisional se puede realizar en los hombres?

– PR: Es mucho más difícil porque tengo poco margen entre las categorías. Antes existía el fisicoculturismo puro, pero se abrió otra divisional como la que es “el físico playero” y no está la posibilidad de un cuerpo intermedio.

– VC: En las mujeres no existe más el fisicoculturismo, ya no está más a nivel a mundial. Lo más grande que existe en las mujeres que se dedican al culturismo es Wesley, que es una categoría brasilera, que no son extremadamente musculadas.

– PR: Lo que pasa es que se llegó a un extremo, porque cuando ibas a torneo las mujeres tenían el cuerpo muy grande y ya no era estético. Porque estos es cultura estética y se perdió el concepto de culturismo. Esta categoría que estamos impulsando es una categoría atractiva.

Un entrenamiento con mucha disciplina

– ¿Cómo es el entrenamiento de un atleta para llegar de la mejor manera a una competencia?

– PR: Todo es muy estructurado. Cada atleta elige el objetivo o el certamen que va a participar y luego tiene se plantear el tema bien del entrenamiento y todo lo conlleva eso, para llegar en optimas condiciones a la competencia

– VC: Es disciplina, es una de la palabras fundamentales. En esta actividad es la disciplina tenes que tenerla en el entrenamiento y en la alimentación. El cuerpo del atleta se basa pura y exclusivamente en la constancia que tiene en entrenar y alimentarse de formar correcta, eso te aleja del alcohol y cigarrillo. Es una actividad que está destinada a la vida sana y todo es muy sano.

–¿Cómo haces desde el lado del entrenador para motivar al atleta y que tenga esa constancia tan necesaria?

– PR: Cuando alguien se plantea que quiere competir y se plantea un objetivo ya sabe como es esto y de que manera se hace. Estos se debe a que previamente ya fue viendo como es el ambiente, como son los torneos y como es la preparación, se va contagiando y copiando de los atletas veteranos. Es un paso que se va dando gradualmente.

También sucede que cuando llegas a los primeros torneos no llegas de la mejor manera, porque es todo un aprendizaje e ir conociendo el cuerpo de uno. De ahí en más –luego de esa primera competencia- empieza gradualmente a ajustar todos los detalles.

– Este es un deporte que para conseguir resultados necesitas años de trabajo y entrenamiento, ¿Cómo se trabaja la ansiedad de esa primera prueba?

– PR: Más allá del entrenamiento, uno va hablando mucho con el atleta y le va mostrando las cosas positivas y negativas y va entendiendo que en el camino se va a encontrar con distintos obstáculos y vaivenes, porque podes ir a un torneo ganar y al siguiente no, porque llega una persona que hace 20 años que se dedica a esto y te supera. Le tenes que hacer entender que eso puede pasar y que es un camino que va a llevar mucho tiempo y años trabajo.

– VC: Para la mujer no es tan complicado. Con entrenamiento, disciplina y un buen entrenamiento rápidamente puede conseguir resultados. Le es más fácil para pisar un escenario, porque el hombre tiene que ganar mucha masa muscular y modificar todo su cuerpo le lleva más tiempo. A la mujer con el entrenamiento y una buena dieta le puede ser más sencillo alcanzar algunos objetivos.

– Cuando llevan adelante estos torneos, ¿la gente los acompaña?

– PR: Trato de dar a conocer el deporte, es lo que hace uno para que vaya mejorando de apoco, porque a nivel mundial es así. En las ciudades chicas todavía falta porque muchos tienen la imagen del fisiculturismo de años atrás. Hacerlo en ciudades chicas tiene sus pros y sus contras. Lo bueno es que uno puedo mostrar lo que hace; lo malo es que a la gente le cuesta entenderlo.

A medida que la gente vaya conociendo que todo se logra con esfuerzo y disciplina, sin tomar absolutamente nada, va a ir cambiando la imagen de este deporte. Se que va a llevar un poco tiempo pero se que lo vamos a lograr. Cuando uno tiene pasión por algo no se rinde fácilmente y le vas buscando la veta para llegar a que esta disciplina sea reconocida, llevó 20 años en este deporte y creo que lo voy a conseguir.

– PR: Para darle una mejor atención a los atletas, en el gimnasio – ubicado en la planta alta de San Martín y 25 de Mayo– cada vez nos vamos profesionalizando más. Porque con nosotros trabajan médicos, nutricionistas y gente, como Verónica, que trabaja para realizar el bien; y eso permite que todo funcione mejor y que haya una mejor preparación.

– Realizar este torneo lleva su tiempo y esfuerzo económico, ¿a quién le quieren agradecer?

–PR: Queremos agradecer al grupo Sticker, que estuvo dando un show en el torneo. Al Sindicato Único de Trabajadores de Peaje y Afines (SUTPA) y su secretario general Sergio Sánchez, que por intermedio de Diego Colman estuvieron dándonos una mano muy grande para que podamos dar premios muy importantes, como era para los dos ganadores un viaje a Brasil para participar en el “Arnold Classic”, que es uno de los torneos más importante del mundo. También queremos reconocer el trabajo que realizó Marcos Turón que tiene una cuota de apoyo muy importante.