Azul fue sede ayer del cuarto encuentro seccional de agrupaciones kirchneristas

< > : César Valicenti fue muy crítico, sin nombrarlo, de Hernán Bertellys. “Vaya que hay que bancársela en Azul para levantar otra vez las banderas del Frente para la Victoria”, expresó.

Miles, La Cámpora, Nuevo Encuentro y Socialistas para la Victoria fueron algunas de las líneas internas que se reunieron en el local situado en Mendoza y España. Participaron el intendente de Tapalqué, Gustado Cocconi; el diputado provincial César Valicenti y el ex jefe comunal de Saladillo, Luis Gorosito, entre otros.

Alrededor de trescientas personas participaron ayer del cuarto encuentro seccional de Cristina Conducción, que se realizó en instalaciones del club San Lorenzo con la presencia de diferentes agrupaciones kirchneristas y dirigentes de la talla de Gustavo Cocconi, intendente municipal de Tapalqué; el diputado provincial César Valicenti; y el ex jefe comunal de Saladillo, Luis Gorosito. El acto, que se inició poco antes del mediodía y se extendió hasta avanzada la tarde de la calurosa jornada de la víspera, contó con la presencia de referentes de Nuevo Encuentro, La Cámpora, Miles y Socialistas para la Victoria, entre otras líneas internas que están tratando de aunar fuerzas a fin de armar un frente electoral con el cual poder competir en las elecciones legislativas del próximo año.

Entre tantos otros, tomaron la palabra Javier Cisneros (concejal de Olavarría); Nicolás Cartolano (ex delegado en Cacharí durante la gestión de José Inza); Miguel Mugueta, Antonio Fredes, el propio Gorosito y Valicenti, actual legislador provincial de Olavarría.

Durante su intervención ante la presencia de los simpatizantes y adherentes, el ex intendente saladillense fue crítico respecto de quienes por distintas razones se han alejado del kirchnerismo. Para referirse a ellos, sin hacer nombres puntuales, Gorosito fue claramente ejemplificador cuando sostuvo que “para los que se han ido, como dice Jauretche, se han subido al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha”.

“Reinvindicación del militante y de Cristina” –

Al hacer uso de la palabra, César Valicenti fue particularmente duro con aquellos que se han alejado del kirchnerismo.

“Yo creo que este tipo de encuentros tiene que ser, primero, de un gran agradecimiento, para todos. Esto es una construcción colectiva en la cual cada uno pone un grano de arena. Todos los compañeros necesitan en estos espacios del reconocimiento suficiente como para tener la fuerza necesaria para seguir. Desde quienes dicen a quién le toca el turno para hablar hasta las distintas organizaciones que se juntaron, todos ellos tienen una validez. Nosotros, agradeciendo a cada uno de ellos, lo que hacemos es reinvindicar otra cultura política, la de privilegiar a los militantes en tiempos donde se está queriendo otra vez despolitizar a la sociedad”, dijo.

“Tenemos que reinvindicar al compañero que quizás no es el que sale en los medios o no es aquel al que se le pintan los nombres en los pasacalles ni aquel que va de candidato. Sin esos militantes, sin esos hombres y mujeres que llevan adelante todos los días el desarrollo de un proyecto, la construcción política no existe. Si nosotros dejamos de reinvindicar el rol de los compañeros lo que hacemos es reducir la actividad política a la dirigencia mediática, que es la que después nos traiciona”, agregó.

“Azul, un faro para la construcción política en otros distritos” —

El diputado olavarriense apuntó, sin mencionarlo, al actual intendente municipal de esta ciudad, Hernán Bertellys, por su conocida salida del Frente para la Victoria y el consiguiente pase a Cambiemos.

“Nosotros tenemos que hacer de la construcción política en Azul un faro para la construcción política en otros distritos. Vaya que hay que bancársela en Azul para levantar otra vez las banderas del Frente para la Victoria. Vaya que hay que bancársela acá después de las grandes traiciones, olvidos, omisiones, silencios, que se han concretado. Vaya que hay que tener las convicciones bien alto y el corazón bien puesto donde hay que tenerlo para seguir defendiendo este proyecto aquí en Azul. Si cualquier compañero de Azul me dice hoy que está angustiado por todo lo que pasó y que tiene pocas fuerzas para seguir, hasta es entendible, y se va a contagiar en todos ustedes para volver a militar”, afirmó.

El legislador dijo que surge imprescindible volver a ganar la calle para edificar bases sólidas. “Acá hay un montón de compañeros de Azul y estoy seguro que hay muchísimos otros más en la calle para ir a buscar. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros ¿Saben por qué? Porque la verdad es que no desde el 10 de diciembre que asumió Mauricio Macri sino que desde hace muchísimos años nos invitan a bajar las banderas; nos invitan a ser egoístas, individualistas. El mercado, la cultura hegemónica transmitida a través de los medios de comunicación considera que la militancia popular, el pelear por el otro, las actividades solidarias y las actividades por un país mejor, pasen a ser cuestiones de una minoría en una sociedad”, aseguró.

Discurso de poder –

Valicenti, acaso uno de los discursos más representativos y aplaudidos de la jornada de la víspera en San Lorenzo, indicó que “es muy probable que mucha gente no se explique por qué en el mes de diciembre, con tanto calor, estamos todos nosotros en un club discutiendo lo que estamos discutiendo”.

“No se lo explican porque tienen su mentalidad construida con el discurso del poder y quizás sus objetivos de vida están más preocupados por tener el celular último modelo o por tener las zapatillas que usan los famosos y no por pelear por tener un barrio mejor. Este es el éxito del capitalismo salvaje y consumista. Esa es la verdadera batalla que nosotros damos. Defendemos a Cristina, claro que sí como conductora, porque representa otro modelo; representa el modelo de la inclusión, representa el modelo de la solidaridad; representa el modelo de la lucha en el plano inclusive internacional contra aquellos poderes que quieren llevar el mundo a una concentración de la riqueza extrema y de hacernos pelear entre nosotros por lo material y no por lo humano. La pelea que nosotros estamos acá es muy importante y no se agota en una coyuntura electoral. La pelea que estamos dando acá no la empezamos ni la vamos a terminar nosotros. Tiene doscientos años de historia nuestro país. La pelea que nosotros estamos dando acá, cuando decimos de reinvindicar a Cristina Conducción, es la misma pelea que hizo la resistencia peronista cuando se le prohibía nombrar a Perón y se iba preso cada vez que se nombraba a Perón y a Evita. Así como ahora hay traidores, estuvo Bandor también queriendo hacer un peronismo sin Perón, como los que hoy quieren hacer un kirchnerismo reinvindicando a Néstor y ocultando a Cristina. Si antes había una proscripción basada en la violencia física y la persecución, hoy hay una proscripción cultural, mediática y judicial donde a la dirigencia que es parte de la procuración política le han borrado a Néstor y Cristina de los discursos”.

Los políticos en los medios de comunicación —

En otro pasaje de su alocución, Valicenti remarcó la importancia de hacer política con coraje político.

“Hay compañeros que en un mes dejaron de reinvindicar políticas de Estado que transformaron la vida de los argentinos. ¿Por qué? Porque si los nombran dejan de ir a los estudios de televisión que conduce el poder en Argentina. Si se atreven a mencionar que Cristina es conducción son perseguidos por causas judiciales”, señaló y acotó que “hay que tener coraje, decisión y valentía para defender al kirchnerismo como había que tener para defender al peronismo en los años ‘50. Tener coraje no significa que siempre te van a aplaudir cuando defendés tus ideas”.