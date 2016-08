BANCARIO: SE JUGÓ LA ÚLTIMA FECHA DEL CLAUSURA EN SENIOR

Parabrisas Ledesma empato y ese punto le sirvió para asegurarse el primer lugar en la última fecha de la fase regular en la categoría Senior del fútbol comercial del Torneo Clausura “Copa Don Germán” del club Bancario.

Además el fin de semana fue propicio para que se juegue una nueva fecha del segundo certamen del año de la divisional Libres. Con los resultados que se registraron quedaron como punteros Lubricentro Avenida y Carnicería Los Dos Patitos, en la zona 1 y 2 respectivamente.

En la categoría Senior, el ganador de la etapa regular igualó en un tanto con Vial Azul. Los tantos del encuentro los convirtieron Néstor Cotelo para el líder y José Villa para Vial. Al final primero en la clasificación, Lubricentro se clasificó directamente a las semifinales.

Baby Campo se quedó con el segundo lugar al vencer a Veterinaria El Ombú por

3 a 1, con goles de Gustavo Mesa en dos ocasiones y Diego Arce; el descuento fue obra de Jorge Castañares.

Gomería y Lubricentro Avenida tenía la obligación de ganar para conseguir la clasificación para la siguiente ronda; pero no pudo superar a Sanz Petrello Turismo y el cotejo terminó igualado en cero.

Electrónica Álvarez y Peluquería Molentino igualaron en un tanto. Los goles fueron onbra de Diego Islas para los electrónicos y de Gabriel Rodríguez para los

peluqueros.

Categorías Libres

Por la zona 1, Lubricentro Avenida venció en un entretenido encuentro a Portobello por 3 a 1, con goles de Alexis Rodríguez, David Aguilera y Rodrigo Linaza, el descuento lo convirtió Matías Perafán

En otro partido de este grupo, Taller Castro y Axis Gym no se sacaron diferencias y empataron en un tanto. Los tantos los marcaron Jhonatan Basile para los talleristas y de Matías Bongiorno para Axis

Ferreteca venció a Donadío Motos por 2 a 1, con goles de Mariano García, el descuento lo convirtió Ángel Albisini. Con los tres puntos, el conjunto de Ferreteca quedó como el único escolta del líder Lubricentro.

Por la zona 2, Panadería Cooperativa Obrera venció a Refort Motores por 2 a 0, con tantos de Nicolás Cuevas y Franco Suárez y de esta manera volvió a la senda de la victoria.

En un partido muy trabado y con muy pocas situaciones de riesgo frente a los arcos, Ámbito Rural y ATP Center no se sacaron ventajas y terminaron el partido empatado en cero.

Heladería Stracquadaini goleó a Panadería Los Ángeles por 3 a 0, con goles de Fabio Reyno en dos ocasiones y de Franco Berdun. Con este triunfo se quedaron con el segundo lugar de las posiciones.

En el interzonal de la jornada, Carnicería Los Dos Patitos vencieron a Vial Azul por 1 a 0. El único tanto del encuentro lo convirtió Alejandro Barbería. Con este triunfo los vencedores quedaron como líderes de la zona 2.

Próxima fecha

Categoría Senior – cuartos de final

Baby Campo vs. Veterinaria El Ombú

Electrónica Álvarez vs. Sanz Petrello Turismo

Vial Azul vs. Peluquería Molentino

Categoría Libres – 3º fecha

zona 1

Lubricentro Avenida vs. Taller Castro

Ferreteca vs. Axis Gym

Vial Azul vs. Portobello

zona 2

Heladería Stracquadaini vs. Cooperativa Obrera

Ámbito Rural vs. Refort Motores

Carnicería Los dos Patitos vs. Panadería Los Ángeles

Interzonal

Donadío Motos vs. Atp Center