Bancarios: en estado de “alerta y movilización”

Mediante un comunicado, la Asociación Bancaria acusó al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, de operar “en complicidad con la banca extranjera” nucleada en la Asociación de Bancos de la Argentina. Denuncian que “los bancos están anunciando que no abonarán el anticipo mensual acordado equivalente al 10 por ciento de las remuneraciones más un plus de 2.000 pesos”. Se amparan en que la cartera laboral no homologó dicho acuerdo.

< > La Asociación Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización. Desde el gremio se denunció al Gobierno de “no garantizar la seguridad jurídica”. ARCHIVO EL TIEMPO/NACHO CORREA

La Asociación Bancaria inició la ofensiva para que los bancos paguen el aumento salarial a cuenta de la paritaria 2017 pactado a fines del año pasado. Por ahora los bancos no piensan hacerlo, amparándose en que el ministerio de Trabajo no homologó dicho acuerdo. Además, desde el gremio se denunció al Gobierno de “no garantizar la seguridad jurídica”.

En ese marco es que se emitió un comunicado muy duro, donde se califica a la patronal de “sinvergüenzas” y se pregunta si también los puede tratar de “estafadores”.

“No hay seguridad jurídica bajo el actual Gobierno”

“Dejando bien claro que no hay seguridad jurídica bajo el actual Gobierno, el secretario del presidente Macri a cargo de la cartera laboral, Jorge Triaca, en complicidad con la banca extranjera habrían logrado que todos los bancos incumplan los acuerdos paritarios suscriptos el pasado 23 de noviembre”, se denunció en ese comunicado desde La Bancaria.

De igual forma se advirtió que esa actitud se tomó “a pesar de que los acuerdos están perfeccionados por haber sido establecidos en audiencias presididas por el Ministerio de Trabajo, con participación del propio ministro y sin objeciones por parte del resto de los funcionarios actuantes”.

“Esos acuerdos tienen claro principio de ejecución pues han sido cumplimentados en todas sus partes hasta la fecha, cuando los bancos están anunciando que no abonarán el anticipo mensual acordado equivalente al 10 por ciento de las remuneraciones más un plus de 2.000 pesos”, se sostuvo desde el gremio.

“De una extrema gravedad”

Por otro lado, desde el sindicato se advirtió que “este hecho es de una extrema gravedad, en el que hemos de decir que tanto Triaca como los funcionarios cómplices de esta maniobra ilegal, como los banqueros que se avienen a incumplir así sus acuerdos con los trabajadores bancarios son no solamente unos sinvergüenzas, sino que de consumar este robo de ingresos de carácter alimentario para las familias bancarias, se convierten en vulgares estafadores”.

Por último, el comunicado de la Asociación Bancaria “declara el estado de alerta y movilización de los trabajadores bancarios” y hace responsable “al señor Triaca y a los señores banqueros del conflicto y los incidentes que pudieran suscitarse con motivo de su absurda provocación”.