BUSCAN AL SUJETO QUE AGREDIÓ A UNA MENOR

< > La víctima de este hecho tiene 15 años. En horas de la noche del pasado jueves, en la zona céntrica, un hombre que se movilizaba en una camioneta le apuntó con un arma de fuego y después la golpeó.

Una adolescente de 15 años que estuvo internada en el Hospital Pintos fue dada de alta ayer al mediodía. En el centro asistencial municipal permaneció desde la noche anterior, luego de que alrededor de la hora 21 del jueves fue agredida en la zona céntrica de esta ciudad por un sujeto que le pegó dos trompadas y también le apuntó con un arma de fuego, según contó el padre de la menor en diálogo con EL TIEMPO.

El caso fue denunciado en la comisaría primera local y hasta ayer se trataba de dar con el agresor, después de que el papá de la menor agredida solicitara que cualquier persona que pueda aportar algún dato con relación a su identidad la informe en sede policial.

Luis Silva, el actual presidente de la Comisión Vecinal del Barrio El Sol, es el padre de la chica agredida y quien se refirió a la situación, ocurrida anteayer en una de las esquinas de San Martín y Moreno cuando habían pasado unos minutos de las 21.

A esa hora -señaló el hombre- su hija y dos amigas más regresaban a sus casas en bicicletas después de que habían ido a “jugar al fútbol”.

“Las tres pasaron por esa esquina y una camioneta que estaba estacionada ahí arrancó en ese momento. Después, hizo una maniobra como que las encerró”, agregó.

En esas circunstancias, Silva refirió que su hija quedó “como apretada entre el cordón de la vereda y la camioneta”, ocasión en la cual el conductor del vehículo -sin descender en ningún momento del rodado- primero les apuntó con un arma de fuego a las tres chicas y posteriormente le aplicó dos golpes de puño a la adolescente que resultó lesionada.

“Ella me dijo que el tipo nunca se bajó de la camioneta, que estando adentro fue que le pegó dos trompadas. Además, si no se corrían un poco, las pisaba”, indicó el papá de la menor golpeada.

“Este hombre, que tendría entre unos 40 y 45 años, iba en una camioneta de color blanca. Supuestamente, una Ford F 100. Lo primero que hizo fue insultarlas y les apuntó con un arma de fuego”.

Teniendo en cuenta el relato que las propias adolescentes le hicieron a Silva, el agresor portaba lo que sería “una pistola o un revólver”.

“Después, este tipo sólo alcanzó a agredir a mi hija. Le pegó dos trompadas. Una en el ojo izquierdo, que se lo hinchó todo. Y la otra fue en el cuello”.

Al mismo tiempo que la menor caía al piso a causa de esos golpes de puño que este sujeto le dio antes de huir en la camioneta, sobre lo sucedido fue alertada la Policía, por lo que al lugar concurrieron efectivos del Comando de Patrullas.

Instantes después, la chica fue trasladada al Hospital Pintos en una ambulancia, el centro asistencial donde permaneció internada hasta ayer al mediodía.

Silva contó que el hecho se produjo específicamente sobre la vereda donde hay un local de telefonía celular, frente a la sede del Banco Industrial.

Teniendo en cuenta que el agresor aún no está identificado, en el marco de la investigación iniciada se aguardaba contar con las grabaciones de las cámaras de seguridad que están instaladas en diferentes comercios de ese sector del centro, para poder así dar con el responsable de este hecho.

“No encuentro motivos para esta agresión. Mi hija desconoce por qué la atacaron. Ni a sus amigas ni a ella este tipo les quiso robar”, señaló Silva sobre lo ocurrido anteayer en horas de la noche.

“Ahora ella está en mi casa. Las lesiones que tiene son propias de los golpes que recibió. Tiene el ojo hinchado, pero hay que observarla por si se marea o se descompone. Gracias a Dios, hasta ahora está bien. Todavía está muy asustada y no quiero someterla a un interrogatorio por lo que le pasó. Sus amigas cuentan que a este hombre no lo conocen. Y me dijeron que están en condiciones de identificarlo si lo vuelven a ver”, agregó por último el dirigente barrial, a la espera de que el agresor sea identificado tras la denuncia radicada en la comisaría primera local por lo ocurrido.