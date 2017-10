Buscando la conexión a través de la imagen

< > Humberto Mayol presentará su galería de imágenes de los festejos por el Bicentenario que se realizaron en el año 2010.

Humberto Mayol lleva mucho tiempo trabajando con Alicia Lapenta, en especial durante la década que la arquitecta azuleña se radicó en Cuba. El fotógrafo está nuevamente en Azul. Es su segunda estadía en la ciudad, luego de aquella primera visita del año 2010 donde tomó las imágenes que forman parte de la exposición que ahora viene a presentar, y que tienen que ver con los festejos realizados por el Bicentenario. Además, Mayol viene a presentar un adelanto de un documental que el 18 de noviembre próximo presentará en la capital de la isla caribeña. “Me quedé muy contento con el evento para el que vine, con la gente que conocí y con las actividades; el desfile fue grandioso en esta ciudad pequeña pero agradable y acogedora. Hacer aquel trabajo me hizo acordar mucho a lo que yo hago: una crónica social de la gente y de los espacios que ocupa”, definió.

Cuando se le preguntó qué objetivo busca con las imágenes que capta, respondió: “Para mí es importante lograr la conexión con la persona; que no sea indiferente a lo que yo, que soy protagonista de los espacios que fotografío, muestro. Mi padre era fotógrafo, tengo un hermano que también lo es y llevo más de 40 años recorriendo mi país y lugares donde estuve para recrear una crónica de vida de los momentos”.

En la charla con este diario el profesional señaló que en todos los empleos que tuvo, “siempre traté que el trabajo del fotógrafo se respetara y no fuera sólo una herramienta del redactor”. “El fotógrafo tiene una visión propia; lo ideal es que las dos historias se fundan en un único relato”, agregó.

Mayol fue interrogado acerca de tiempos donde los “fotógrafos” se multiplican de a miles a partir del desarrollo de tecnologías que permiten obtener imágenes con un teléfono celular y otros dispositivos que no son necesariamente una cámara. “Allá por el 1890 y tanto, cuando Kodac creó el primer rollo, la fotografía se democratizó, se popularizó. Mucha gente tenía acceso a una cámara y ya no era sólo el profesional. Lo mismo está pasando con este proceso de los celulares. Eso hace que nos tengamos que exigir más como fotógrafos. El arte de crear una imagen informativa con un mensaje y una estética, no es para cualquiera”, advirtió.

EL DATO

Humberto Mayol es Licenciado en Periodismo en la Universidad de la Habana. Con su aguda visión etnográfica busca capturar la compleja realidad social que se desarrolló en la isla desde la revolución de 1959. Recibió más de 20 premios nacionales e internacionales y realizó más de 15 exposiciones personales y 45 colectivas. Fue fundador del periódico Tribuna de La Habana y posteriormente fotógrafo y jefe de fotografía de la revistas Bohemia. Forma parte del Grupo Palomas del Instituto Nacional del Cine de Cuba, desde donde se impulsan acciones que buscan enriquecer la vida espiritual de las personas a partir de disímiles propuestas culturales.