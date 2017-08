Campaña de la APMA

La Asociacion de Pescadores con Mosca de Azul, le dice no a la destrucción de nuestros ríos. Junto al Foro de Asociaciones de Pesca con Mosca de la Argentina, la mayor organización federal de ONG´s en pesca con mosca, “hemos decidido oponernos en forma terminante a la construcción de la represa hidroeléctrica proyectada en el Río Santa Cruz, ya que no supera exitosamente las evaluaciones de impacto ambiental, afectando los diversos biomas que atraviesa, desde el insigne glaciar Perito Moreno hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Estamos en pro de la generación de fuentes alternativas de energía eléctrica, ya sea eólica o solar (energías limpias) e instamos a las autoridades responsables para que se realicen todas las acciones necesarias para cuidar el ambiente, que no nos pertenece, sino que es un bien de toda la humanidad presente y futura, que tenemos el insoslayable deber de preservar”, dice un comunicado de prensa que la APMA envió a este diario con las firmas de Fabio Guzmán y Darío Pellegrino, presidente y secretario respectivamente.