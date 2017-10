Causa Monte Pelloni II: El Tribunal rechazó la inclusión del homicidio de José Alfredo Pareja

< > Los abogados defensores desestimaron el pedido de la Fiscalía argumentando que consistía en un error propio la omisión de Pareja en la causa Monte Pelloni II.

El pedido de la Fiscalía de imputación a Ignacio Verdura y Walter Grosse por el hecho fue desestimado por el Tribunal, argumentado que fue extemporáneo e improcedente. Se realizaron indagatorias a tres imputados.

En el Tribunal Oral de Mar del Plata tuvo lugar el viernes una nueva audiencia por la causa Monte Pelloni II. Durante la audiencia se hicieron presentes ocho abogados defensores, el Dr. Juan Manuel Portela (representando a la Fiscalía) y nuevamente no hubo asistencia de la querella (tanto de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires como de la APDH de Azul). Una presencia llamativa en el hall del Tribunal Oral fue la de María Elena Vázquez de Astíz, madre del genocida Alfredo Astíz. Vázquez de Astíz asistió a una audiencia preliminar próxima a transformarse en un juicio por apropiación.

El homicidio de Pareja no se juzgará en Monte Pelloni II –

Luego del cuarto intermedio, el Tribunal rechazó el pedido de imputación a Ignacio Verdura y Walter Grosse por el homicidio de José Alfredo Pareja (detenido-desaparecido). Según expuso el juez Víctor Bianco, el pedido de nulidad parcial de carácter absoluto que hizo la Fiscalía no resultó una cuestión preliminar, fue extemporáneo y manifiestamente improcedente. El principio de unidad de acción (vinculado a que la Fiscalía se supone que actúa sin contradecirse) no se advirtió dado que la propia Fiscalía avaló en 2013 la resolución de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. “Los tribunales no son órganos revisores de las decisiones de la Cámara de Apelaciones, por ende se rechaza el planteo de nulidad”, afirmó Bianco. De esta manera, el teniente coronel Ignacio Verdura y el capitán y oficial de Inteligencia Walter Grosse no serán juzgados por el homicidio de José Pareja en el trascurso de Monte Pelloni II. A pesar de ello, ambos serán juzgados por privación ilegitima de la libertad y por tormentos en perjuicio de diferentes víctimas. Tras lo expuesto, alrededor de las 13 del viernes, el Tribunal dio por concluida la audiencia.

Tres Indagatorias —

En el interior del recinto tuvieron lugar las indagatorias a Argentino Alberto Balquinta, José Clemente Forastiero y Román Valdecantos. Balquinta (Comisario Mayor de la Seccional de Olavarría quien se desempeño en la subjefatura de Unidad Regional de Azul) manifestó que no existieron detenciones ilegales durante su mando, cuyo proceder fue siempre “acorde a la ley, trabajando con la justicia y los jueces”. Concluyó su breve exposición declarándose inocente.

Valdecantos (Vocal del Consejo de Guerra Estable dependiente del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada y Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina) no prestó declaración indagatoria. Por último, Forastiero (Policía de la Provincia de Buenos Aires y Comisario Mayor a cargo de la Jefatura de la Unidad Regional de Azul) brindó testimonio, aunque aportando respuestas confusas. Desarrollando anécdotas que poco tenían que ver con lo consultado, dio la posibilidad de recibir preguntas de las distintas partes. Se le preguntó si recordaba quiénes estaban en las comisarías que respondían a su unidad, qué vínculos tenía con las Fuerzas Armadas y si tenía conocimiento de los listados de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.

En todas sus respuestas afirmó “no recordar” o “desconocer”, hecho que llamó la atención debido al rol que tuvo durante los años del Terrorismo de Estado.

Quiénes son

ARGENTINO BALQUINTA fue Comisario a cargo de la Seccional de Olavarría desde enero de 1976 hasta noviembre de 1977, cuando pasó a desempeñarse como Subjefe de la Unidad Regional XI de Azul. En Monte Pelloni II deberá responder como autor penalmente responsable de los delitos de coacción agravada en perjuicio de Horacio Amadeo Vivas, Héctor Domingo Vivas, Carlos Alberto Méndez, Roberto Oscar Gianuzzi, Alfredo Rufino Zorrilla, Omar Ciriaco Iturregui y Juan Carlos Prestipino; y como coautor penalmente responsable por el delito de privación ilegal de la libertad agravada con tormentos en perjuicio de Héctor Domingo Vivas, Roberto Oscar Gianuzzi, Alfredo Rufino Zorrilla, Omar Ciriaco Iturregui, Juan Carlos Prestipino y Mario Daniel Gubitosi. Se lo acusa, además, de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia, prolongarse más de un mes y ser la víctima perseguida política en perjuicio de Francisco Nicolás Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Osvaldo Roberto y Jorge Oscar Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Cassano, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Néstor Horacio Elizari, Rubén Argentino Villeres, Graciela Folini de Villeres, Roberto Edgardo Pasucci, Osvaldo Rubén Ticera, Juan José Castelucci, Rubén Francisco Sampini, Carmelo Vinci, Alfredo Serafín Maccarini, Juan Carlos Butera, José Alfredo Pareja, Alberto Vicente Hermida, Néstor Horacio Lafitte, Manuel Daniel Vargas Vargas y Guillermo Oscar Luján Bagnola.

Asimismo deberá responder como partícipe necesario de los delitos de homicidio calificado por alevosía, por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad en perjuicio de Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Rubén Argentino Villeres, Graciela Follini de Villeres, Alfredo Serafín Maccarini y José Alfredo Pareja. También se lo acusa por el delito de violación cometido en perjuicio de Lidia Araceli Gutiérrez y por robo agravado por el uso de armas en perjuicio de Ricardo Alberto Cassano, Carlos Leonardo Genson, Rubén Argentino Villeres y Graciela Noemí Follini.

JOSÉ FORASTIERO estuvo a cargo de la Unidad Regional XI de Azul desde noviembre de 1977 hasta enero de 1979. Los elementos de prueba incorporados en la causa afirman que Forastiero y Balquinta prestaron un importante apoyo en la realización de tareas de inteligencia para dar con las personas que habían sido marcadas por la Jefatura de Área. En este sentido, también brindaron cobertura, clandestinidad e impunidad a quienes ejecutaban las órdenes impartidas desde el Comando de la Sub-zona. Forastiero y Balquinta deberán responder como partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y prolongarse por más de un mes con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política en perjuicio de Mónica Dora Fernández, Susana Beatriz Benini, Jorge Miguel Toledo y Alcides Félix Díaz.

ROMÁN VALDECANTOS fue Vocal del Consejo de Guerra Estable dependiente del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada y Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina. Se lo juzga en carácter de Vocal del Consejo de Guerra Estable 12/1 dependiente del Comando de la 1ª Brigada de Caballería Blindada. Deberá responder como coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y prolongarse por más de un mes, con tormentos agravados por ser las víctimas perseguidas políticas en perjuicio de Osvaldo Roberto Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Cassano, Carlos Leonardo Genson, Roberto Edgardo Pasucci, Osvaldo Rubén Tisera, Juan José Castelucci, Rubén Francisco Sampini, Carmelo Vinci y Eduardo José Ferrante.

Agencia Comunica (FACSO)

LAS PRÓXIMAS JORNADAS

El juicio continuará el jueves 9 de noviembre a las 10. En dicha jornada, será el turno de las indagatorias de Roberto Manuel Fantini, Raúl Ángel Córdoba, Julio César Tula y Eduardo Héctor Bernadou. Los imputados que no prestarán declaración indagatoria son Alberto Santiago Padilla y Osvaldo Miguel Guarnaccia. Por este motivo, se empleará la metodología de videoconferencia desde el Tribunal Oral Federal de Salta y San Martín, respectivamente. El viernes 10 de noviembre serán las indagatorias de Ignacio Verdura (videoconferencia desde Paso de los Libres), Horacio Rubén Leites, Carlos Alberto Muñoz, Enrique Vázquez, Luis Alberto Juárez y Roque Ítalo Pappalardo.