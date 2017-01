Cemento consiguió su primer triunfo

La banda azul logró los tres puntos al superar a River por 2 a 0, y de esta manera se prendió en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del tradicional certamen. Además, en la categoría Menores, se enfrentaron los mismos equipos y el triunfo también quedó para los riverplatenses por 3 a 0, mientras que Chacarita doblegó a Estrellas por idéntico resultado. En lo Lorenzo Palacios cerraban la jornada el tricolor y albirrojos en la categoría mayor.

< > En Menores, River doblegó a Cemento, en tanto que el Chacarita (abajo) hizo lo propio frente ante Estrellas.

El Juvenil de Cemento necesitaba quedarse con los tres puntos y ayer logró ese objetivo al superar a River por 2 a 0, en un encuentro que se disputó en el estadio Lorenzo Palacios y que correspondió a una nueva jornada del Torneo Nocturno, certamen que organizan los clubes afiliados a la Liga de Fútbol de Azul.

El conjunto que dirige Rubén Rancez aprovecho sus oportunidades y eso le permitió quedarse con el triunfo. Los goles los convirtieron Franco Motta y Nicolás Puyrredon. Con esta victoria los de la banda azul se prendieron en la lucha para acceder a la siguiente ronda del certamen.

A primera hora se enfrentaron los mismos equipos en la categoría Menores. En ese encuentro, River consiguió una clara victoria por 3 a 0: los goles del vencedor los convirtieron Joaquín Alabart y Franco Mastantuono, en dos oportunidades –una de ellas de penal. Con este triunfo el conjunto de Cristian Mastantuono sigue con el puntaje perfecto, cuatro triunfos en igual de cantidad de partidos y se aseguraron el primer lugar en la zona.

En el otro cotejo de esta divisional, Chacarita superó a Estrellas por 3 a 0 y de esta manera completó su participación en la primera fase, con tres triunfos y una derrota. Los tantos del tricolor los convirtieron Mateo Piñero, Simón Tornabene de penal, y Ian Benítez.

Al cierre de esta edición se estaban enfrentando el tricolor y los de Villa Fidelidad en la categoría Juveniles.

Próximas fechas

9º fecha – lunes

Boca vs. Cemento

San José – Vélez

10 fecha – martes

Piazza vs Atheltic

Estrellas vs. Alumni

MENORES

Cemento 0

River 3

Cemento

Conte Báez Valenzuela De Biase Ponce Torchia Funes Zárate Sachi Bermay Silva

DT: N. Borra

River

Ignacio Grimaldi Randazzo Lamas Molina Olivera Mastantuono Di Spalatro Fernández Lamas Alabart

DT: C. Mastantuono

Cancha: Athletic

Arbitro: Patricio Silva

Asistentes: Daniel Grazziano y Marcos Coronel

Suplentes de Cemento: Juan Suárez, Francisco Goenaga, Patricio Ghissoli, Agustín Pauluzzi, Manuel Ortiz.

Suplentes de River: Joaquín Rodríguez, Agustín Rodríguez, Benjamín Martínez, Uriel Lucero, Camilo Di Spalatro.

Goles: ST 4’ Joaquín Alabart (R), 14’ y 19’ Franco Mastantuono (R), el segundo de penal.

MENORES

Chacarita 3

Estrellas 0

Chacarita

Cordi Sombra Marambio Alvarez Tornabene Gómez Benítez Almada Piñero Coronel Gutiérrez

DT: L. Battafarano

Estrellas

Herrera Pérez Frías Escobar Bermay Schechtel Lara Borges Vecchiatto Suárez Garnica

DT: C. Flamengo

Cancha: Athletic

Arbitro: Daniel Grazziano

Asistentes: Patricio Silva y Marcos Coronel

Suplentes de Chacarita: Thiago Núñez, Tomás Martínez, Valentín Palermo, Ignacio Dotta, Axel Mentasti.

Suplentes de Estrellas: Santiago Flamengo, Sebastián Martínez, Gael Pedernera, Uriel Santillán, Benjamín Pasgal.

Goles: PT 7’ Mateo Piñero (C), 20’ Simón Tornabene (C) de penal, ST 4’ Ian Benítez (C).

JUVENILES

Cemento 2

River 0

Cemento

Valicenti Cáceres Marino Binzuña Suárez Martino Sánchez Cousté Puyrredón Habid Motta

DT: R. Rancez

River

Cayo Mastantuono Borneo Fuentes Cosentino De Urraza Carrizo Alvarez Gallardo Amundaraín Trovato

DT: M. Perafán

Cancha: Athletic

Arbitro: Marcos Coronel

Asistentes: Daniel Grazziano y Patricio Silva

Suplentes de Cemento: Francisco Lattanzi, Lucas Bonnin, Juan González, Ramiro Cairo, Tomás Orchuela

Suplentes de River: Alexis Escudero, Lucas Anzé, Agustín Vera, Juan Roldán, Emanuel Pérez.

Goles: PT 22’ Franco Motta (C), 19’ Nicolás Puyrredón (C)