Chacarita y Boca: buscan dar el primer paso

Chacarita y Boca comenzarán a jugar la serie final del Torneo Apertura de Primera División.



El tricolor y el xeneize comenzarán a dirimir hoy quién es el mejor equipo de Torneo Apertura de Primera División. Los primeros noventa minutos de esta serie final se desarrollarán en el estadio tricolor, a partir de las 15 horas, con el arbitraje Juan Bardas.

Luego de casi seis meses de competencia, incluyendo el parate de casi 50 días, el Torneo Apertura de Primera División entró en la recta final. Solo dos equipos quedan en carrera. Entre ellos, Boca y Chacarita empezarán a disputarse la corona del mejor equipo de la Liga de Fútbol.

La primera final, de esta serie que dura 180 minutos, se disputará hoy a partir de las 15 horas en la cancha del tricolor. El partido contará con el arbitraje de Juan Bardas, acompañado por Fabián Lugüercio y Gustavo Pérez.

En Sur de la ciudad se verán las caras dos equipos que llegaron a esta instancia con un juego o una manera distinta de interpretar el juego. El dueño de casa lo hizo con su estilo habitual, un juego más asociado y elaborado. En tanto que el xeneize siendo un equipo muy sólido y que aprovecha muy bien sus ocasiones de gol.

El tricolor en los últimos partidos ha ido recuperando su forma de jugar. Si bien hasta el momento no llegó a ser lo vistosa que ha sido años anteriores, esa manera de entender el fútbol le permitió arribar a una nueva final.

Ese último ítem puedo ser un punto importante en la definición de la serie: la experiencia en este tipo de encuentro. Chacarita ha llegado, por lo menos, a una final por año en las últimas cinco temporadas. En tanto, Boca vuelve a estar en un encuentro decisivo luego de más de 40 años. Su último título fue en 1974.

En el encuentro de hoy, el tricolor intentará tener la pelota y con paciencia –algo que le faltó cuando se enfrentaron en la fase regular- buscará los espacios por donde atacar e inquietar al sólido sistema defensivo xeneize.

Por su parte, el equipo de la dupla Di Prinzio – Rígoli seguramente presionará en mitad de cancha y de esa manera irá cortándole todos los circuitos de juego a su rival. Una vez que tenga la pelota saldrá rápido de la mitad de la cancha y así aprovechar los espacios que pueda dejar su rival.

La mitad de la cancha es el lugar donde se deciden los partidos y en este encuentro no será la excepción ya que ambos conjuntos basan mucho su juego en ese sector del campo de juego.

Una de las llaves, estará en la lucha que pueda registrarse por los costados. Con dos duelos bien marcados, Miglino – Di Pietro por la derecha, y Olivera – Norte por la izquierda, tomando como referencia el ataque tricolor. El que logre imponerse de ellos seguramente podrá ir inclinando la balanza para su conjunto y a la vez encontrar un buen lugar por donde atacar.

El restante duelo se dará en el círculo central. Ambos, cuentan con volantes, Palermo y Borda respectivamente, que son los encargados del inicio del circuito ofensivo de su equipo. En el encuentro de hoy, el “Chiky” contará con la ayuda de Sebastián Giacoboni, quién ingresará por suspendido Matías Elgart que tiene que cumplir una fecha se suspensión.

Adelante los dos tienen jugadores con características similares. Un centrodelantero potente y goleador (Escribano y De Stéfano); y moviéndose por todo el frente de ataque un delantero con mucha movilidad y velocidad (Zirilli y Travi). La delantera que esté más precisa y efectiva podrá darle a su equipo la victoria a su conjunto.

Como Chacarita puede tener su ventaja en la experiencia en este tipo de partidos, el xeneize está un poco mejor con la pelota parada. Desde centro o corner ha convertido muchos goles, que le permitieron abrir partidos o conseguir triunfos, en la semifinal frente Atlético marcó los tres goles de esa manera. Podrá aprovechar en ese aspecto que el tricolor perdió algunos jugadores altos para ese tipo de jugadas, aunque igual el equipo de Burgos sigue teniendo un buen juego aéreo.

Lo que ambos saben es que hoy no habrá que cometer errores grabes o desmoralizarse porque las cosas no sales, porque lo que se jugará será la primera parte de la historia de esta final y que quedarán otros 90 minutos más para definir el campeón.

A partir de las 15 horas, todo lo aquí escrito quedará en especulaciones y con la pelota rodando en el verde césped se escribirá la verdadera historia de la primera final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Azul.

EL PARTIDO DEL CAMPEONATO

El 24 de abril, en la cancha de Chacarita, se enfrentaron por primera vez en esta temporada, Chacarita – Boca, el encuentro correspondió a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Azul.

En un encuentro mediocre y con pocas llegadas de riesgo frente a los arcos, la victoria quedó para el xeneize por 1 a 0. El único tanto, del cotejo que dirigió Daniel Pérez, lo convirtió Kevin De Stéfano a los 35 minutos del primer tiempo.

En la edición de diario El TIEMPO, se titulaba la crónica de este cotejo “Kevin De Stéfano le dio los tres puntos a Boca

Las formaciones de ese partido fueron las siguientes

Chacarita: Cáceres, Di Cataldo, Gorosito, Burgos, Palermo, Duarte, García, Miglino, Escribano, Mingochea y Olivera. DT: J. Burgos. Suplentes: Iribarne, Castañares, Rodríguez, Reyes y Pioli

Boca: Ibalo, Sierra, Randazzo, Conti, Balquinta, Carmona, Traina, Norte, De Stéfano, Giacoboni y Travi. DT: Di Prinzio – Rígoli. Suplentes: García, Trovato, Traina, Segovia y Sutil.

Cancha: Chacarita Juniors

Arbitro: Daniel Pérez. Asistentes: Tadeo Carmona y Germán Castro

Gol: PT 35’ Kevin De Stéano (B)

FINAL DEL TORNEO APERTURA

BORDA: "BOCA ES UN EQUIPO CON MUCHO HAMBRE Y GANAS DE CONSEGUIR COSAS"





Para Gastón Borda “el hambre y las ganas de conseguir cosas” son una de las principales virtudes que lo llevaron a disputar la final del Torneo Apertura y que a partir de hoy irá en busca del título que se le niega desde 1974.

Pero para él no será un partido más. El “Chiky” visto desde chiquito la camiseta que hoy tendrá que enfrentar y por tal motivo señaló que “para mi es muy especial este partido”.

El volante central xeneize tuvo una gran actuación durante todo el torneo y es una de las piezas clave en el andamiaje del equipo de Di Prinzio y Rígoli habló con EL TIEMPO y dejó sus reflexiones sobre el encuentro que se disputará en el estadio tricolor

– ¿Cómo te esperás que sea la final?

­– Creo que va a ser un partido muy duro, porque sabemos el gran equipo que es Chacarita y que está acostumbrado a jugar estos tipos de partidos y lo fuerte que se hacen en su cancha, por tal motivo trataremos de hacer un partido inteligente para poder obtener un buen resultado.

– ¿Qué sería hacer un partido inteligente?

– Nosotros no vamos a cambiar mucho con respecto a lo que hicimos durante todo el torneo. No tendría sentido jugar todo el campeonato de una manera y ahora cambiar. Obviadamente sabemos que tenemos que ser ordenados los 95 minutos que durará el partido y sabemos que Chaca aprovecha los espacios que el rival le deja y más aún en su cancha.

– ¿Qué le ves a Boca para poder ganar la final?

­– Boca es un equipo con mucho hambre y ganas de conseguir cosas. Este es un grupo muy unido y que laburó mucho para poder llegar hasta acá. Hay muchos jugadores que van a jugar su primera final y van a dejar todo para que no dejar pasar esta oportunidad.

– Vos decís que Chacarita está acostumbrado a este tipo de partidos y en Boca muchos jugadores juegan su primera final ¿Puede llegar a pesar esa mayor experiencia?

– Quizás que en el inicio del partido ellos se pueden llegar a manejar con otro tipo de tranquilidad que por ahí nosotros. Tenemos que ser muy inteligentes, saber que el partido no termina mañana, de jugar bien ordenados y hacer bien las cosas. Si fuera posible hacer las cosas diez puntos para quedarnos con el partido.

– Vos jugaste mucho tiempo en Chacarita y sabés cómo es su juego, ¿Eso lo hablás con tus compañeros?

– Si lo hemos hablado un poco, aunque se sabe como juega Chacarita porque hace años que viene respetando un estilo de buen fútbol y salir con la pelota limpia desde el fondo. Lo que vamos a tratar de hacer es complicarle la salida para que no puedan salir con pelota dominada y cortarle los circuitos de juego.

– ¿Para vos debe ser un especial enfrentar a Chacarita en una final?

– La verdad que si, para mi es muy especial este partido. La verdad que cuando terminamos el partido contra Atlético (del domingo pasado) lo primero que pregunte fue contra quién jugábamos la final. Cuando me avisaron que era con Chaca, sentí una sensación muy rara porque empecé a los 4 años en el club, estuve toda la vida ahí, tengo varios amigos y obviamente soy hincha del club. Pero llegó esta instancia y ahora tengo que responderle a la gente de Boca que me brindó su confianza para que yo juegue en el club.

– ¿Cómo se hace para jugar frente esos amigos, en especial con Gonzalo Raidigos?

– Sí; con el “Mula” jugamos siempre juntos y todos los torneos que hemos obtenido siempre lo hicimos juntos. Además está el “Dica” (por Facundo Di Cataldo) que también es un amigo, por ese motivo va a ser especial. Pero tendré que concentrarme en el partido y por el grupo de compañeros que tengo ahora que me brindan su confianza partido a partido y esperan lo mejor de mí.

RAIDIGOS: “TRABAJAMOS DURANTE TODA LA SEMANA PARA PODER REVERTIR EL PLANTEO QUE NOS HAGA BOCA”



Gonzalo Raidigos ya no es más el nueve en Chacarita, ahora se tiró unos metros atrás y desde la posición de enganche intenta manejar los ataques de su equipo, para eso sabe que tiene que estar bien para “darle lo mejor al equipo y estar como se debe en un partido de esta magnitud”.

El tricolor en la etapa de los cruces levantó su nivel y en su cancha consiguió dos triunfos muy importantes y buscará empezar con el pie derecho esta serie final, por eso el delantero comentó que “trabajamos durante toda la semana para poder revertir el planteo que nos haga Boca”.

EL TIEMPO habló con el “Mula” para conocer su opinión del partido que se desarrollará hoy en la cancha de Urioste y Rauch.

– ¿Cómo esperas que se de la primera final?

– La verdad que va a ser un partido duro porque van a ser dos equipos con mucha intensidad, seguramente va a ser un partido muy inteligente por ambos lados y esperamos que sea una final linda, con mucha gente y poder disfrutar el partido.

– Vos estás jugando más de enganche que de delantero por tal motivo vas a estar en un sector donde va haber mucha gente y presión ¿Cómo pensás moverte para encontrar tu espacio?

– La verdad que he trabajado mucho esta semana para poder superar esa presión, porque va a ser un partido que se va a jugar mucho en el medio y trataré de darle lo mejor al equipo y estar como se debe para un partido de esta magnitud.

– ¿Te gusta jugar más de enganche o preferís como delantero?

– Me gusta mucho jugar de enganche. La verdad que Javier (por el técnico Burgos) me ha dado esta posición y me ha dicho que la podía hacer tranquilamente. Por ahora vengo bien, me siento cómodo y toco mucho más la pelota, así que me gusta esta nueva posición.

– ¿Cuáles son las armas que tiene Chacarita para ganar el partido?

– El arma fundamental es que estamos bien. Venimos levantando el nivel de juego, porque durante el torneo no fuimos lo que somos ahora en la etapa de los cruces. Pero lo principal es estar lo más entero posible y dar lo máximo cada uno, para que el arma fundamental sea el equipo y eso lo hacemos entre todos.

– Chacarita tiene más experiencia en finales ¿Eso puede pesar en el partido de mañana?

– Creo que no. Es una final y que se juega lo más concentrado posible y con la mayor intensidad posible. Lo única ventaja que puede tener un jugador con experiencia puede manejar mejor los tiempos. Va a ser un partido tranquilo.

– ¿Cómo pensás que le va a plantear el partido Boca?

– Nos va a esperar en su campo y en la mitad de la cancha nos van a presionar porque van a poner mucha gente en el medio. Nosotros trabajamos durante toda la semana para poder revertir el planteo que nos haga Boca.

– Si bien una final ya es un partido especial, ¿para vos va a ser más aún porque enfrente lo vas a tener a tu amigo Gastón Borda?

– La verdad que sí porque él es mi amigo de toda la vida. Va a ser muy especial porque cada vez que llegamos a una final lo hicimos juntos y verlo con otra camiseta va a ser complicado, pero somos muy amigos afuera de la cancha y pero adentro va a ser otra cosa (risas). Por el cambio de mi posición vamos a estar muy cerca, pero somos muy amigos y va a ser muy lindo poder compartir el mismo partido, pero no va a ser tan lindo tenerlo en contra.

–¿Cómo vivieron esta última semana por el fallecimiento de la señora de Javier Burgos?

– La verdad que fue una semana muy complicada. Hemos sufrido la perdida de la mujer de Javier y la verdad que era una persona muy especial para todos nosotros. Ella era de apellido Giunta, un apellido muy ligado a la historia de Chacarita entonces fue muy duro. Trataremos de regalarle un triunfo el domingo (por hoy) y si es posible el domingo que viene un campeonato, para poder disfrutarlo entre toda la familia de Chacarita.