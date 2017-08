Comerciantes destacaron que las ventas por el Día del Niño “vienen muy tranquilas”

También señalaron que recién ayer comenzó a incrementarse levemente el caudal de ventas de cara a la fecha que se aproxima. Asimismo se mencionó que en comparación con años anteriores el movimiento actualmente es notoriamente menor. De todas formas, en las jugueterías están al aguardo de que los padres salgan a buscar los regalos a último momento. Las cuotas y las promociones con tarjetas son fundamentales a la hora de adquirir los obsequios.

< > EL TIEMPO realizó ayer una recorrida con el objetivo de conocer cómo están las ventas y cuáles son las expectativas respecto a la celebración del Día del Niño. NACHO CORREA

Los Héroes en Pijamas, la Doctora Juguetes, los personajes de Cars, Peppa Pig y toda su familia, Masha y El Oso, los Vengadores de Marvel… El bombardeo televisivo con publicidades de juguetes es constante y se incrementa aún más con la proximidad del Día de Niño.

Y ese es uno de los principales motivos por los cuales los productos que impregnan la pantalla de los canales infantiles con aroma a consumo, sean los más elegidos por los pequeños a la hora de pedirles a sus padres el tan ansiado regalo para esta fecha.

Y si bien el abanico de precios que se abre es amplio, los comerciantes del rubro consultados ayer por EL TIEMPO coincidieron en que “los juguetes más caros son los que salen en la tele”.

Esta expresión surgió en el marco de una recorrida realizada ayer por este diario con el objetivo de conocer cómo están las ventas y cuáles son las expectativas respecto a esta celebración.

“Las ventas vienen muy tranquilas”

En líneas generales, quienes dialogaron ayer con este matutino concordaron en que “las ventas vienen muy tranquilas” y señalaron que recién ayer comenzó a incrementarse levemente el caudal de ventas de cara a la celebración del próximo domingo.

Incluso, en uno de los negocios se apuntó que en comparación con años anteriores el movimiento actualmente es notoriamente menor.

De todas formas, en las jugueterías están al aguardo de que -fiel a la idiosincrasia del argentino- los padres salgan -en masa- a buscar el regalo para el Día del Niño a último momento. “Eso pasa siempre y para cualquier fecha, Navidad, Reyes, Día del Padre…siempre”, manifestó una de las empleadas de un local del centro de la ciudad.

A su vez se apuntó que la modalidad de compra se diferencia entre aquellos que buscan el juguete que su hijo pidió especialmente para la fecha y quienes evalúan distintas alternativas, dentro de las preferencias de los más chicos y en el marco de las posibilidades que permite el bolsillo de cada uno.

Además, las cuotas y las promociones con tarjetas son las grandes aliadas para convertir este Día del Niño en una fecha fundamental para los comerciantes. “El efectivo circulante es muy poco y la gente mayormente acude al crédito”, se subrayó en ese sentido.

Un ticket promedio de 300 pesos

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furio, afirmó que desde el sector “esperamos que el ticket promedio continúe en la senda de los 300 pesos” para este Día del Niño y explicó que “cuando hay momentos económicos de turbulencia la gente se cuida más”.

La semana pasada el sector dio a conocer que en la segunda quincena de julio comenzó a percibirse un incremento en las ventas del orden del 8 por ciento interanual en ese mes, lo que le permite inferir a la industria un buen desempeño para la celebración de esta tradicional fecha.

Asimismo, Furio destacó que “tenemos esperanza en que va a ser un buen Día del Niño” dado que “la industria se ubicó 5 por ciento arriba respecto del año pasado en unidades”, no obstante destacó que al sector le implica “un gran esfuerzo desarrollarlo”. “Tenemos las tres cuotas sin interés, para productos de industria nacional, que conseguimos con el Ministerio de Producción y la Secretaria de Comercio, con tasa cero, esto le permite al comerciante no pagar tasa y que el precio no se traslade al consumidor”, remarcó.

En cuanto a los precios, se reflejará un aumento que no será mayor al 10% respecto de las últimas fechas importantes como fueron Reyes Magos a principios de año y la Navidad de 2016.

“En promedio, los juguetes nacionales varían entre los 400 y 500 pesos. Así, un juguete de 500 pesos en tres cuotas es accesible a todos los bolsillos y apunta a resolver las necesidades del industrial nacional”, explicó el presidente de la Cámara.

Aunque tradicionalmente se celebraba el primer domingo de agosto, la Cámara del Juguete modificó varias veces las fechas para adaptarse a las necesidades de los comerciantes. Este año, la celebración está prevista para este domingo, 20 de agosto.