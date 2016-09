Comienza la inscripción del XXXIII Salón Azul Nacional de Artes Plásticas

La Dirección de Cultura informa que del 12 al 23 de septiembre estará abierta la inscripción para participar del XXXIII Salón Azul Nacional de Artes Plásticas en las secciones de Pintura y Dibujo.

Los interesados deberán anotarse en la sede de la Dirección de Cultura, San Martín 425 PA, de lunes a viernes de 8 a 14.

Pueden concurrir a este Salón todos los artistas argentinos y los extranjeros que tengan más de dos años de residencia en el país.

Serán recibidas con destino a este Salón las siguientes obras originales e inéditas.

Sección Pintura: Todas las expresiones plásticas referidas a la pintura, cualquiera sea su técnica y procedimiento.

Sección Dibujo: Todas las expresiones plásticas referidas al Dibujo utilizándose procedimientos y materiales inherentes a esta técnica.

Se admitirán en las secciones de Pintura y Dibujo, dípticos y trípticos, siempre que las partes que lo integran tengan relación estrecha y mantengan la unidad del tema y del procedimiento, no siendo simplemente varias obras de distinto carácter reunidas en un solo cuerpo.

No serán admitidas las obras que hayan sido expuestas anteriormente en Azul, o en salones nacionales, provinciales o regionales; las que superen el metro veinte en su lado mayor, incluido el marco; los cuadros sin marco excepto cuando por las características de la obra se considere innecesario; las que no lleven la firma del autor; las que en su reverso no tengan adherido el rótulo de identificación; las acuarelas, témperas, dibujos o técnicas similares sin vidrio, plástico o acrílico protector; las que lleguen deterioradas; las realizadas por alumnos en los talleres de Escuelas de Bellas Artes, oficiales o privadas o con profesores particulares; las de artistas que no tengan la residencia fijada en el país, las copias totales o parciales, la comprobación de plagio inhabilitará al artista a posteriores presentaciones; las de artistas fallecidos; las que no tengan maneas para colgar.

La Dirección de Cultura solo tendrá en cuenta las obras entregadas en la sede ya citada y no se hace responsable por aquellos trabajos que queden depositados en estaciones terminales terrestres o aéreas por no haber sido enviadas a la dirección correcta por el remitente.

Los artistas concurrentes podrán enviar hasta dos obras por sección.

En relación a los premios, se entregará un primer premio adquisición de $16.000, un segundo premio de $ 6.000 y tercer premio, Estatuilla y Diploma. Por su parte, la primera y segunda mención será una estatuilla y un diploma. También se entregará una mención especial a la mejor obra de autor azuleño.

En la sección dibujo, se entregará un primer premio adquisición de $ 12.000, el segundo premio de 6.000 y tercer premio, estatuilla y diploma. Por su parte, la primera y segunda mención será una estatuilla y un diploma. También se entregará una mención especial a la mejor obra de autor azuleño.

Para más información acerca de la composición del jurado, de la premiación y de las menciones especiales, dirigirse a la Dirección de Cultura, San Martín 425 PA, o escribir al mail culturaazul@yahoo.com.ar o comunicarse a los teléfonos 02281 424784 – 432811.