Cómo quedan los sueldos del Intendente, funcionarios y las dietas de los concejales

< > La dieta de los concejales, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades, es el equivalente a tres meses y medio del sueldo mínimo. En lo que hace a los demás cargos, se calculan en base a módulos.

Hernán Bertellys promulgó la Ordenanza de Presupuesto 2017 que fue aprobada por mayoría del Concejo Deliberante en los primeros días de enero. En uno de sus capítulos fija los salarios del propio jefe comunal, sus funcionarios políticos y las dietas de los concejales. Todos ellos tuvieron aumentos por la incorporación de módulos a los básicos. Así, el Intendente tendrá un haber bruto de más de 138.000 pesos y los concejales de más de 29.000. Los funcionarios cobran a partir de este mes 850 pesos más. Esto, cuando aún no se han abierto las negociaciones colectivas.

En los últimos días, el intendente Hernán Bertellys promulgó la Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2017 que fue aprobada por el Concejo Deliberante el 7 de enero pasado.

Así, entre otras tantas pautas que marca el presupuesto en cuanto a las líneas de acción a seguir por parte del Ejecutivo Municipal, se establecen también los salarios básicos para el Intendente, sus funcionarios políticos y también las dietas de los concejales.

Es en el Capítulo 5° de esa Ordenanza el que hace alusión al personal y sus remuneraciones. De allí se desprende que a partir del 1° de enero de este año, la planta política de la gestión encabezada por Bertellys tendrá más módulos -210 exactamente-, lo que conlleva un incremento de sus salarios.

Cabe recordar que los salarios de los funcionarios -y de los trabajadores también- se calculan sobre la base de módulos. Cada uno de ellos hoy tiene un valor de 4,05 pesos. La cantidad de módulos asignada a cada categoría o cargo, se multiplica por ese valor y así se determinan los sueldos.

El año pasado, a mitad de año el STMA firmó un acuerdo salarial con el Ejecutivo en el que se estableció que en enero de 2017 pasarían a integrar parte del básico de los trabajadores de todas las categorías 230 módulos más. Esto impactó también en el sueldo del jefe comunal y en las dietas de los concejales, que se calculan de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades: el Intendente tiene un sueldo equivalente a 14 salarios mínimos y los ediles a tres y medio. Entonces, cuando se incrementan los sueldos de los trabajadores, inmediatamente repercute en el de Bertellys y los 18 concejales.

Por otra parte, la Ordenanza de Presupuesto recientemente aprobada por mayoría por el Concejo y promulgada por el mandatario comunal, faculta al Departamento Ejecutivo a contemplar un incremento salarial mínimo del 15 por ciento anual.

Además, señala que son 1.862 los empleados municipales. De ellos, 1.821 son del Ejecutivo y 41 del Concejo Deliberante.

El sueldo del Intendente

El artículo 17 de la Ordenanza de Presupuesto aprobada recientemente por el Concejo establece que el sueldo del Intendente es el equivalente a 14 sueldos mínimos de la escala salarial municipal, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El salario del Administrativo 5 con 40 horas semanales -que fue tomado como el más bajo-, multiplicado por 14, de dio 103.744,80 pesos, lo que en bruto percibía el jefe comunal.

Ahora, merced a un acuerdo con el STMA en este mes se incorporan 230 módulos más al básico de todas las categorías, por lo que el Administrativo 5 pasa a tener un sueldo de alrededor de 8.500. Esa suma multiplicada por 14 da aproximadamente 119.000 pesos, cifra que pasará a ser el sueldo bruto de Bertellys.

A esto hay que sumarle los gastos de representación del Intendente, que ascienden a 19.504,80 pesos, lo que da un total de 138.500 pesos.

En lo que hace a los concejales, sus dietas también están fijadas por lo que establece la Ley Orgánica de las Municipales. En su artículo 92, dispone que sus remuneraciones sean el equivalente a tres meses y medio del sueldo mínimo.

Así, de los 25.936,20 que percibían hasta diciembre, pasarán a cobrar 29.750 pesos, siempre en bruto sin contabilizar descuentos y bonificaciones.

Estas modificaciones en el sueldo del jefe comunal y en la dieta de los 18 concejales se dan antes de que se discuta la nueva pauta salarial para este año.

Y a todo esto, cabe acá una salvedad. Hasta el año pasado el sueldo más bajo en la escala salarial municipal era el del Ingresante. En base a eso se calculaban las remuneraciones del Intendente y de los concejales. Pero en la sesión del 2 de agosto de 2016, sobre tablas ingresó un proyecto de Ordenanza elevado por Bertellys eliminando esa categoría. Así, los sueldos pasaron a calcularse en base a una categoría superior -Administrativo 5 de 40 horas semanales- y por lo tanto sus sueldos se elevaron alrededor de un 100 por ciento, con el visto bueno de 9 concejales que esa noche votaron a favor del incremento de sus dietas.

Los funcionarios

Sobre los funcionarios políticos de la gestión Bertellys, también se benefician con un incremento ya que según consta en la Ordenanza del Presupuesto aprobada por el Concejo, todos cuentan a partir de este mes con 210 módulos más que los que tenían. Esto, en dinero, representa 850 pesos que suman a sus remuneraciones.

Acá hay que tener en cuenta otra cuestión. Al igual que el Intendente y los concejales, este incremento les llega cuando aún no se han sentado los gremios y el Ejecutivo a discutir paritarias. Y cuando lo hagan, la planta política de Bertellys -que no se sabe a ciencia cierta cuántos son porque su administración no remite al Concejo el organigrama detallando cargos y nombres- también se beneficiará.

Sucede que en la misma sesión que los concejales aprobaron el incremento de sus dietas, aprobaron la derogación de la Ordenanza que votaron en 2013 y que estableció el desdoblamiento de la escala salarial de los trabajadores, por un lado, y los funcionarios políticos, por otro. Uno de los objetivos de esa Ordenanza era, precisamente, que los aumentos que consiguieran los trabajadores para sí no se trasladase automáticamente al plantel político.

A partir de la derogación, desde el año pasado, reciben el mismo incremento.

Otras cuestiones del presupuesto

El capítulo 5° de la Ordenanza de Presupuesto es el que hace referencia al personal y sus remuneraciones.

Allí se indica que son 1.862 los empleados municipales y que, de ellos, 1.821 trabajan en el Departamento Ejecutivo y 41 en el Concejo Deliberante.

En otro de los artículos, se establece que se faculta al Ejecutivo a contemplar un incremento salarial “mínimo” del 15 por ciento anual.

Por último, también se establece una bonificación por antigüedad para los funcionarios políticos y concejales.