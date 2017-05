Crece el número de perros callejeros en Azul

El año pasado este diario advirtió que cada vez son más los animales que circulan por distintas sin ningún tipo protección en nuestra ciudad. En los últimos días se han visto jaurías en la zona céntrica, el Parque y la Costanera ya que hay perras en celo. La municipalidad este año todavía no comenzó con las castraciones, lo que origina gran cantidad de abandonos de cachorros.

< > A diario se pueden ver una gran cantidad de perros callejeros en distintos puntos de la ciudad y cada vez son más. JOSE BERGER

La problemática de los perros callejeros parece que nunca se va a resolver. Durante los últimos meses comenzó a verse una gran cantidad de animales en distintos puntos de la ciudad.

Jaurías se adueñan de las calles y presenta un verdadero peligro para todos los ciudadanos y también para los, que en algún momento, fueron mascotas. No se necesita ser ni economista o sociólogo para darse cuenta que en momentos de crisis en los bolsillos de los azuleños aparecen cachorros abandonados. O hasta a veces las hembras con los recién nacidos. Estos llevan tiempo, espacio y dinero para que tengan una vida digna.

Para que esto se pueda solucionar se necesita el compromiso ciudadano de no abandonar a las mascotas. Pero el principal responsable es, sin ningún lugar a dudas, el Estado.

Haciendo un poco de historia el Municipio ha intentado resolver esta problemática con distintos mecanismos. En algún momento, hace un poco más de diez años, lo hicieron de manera totalmente violenta y sangrienta. Aparecieron decenas de perros muertos en las calles de Azul y el los defensores de los derechos animales se hicieron oír.

Por suerte la forma de pensar ha cambiado y ahora se buscan maneras en las que no se vulnere la integridad de los animales. Por eso, durante la gestión de Inza, comenzaron con un programa de castración masiva que tuvo un cierto impulso en los primeros años de gobierno, pero luego no tuvo la frecuencia necesaria para que las perras sigan estando embarazadas.

En las redes sociales hay una serie de grupos que dan cuenta de la cantidad de abandonos. A diario los azuleños publican estos espacios que encuentran perras con sus crías abandonadas en distintos baldíos. De este modo se busca que alguien los adopte, pero no siempre se logra y se convierte en un callejero.

Esos perros deambulan por distintas calles, corren a bicicletas, motos y autos lo que representa un verdadero peligro para ellos como para quienes circulan. Por ejemplo, el domingo a la tarde un grupo de no menos de 12 perros se encontraban en la Plaza San Martín porque había una perra en celo. Allí las peleas entre ellos no se hacían esperar y los niños que estaban pasando el rato se metían para separarlos lo que implicaba un importante peligro.

Las personas que estaban alrededor comentaban que la situación con perros callejeros está en muchos puntos de la ciudad. Quizá los más evidentes son en los paseos públicos pero también frente a las casas aparecen a diarios callejeros que buscan un refugio.

La Municipalidad de Azul tiene un programa que este año no empezó a ejecutarse. El plan de castración masiva se encuentra estancado. Según pudo saber este diario este año no comenzó el servicio de castraciones no ha comenzado; recién el 29 de mayo se retoman las actividades con el listado que quedó del año pasado.

Con la gran cantidad de perros que hay en las calles esto resulta más que insuficiente. Ya pasó medio año y aún no se ha realizado una castración y eso origina el problema en las calles.

Pedidos sin respuestas

Desde el Concejo Deliberante se han tratado estos temas desde hace muchos años. En el 2016 el concejal Ulises Urquiza estuvo trabajando desde su espacio en un proyecto que trata esta problemática para que de manera progresiva deje de haber una población masiva de perros y esté todo más controlado.

A mediados del año pasado el Frente Renovador presentó una resolución que proponía encomendar al Ejecutivo comunal la creación de un Departamento de Zoonosis municipal.

Este tenía varios objetivos que iban desde solicitarle que al mismo tiempo se realice un plan de concientización ciudadana e implemente programas de educación y difusión de los temas inherentes a la temática. Así este espacio abarcaba áreas del municipio como “tenencia responsable de mascotas”, el programa comunal de castraciones y Bromatología.

Por esta razón, El Tiempo dialogó con el concejal que en un principio destacó que “hay una cantidad increíble de perros en la calle”, para que esto se solucione sólo se necesita voluntad política “y a la vista está que no se hace”.

Durante un tiempo “se hicieron una serie de castraciones con el trabajo de José Macaluso pero luego el municipio dejó enfriar todo”. Este es un tema muy preocupante “porque es una crueldad ver a los perros que pasan hambre, frío y están totalmente desprotegidos”.

En ese pedido también se incorporó un pedido para que analice y ejecute un servicio de Atención Primaria de animales en situación de calle o abandono. Es que el problema de los perros callejeros genera entre otros inconvenientes focos infecciosos, mordeduras, rotura de bolsas y otras molestias para los vecinos. “Esto trae problemas para los azuleños que van desde pisar algún desperdicio o producir accidentes de tránsito y en el día a día eso se ve mucho”, explicó Urquiza.

Este es un tema “que no le dan importancia. Lo hemos presentado muchas veces y la respuesta siempre es la misma, pero nada se hace”. Hay muchos ejemplos en la provincia de Buenos Aires en que este problema se ha podido solucionar “pero es con trabajo constante y con el compromiso real de hacerlo. Nosotros habíamos propuesto un hospital veterinario con becarios de la Facultad de Veterinarias pero el ejecutivo no lo instrumentó”.