Cruce de opiniones por la situación en Fanazul

La posibilidad de que se produzca una reducción de personal entre el personal contratado que presta servicios en Fanazul, generó fuertes cruces entre lectores de El Tiempo. Algunas de las opiniones vertidas en el muro de Facebook del diario fueron las siguientes:

Andrés Miraglia: Estos barbitas…quizá echen a toda la sarta de vagos afines a la kámpora que entraron a granel.

Marta Muzio: No se puede ser tan imbécil!!!! Pueda ser que si uds. que tan contentos los pone que la gente se quede en la calle, tienen la suerte de tener trabajo, no les vaya a pasar lo mismo.

Jorge Pérez Abraham: Marta Muzio tenés graves problemas de apreciación. No es que “tienen la suerte de tener trabajo”. Los que son innecesarios, enorme cantidad en fabricaciones militares, nos están robando a todos los argentinos. Es corrupción disfrazada de empleo. No sólo habría que echarlos. También meter presos a quienes los contrataron para reclutar clientela política.

Omar Menchaca: Es lamentable lo que estoy leyendo: gente que se pone contenta con los posibles despidos nuestros. No se puede creer. Vecinos nuestros, todos en Azul, saben que nosotros gastamos todo nuestro sueldo en la ciudad; que somos 258 familias que podemos quedar en la calle. No se dan cuenta lo que significa para una persona quedarse sin trabajo. En el caso mío ya la pase. Entré en Fanazul en el año 81 y en el 91, nos despidieron a 125 compañeros. Fue terrible para la familia y para uno mismo. Te sentís vacío. Hubo gente que se murió de tristeza. Yo tuve la suerte de poder volver en el año 99, formando una cooperativa de trabajo dentro de Fanazul porque el Estado no podía tomar gente; la fábrica necesitaba producción y no había gente para trabajar. Lo de la cooperativa se hizo grande y entraron 76 trabajadores más para poder cumplir con los pedidos que Fanazul tenía en ese momento, hasta que en el 2007 nos pasaron a relación de dependencia pero por contrato que hasta el día de hoy tiene vigencia. El 90% somos contratados. Si nos despiden, nos vamos con una mano atrás y otra adelante y no nos pertenece imdemnización alguna. A la gente que nos desea el mal, sólo pido que no les pase a ellos. Dios los perdonará.

Sole Boggi: Hasta cuándo van a seguir con el discurso de si son o no son K? Desde cuándo un ciudadano debe dar explicaciones sobre su postura política en todo momento? Por qué se les negaría la posibilidad de trabajar? Por qué merecerían un despido?

Mauro Pais: ¿De dónde sacaron tanta información sobre la fábrica, sobre los ingresos y sobre La Cámpora? Les preguntó a todos estos que escriben con los más miserables argumentos y la derecha por sobre los despidos y gente en la calle!! Tengo familia, tengo amigos, tengo el sostén a mis hijas ahí adentro; tengo valor para defender y sepan entender que es una fábrica productiva con excelente mano de obra y calidad de explosivos. Lamentablemente dependemos de un Estado que hoy no favorece a la industria argentina.