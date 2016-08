Cruces entre el Ejecutivo y el STMA por los salarios

Desde el Departamento Ejecutivo se dio a conocer ayer un documento en el que sienta posición respecto al conflicto que mantiene con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul. Entre otras cuestiones, responsabiliza al gremio ya que por el paro de actividades que está realizando deberá subcontratar servicios, ocasionando así una “afectación seria a las finanzas municipales” y asegura que la comuna no está en condiciones de dar un aumento superior al ofrecido el último viernes. Con esto, advierte que el sindicato está generando que los trabajadores no tengan “ningún aumento”. Por su parte, Luciano Varela del STMA señaló que “hicieron una ordenanza aumentándose el 100 por ciento sus sueldos el mismo mes en que dicen que no hay plata para los trabajadores. Es irracional”.