Lo aseguró el reconocido músico uruguayo, en diálogo con este medio, refiriéndose al nuevo disco “Suite para piano y pulso velado”, que presentará mañana en el Teatro Español a las 21 horas.

< > “Este concierto será mas tranquilo en el que el piano tiene un rol muy protagónico, entonces se llega a momentos muy íntimos y el hecho de estar con la banda te permite subir a niveles de intensidad más potentes. Eso es lo que me da la banda con respecto a cuando toco solo”, dijo Luciano Supervielle, en diálogo con EL TIEMPO.

Mañana a las 21 horas en el Teatro Español se presentará uno de los músicos más importantes de la música rioplatense, en gira por los principales teatros de Argentina y Latinoamérica, Luciano Supervielle.

El artista vuelve a los escenarios junto a la banda de músicos de Bajofondo integrada por Javier Casalla en violín, Martín Ferres en bandoneón y Gabriel Casacuberta en contrabajo a quienes se suma la participación en la apertura de la joven cantante Barbarita Palacios.

EL TIEMPO dialogó con el músico quien contó acerca de este show, del disco, las expectativas.

“Este concierto será mas tranquilo en el que el piano tiene un rol muy protagónico”

“Acá estamos, arrancando esta nueva etapa con este nuevo disco. En el show que ofreceremos en Azul va estar el disco, además de mis trabajos anteriores. Cuando se abren estas nuevas etapas uno tiene la frescura de volver a empezar, tanto un repertorio nuevo como el redescubrimiento de todo el trabajo que se hizo para el disco. El hecho de tocarlo en vivo implica como una relectura de todo el trabajo. Así que estamos súper contentos, un lindo momento”, aseguró en primer lugar.

Se refirió a la recepción del público. “Obviamente estamos ahora con Javier Casalla, Martín Ferres y Gabriel Casacuberta de Bajofondo y siempre el hecho de tocar con el grupo tiene esa energía de comunión como músicos y como personas. Y en cuanto a la gente tiene que ver con el ámbito, no es lo mismo tocar en un teatro que en un festival al aire libre”.

Destacó que “este concierto será mas tranquilo en el que el piano tiene un rol muy protagónico, entonces se llega a momentos muy íntimos y el hecho de estar con la banda te permite subir a niveles de intensidad más potentes. Eso es lo que me da la banda con respecto a cuando toco solo”.

En cuanto al último disco apuntó que “está centrado en el piano, como mencioné anteriormente y hay música clásica que tiene que ver con el contacto que tuve los años que estudié este género en mi adolescencia. Es un poco el trabajo que venimos haciendo de escarbar en nuestras propias culturas, influencias que tienen que ver con el Río de la Plata y los momentos que vivimos con el resto de los músicos. En este caso se traslada a una situación más personal que tiene que ver con mi formación musical de lo clásico pero siempre con el hip hop, la música electrónica, entre otros. Entonces en el disco confluyen todas estas influencias variadas. Me marcaron como músico”.

Consultado acerca de quienes son sus referentes musicales, “tengo un abanico muy amplio de estilos musicales que me inspiran y que me gustan. Por un lado es importante estar actualizado de las nuevas tendencias y obviamente las influencias que traigo de Piazzolla, de los Bets Boy, de The Beatles y en este disco en particular aparecen Chopin y Beethoven. Son como influencias muy variadas que se mezclan de una manera muy natural y me influenciaron toda mi vida. Ese es el resultado del disco”.

Por último, retomando la recepción del público, expresó que “si bien vivo en Uruguay y la mitad de los músicos son de allá y el resto de Argentina, mis referencias son por el lado de los argentinos y en mi caso, a Azul es la primera vez que voy y estoy súper contento”.

Más sobre el show

Luciano Supervielle toca el piano y mezcla efectos de electrónica con su notebook y una habrá una segunda parte del artista compartiendo escenario con la banda de músicos autodenominada Cuarteto Bajofondeano- tocando temas de sus discos anteriores y algunos de los principales hits de Bajofondo.

El nuevo disco de Luciano Supervielle “Suite para piano y pulso velado” reúne una colección de piezas para piano que a través de un sutil acompañamiento de programaciones electrónicas y sintetizadores generan un cruce único entre lo clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias de la música electrónica.

El disco también incluye la suite “Pianos Tiranos”, música original compuesta para la serie de Youtube “Tiranos Temblad”. De esta manera, el pianista y compositor de Bajofondo, la galardonada banda de Gustavo Santaolalla, presenta el disco más personal de su carrera.

Luciano Supervielle integra el grupo Bajofondo fundado por Gustavo Santaolalla y el uruguayo Juan Campodónico. Bajofondo realiza giras alrededor del mundo desde hace más de doce años.

Paralelamente tiene su proyecto solista con el que ya lleva editados cuatro discos. Esto le ha permitido tener un importante reconocimiento internacional y realizar giras por Europa y Latinoamérica logrando premios importantes: dos premios Gardel en Argentina, Premios Graffiti y Premio Iris al mejor disco del año en Uruguay.

Ha participado en la producción y en los arreglos de discos de artistas como Jorge Drexler, El Cuarteto de Nos y La Vela Puerca entre otros. Colaboró con Julio Bocca en la musicalización del espectáculo Episodios nocturnos coreográficos del Ballet Nacional del SODRE. En 2015 realizó una exitosa gira por Latinoamérica y Estados Unidos en dúo junto a Jorge Drexler.

La música de Supervielle ha sido utilizada numerosas veces en televisión y en cine. El tema Miles de Pasajeros integra el soundtrack de la última película de Oliver Stone, Savages. Compuso junto a Gabriel Casacuberta la música original de El Baño del Papa, co-producción franco-uruguayo-brasilera que obtuvo numerosos premios en festivales internacionales como el Festival de Cannes. Compuso la banda sonora de Artigas, La Redota dirigida por Cesar Charlone, quien estuviera nominado al Oscar por su trabajo en Cidade de Deus. Por la banda sonora de La Redota obtuvo un premio especial en el Festival de Gramado en Brasil.