Cuenta regresiva para el recital de Ricky Martin en Azul

El intérprete de 44 años de edad dará su show el 1 de noviembre ante lo que seguramente será un colmado circo hípico local. Esta ciudad será sede de la única presentación del One World Tour dentro de la provincia de Buenos Aires. Las entradas están a la venta en la disquería de calle Moreno entre San Martín e Hipólito Yrigoyen.

< > La megaestrella del pop estará presentándose en 55 días en Azul, en el marco del One World Tour 2016.

Para algunos había caído en una suerte de meseta en cuanto a capacidad de convocatoria y su relieve como referente indiscutido de la música pop latina a nivel global. E incluso había quienes dudaban de que en esta nueva gira titulada One World Tour, que arrancó allá por abril de 2015 en territorio estadounidense, pudiera lograr los llenos totales que en otra época eran moneda corriente en cada uno de los shows que ofrecía por el mundo. Pero el boricua es un artista que siempre sorprende: es capaz de reinventarse una y otra vez sobre la base de su energía latina desbordante y de su bella sensibilidad y romanticismo, haciendo que en su propuesta convivan la danza y la introspección, la emoción y el despliegue corporal más intenso. Este cóctel único siempre le allana el camino y genera la más auténtica comunicación emocional con su público, que lo venera y le rinde tributo asistiendo a cada concierto como si fuese una especie de ritual sanador multigeneracional. Por eso en esta nueva gira ocurrió lo de siempre: se agotaron los tickets para cada presentación, y es por ello que ahora el cantante de origen boricua ha decidido volver a los escenarios con esta propuesta a la vez desbordante, intensa y cálida. Las críticas de este One World Tour vienen siendo fantásticas, alabándose la intensidad de la propuesta, los matices que presenta el show (que está segmentado en diferentes momentos) y también el fenomenal cuerpo de baile que se luce sobre el escenario.

Energía y carisma de alto voltaje

Miles de personas enloquecen por obtener sus entradas Ricky Martin. Y no es para menos: se trata de un cantante y compositor que representa al espíritu latino como pocos. El pop latino, y el dance pop, tienen en Ricky a uno de sus exponentes de mayor trayectoria, más carismáticos y encumbrados, y más representativos de esa energía tremendamente vital que late en la gente oriunda de los países latinos. El puertorriqueño encara ese plus de intensidad, esa encuentro entre la pasión y la alegría tan especial que hace que la vida gane en voltaje y en revoluciones por minuto. Por eso ha construido una carrera de nivel internacional; por eso es reconocido en prácticamente todo el planeta; y por eso, ahora que viene nuevamente a la Argentina, sus miles de fans vernáculos se ocuparán de conseguir entradas para Ricky Martin en Argentina 2016, ya que un show de esta megaestrella es un acontecimiento para presenciar y disfrutar a pleno. El show de esta gira cuenta con una producción de primer nivel, puesta en escena de avanzada, fabulosas coreografías y un repertorio deslumbrante, que incluye los hits más queridos y una serie de temas de la producción más reciente de Ricky: “A Quien Quiera Escuchar”. De hecho One World Tour fue pensado para promocionar precisamente este disco número 10 de la cosecha de estudio de Ricky Martin. El mismo contiene 10 fantásticas canciones, entre ellas la exitosísima “La mordidita”, y muchas otras que fueron recibidas con aprobación plena por los fans desde que fueran lanzadas como singles –como es el caso de los sencillos “Adiós”, “Disparo al corazón” y otras que se conocieron al lanzarse el disco, en el mes de febrero de 2015. No obstante, aunque estos temas debían ser protagonistas en la gira, la realidad es que el intérprete puertorriqueño optó por armar un repertorio plagado de hits de las distintas etapas de su notable recorrido musical, que arrancó en 1987 con Menudo y se desplegó como solista a partir de 1991.

Una gira, un mundo

One Word Tour arrancó en abril de 2015 en Oceanía, con varias fechas en Nueva Zelanda y Australia. Y luego se mudó a México, Estados Unidos y Canadá, hasta fines de octubre, con una importante cantidad de presentaciones en las que no sobró ni un ticket y tampoco faltó sabor en los diversos shows. A partir de comienzos de febrero la gira se instaló en países latinoamericanos, con una primera presentación en República Dominicana en los inicios de febrero de 2016, y un total de ¡18! en 14 ciudades diferentes de la Argentina –Córdoba, Calafate, Neuquén, San Juan, Mendoza, Rosario, Junín, Buenos Aires, Chaco, Tucumán y Salta y Mar del Plata-.

BREVE BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Ricky Martin nació en Puerto Rico en 1971 (aunque tiene nacionalidad estadounidense y española), con lo cual este muchacho eterno ya suma 44 años. Si bien ha deslumbrado como cantante y bailarín, también es compositor y actor. Su carrera musical dio comienzo a mediados de los años 80, como integrante del grupo juvenil “Menudo”. Desde 1991 viene destacándose como un intérprete solista que ha logrado llevar la música latina –y la sensualidad de sus ritmos únicos- hasta todos los rincones de planeta.

En total Ricky Martín lanzó 10 discos de estudio y 3 recopilaciones, alcanzando ventas por 60 millones de palcas. Su primer disco con canciones en inglés, Ricky Martin (de 1999), lo catapultó a la cima del estrellato. Esta placa incluía el tema que hasta la fecha es el más popular de su carrera: “Livin’ la vida loca”. Durante su exitosa carrera Ricky se hizo acreedor de dos premios Grammy, tres Billboard, dos American Music Awards, ocho World Music Awards, ocho MTVs, ocho Billboard Latin Music Awards y cinco Grammys Latinos. Ricky Martín supo construir todo un romance con el público argentino, con lo cual se descuenta que su llegada al país, luego de un tiempo en que no se lo recibe por estas tierras, será todo un éxito, como siempre. Como cada vez que se anuncia una presentación de Ricky Martin en Argentina.