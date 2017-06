“De Maravillas”, en el Círculo Médico

El miércoles se exhibirá en el Círculo Médico (De-Lovely, 2004) a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. La actividad está organizada por el Círculo Médico y Alfredo Vivarelli es el programador de los filmes.

< > Mañana miércoles se exhibirá en el Círculo Médico (De-Lovely, 2004) a las 20 horas. Un homenaje a la vida y a la obra de Cole Porter (1891-1964) uno de los mas grandes nombres de la música popular norteamericana.

Sinopsis de “De Maravillas”

Esta película estrenada en 2004 con muy discreto suceso y limitada difusión internacional, es un homenaje a la vida y a la obra de Cole Porter (1891-1964) uno de los mas grandes nombres de la música popular norteamericana. Autor de canciones míticas como “Night and Day”, “Begin the Beguine” o “Anything Goes”, éxitos teatrales como “Kiss me Kate” (1948), “Can Can” (1953), “Medias de Seda” (1954) o letras de películas como “Alta Sociedad” (1956), donde Frank Sinatra, Bing Crosby y la bella Grace Kelly interpretaron sus creaciones, su nombre sigue estando vigente a mas de medio siglo de su muerte.

Educado en la música desde los seis años e integrante de una familia adinerada, su vida estuvo marcada por un talento innato y la vivió de manera desahogada, hedonista, irreverente y desenfrenada desde muy joven. En los años 20 del siglo pasado, tras participar en la Primera Guerra Mundial, se radica en Europa, contrae matrimonio con una millonaria muchos años mayor que él y se convierte en uno de los grandes protagonistas de esa era donde los ricos dejan su impronta en las grandes ciudades, viviendo vidas a años luz de la de la realidad de sus contemporáneos.

A partir de 1928 su éxito va en aumento y ese tiempo llegaría hasta finales de los años cincuenta, cuando enfermo se retira paulatinamente de la vida pública. La relación particular que mantiene con su esposa, quien consiente su homosexualidad, marcará la vida del músico a lo largo de tres décadas que dejaran su sello en el cancionero popular de Occidente al ser sus canciones interpretadas por nombres claves como los de Ella Fitzgerald, Billie Holliday o Frank Sinatra. El cine de Hollywood y el teatro de Broadway serían sus lanzaderas al resto del planeta. Las obras teatrales se estrenarían en escenarios tan distantes como los de New York, Londres, Paris o Buenos Aires.

De todo esto y bastante mas, habla “De Maravillas”, la segunda película en abordar su vida tras el intento frustrado del año 1946 en “Night and Day”, donde el astro Cary Grant le da vida en medio de una historia tan edulcorada que provoca la irritación del músico. No eran aquellas, épocas para las transgresiones que una figura como la suya cometía una y otra vez. En cambio, en 2004, los tiempos habilitaban para un acercamiento mas honesto a la figura de una personalidad tan compleja.

Estructurada a través de los recuerdos y fantasías que un anciano Porter y un productor teatral llamado Gabe manifiestan sobre la platea de un teatro vacío, la vida del hombre va brotando a lo largo de ciudades como París, Londres, Venecia o Los Angeles: épocas, amigos y amantes, mecenas y productores. Dos personas que también pueden ser dos fantasmas que desde otra dimensión reflexionan sobre la vida pasada y que les permite un ir y venir a temporal mechado de deslumbrantes canciones interpretadas por nombres claves del pop como Robbie Williams, Diana Krall, Nathalie Cole o Alanis Morissette, quienes prestan sus voces y figuras para convertir este film en un regalo visual y sonoro que provocan un continuo movimiento de pies en los espectadores que se dejan encantar por tanta magia.

Ficha técnica: “De-lovely” (2004) /Dirección Irwin Winkler / Intérpretes Kevin Kline, Ashley Judd, Jonathan Pryce/ Color / Inglés con subtítulos en castellano / Duración 2 horas.

(Por Alfredo Vivarelli)