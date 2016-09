Delbonis entrenó con el equipo de Copa Davis

El tenista azuleño realizó la práctica, en el Emirates Arena de Glasgow, junto al sparring Marco Trungelliti con vistas a la serie semifinal de la ensaladera de plata frente a Gran Bretaña. Anteriormente lo hicieron Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer. A la tarde entrenó el conjunto de dobles compuesto por Del Potro y Mayer. Hoy realizaran una nueva práctica y por la noche se llevará a cabo la cena oficial.

< > Federico Delbonis entrenó ayer en el Emirates Arena de Glasgow, con vistas a la serie semifinal de la Copa Davis. FOTO: ADRIAN QUIROGA/PRENSA AAT.

El seleccionado argentino de tenis, con el azuleño Federico Delbonis, volvió a entrenarse en doble turno en el estadio Emirates Arena, sede de la serie de semifinales del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputará entre el viernes y domingo en Glasgow. Por la tarde, la primera práctica de dobles.

Desde las 12 y por aproximadamente una hora, Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer se entrenaron en singles, mientras que, a continuación, Federico Delbonis lo hizo hasta que finalizó primer turno a las 15, con el sparring Marco Trungelliti.

Por la tarde, desde las 17 y también por una hora, Del Potro y Mayer practicaron en dobles, enfrentados con Guido Pella y Trungelliti, quienes completaron en singles el segundo turno, que terminó a las 19.

El capitán por Daniel Orsanic tendrá tiempo hasta mañana para determinar quienes serán los dos singlistas. Uno seguramente lo ocupará el tandilense Juan Martín Del Potro y el restante sería para “Delbo”. Eso podría modificarse por la adaptación de la superficie que tenga en azuleño y el correntino Mayer.

Por la actualidad de ambos tendría que ser el singlista uno, por el ranking, Federico Delbonis, que está viviendo su mejor temporada en el circuito y además cuenta con un triunfo ante el escocés Andy Murray, figura del equipo británico y 2 del mundo.

El azuleño quién viene de ser fundamental en los cuartos de final ante Italia, donde ganó sus dos puntos, ante Andreas Seppi y Fabio Fognini, y le dio el pasaje a Argentina a esta serie semifinal.

El record de Federico Delbonis en esta competencia es de 4 victorias y 3 derrotas. En singles es donde jugó más partidos un total de seis. En tanto que el restante, en su debut, jugó en dobles y perdió junto a Horacio Zeballos.

Hoy, el equipo argentino se entrenará entre las 9 y las 12 horas local, antes de brindar la conferencia de prensa de los team, en tanto que volverán a utilizar el escenario principal de la serie entre las 15 y las 17 horas.

Por la noche, se realizará la tradicional cena oficial, en The Corinthian Club, que, construido en 1752, simboliza el desarrollo social y comercial de la ciudad en los siglos 18 y 19.

La Argentina, hasta el momento no ha conquistó la Ensaladera, disputará su undécima semifinal en la Davis desde que volvió a jugar en el Grupo Mundial, en 2002. La más reciente fue el año pasado donde cayó, de visitante, ante Bélgica.

Gran Bretaña, el campeón vigente de la Copa Davis, también anunció a sus cuatro jugadores, encabezados por Andy Murray. El número 2 del circuito estará acompañado por Daniel Evans (64°), Kyle Edmund (84°) y su hermano doblista Jamie Murray (4° en su especialidad).

Los británicos, capitaneados por Leon Smith, llegaron a las semifinales de la Davis tras superar por 3-1 a Japón en la primera rueda, en Birmingham, y por 3-2 a Serbia (sin Murray ni Novak Djokovic), en Belgrado, por los cuartos de final.

Gran Bretaña agotó las localidades del Emirates Arena, que tiene capacidad para 8000 espectadores. Los partidos de single comenzarán a las 9 de la Argentina, mientras que el dobles está programado para las 10 de nuestro país.

“Vamos a luchar cada partido hasta el final”, dijo Del Potro.

Juan Martín Del Potro habló luego del entrenamiento con la página oficial de la Asociación Argentina de Tenis, la torre señaló que “estoy muy contento por integrar este equipo, que juega las semifinales de la Copa Davis. Competir de visitantes es diferente que hacerlo en la Argentina, por supuesto. Además, ellos están jugando de manera espectacular y eso les da una ventaja mayor”.

El tandilense agregó que “tenemos un buen equipo, pero ellos son los favoritos acá. Vencerlos sería una sorpresa, quizás más para ellos que para nosotros. Si uno agarra los papeles, las chances son británicas, pero todo puede pasar. Nosotros estamos muy contentos e ilusionados por estar acá, y tenemos la decisión tomada. Vamos a luchar cada partido hasta el final”.

“No sé quién será mi rival ni qué puntos jugaré. Sé que tengo que estar bien yo, ya que muchas veces los partidos dependen de mí. Estoy dando todo para llegar en la mejor forma al viernes. Vengo justo de físico. No me sobra nada”, dijo la torre de Tandil.

El tenista añadió que “en un mes jugué lo que no jugué en dos años. No sólo desde lo tenístico y lo físico, también desde lo emocional. Cada partido viene siendo muy especial y muy fuerte. Estoy contento porque ahora lo hago desde adentro de la cancha. Estoy disfrutando de todo lo que me toca vivir. La Copa Davis es mi último gran esfuerzo. Después tendré tiempo para descansar”.

Para finalizar Juan Martín Del Potro explicó que “la gente se pude quedar tranquila, que vamos a dejar todo en cada pelota. Por más de que sea uno o sean miles los que griten por nosotros, el apoyo del público nos transmite mucha energía y nos agarraremos de eso para intentar ganar”.