Desde ATE se piden soluciones a la falta de recurso humano en el Hospital Pintos

< > Los dirigentes de ATE Azul Eduardo Bercovich y Vanina Zurita se refirieron a la falta de recurso humano en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. JOSÉ BERGER

Desde las Asociación Trabajadores del Estado Seccional Azul se denunció, en conferencia de prensa, la falta de personal en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”.

Quienes brindaron precisiones acerca de esta situación fueron los dirigentes de esa organización Vanina Zurita y Eduardo Bercovich.

“Se necesita una decisión política de parte del Intendente”

“Estuvimos reunidos con trabajadores del Hospital Pintos por el tema de la falta de recurso humano. Fue precisamente con las enfermeras, quienes también nos informaron que falta personal en limpieza”, comenzó diciendo Zurita.

La titular de ATE Azul informó que también dialogaron con el secretario de Salud de la Comuna, Rodolfo Juárez, a quien le plantearon este escenario de complejidad, en razón de que “se ha llegado a una situación absolutamente crítica, en el marco de la cual hace unos días atrás se debieron cerrar camas, pero esa no es la solución, según manifiestan los propios trabajadores”.

Asimismo Zurita hizo hincapié en que “lo que se necesita es una decisión política de parte del Intendente de habilitar los nombramientos en el área Salud. No puede ser que haya salas con 15 ó 24 internados con solamente dos trabajadores a cargo de cada una de ellas”.

La dirigente gremial contó que “cuando hablamos con los trabajadores, uno de ellos había realizado el turno de la noche y también el de la mañana. Eso es algo totalmente ilógico”.

“Obviamente que en época de campaña es mucho más redituable andar haciendo obras que se vean y que se luzcan ante la sociedad y no resolver lo de puertas adentro. Para este Ejecutivo debería ser primordial la política de salud, en un momento del año donde hay muchas internaciones y en el que los trabajadores no dan más”, agregó.

De igual forma, Zurita remarcó que “esta situación no tiene que ver exclusivamente con los trabajadores sino también con la atención que se le debe dar a la población”.

En este momento “hay vacantes que no se cubren, por ejemplo, por fallecimientos; o por traslados internos dentro del mismo nosocomio, ya que van administrando las miserias y a los trabajadores los sacan de un lado y los ponen en otro. Esto tiene que ver con que no hay una decisión política de no tener un plantel óptimo dentro del Pintos”.

“El colapso es total”

A su turno Eduardo Bercovich aseguró que se le hizo saber al secretario de Salud, “y esto es para que le llegue también al Intendente, que estamos al tanto de que todos los días hay asesores que se hacen los pre-ocupacionales e ingresan en forma récord”.

Entonces, “porqué no utilizan esa metodología para nombrar las enfermeras y mucamas que se necesitan en el Hospital. Realmente los compañeros del nosocomio están desbordados. Esto no va más. El colapso es total”.

“Esto tiene que ser urgente, por eso espero que Juárez junto al Secretario de Gobierno, al Intendente y a la Dirección del Hospital, rápidamente, puedan nombrar a estas cuatro personas que se necesitan para cubrir los cargos”, subrayó Bercovich.

“No es de hoy esta falencia”

Sobre el final de la rueda de prensa, Zurita dio a conocer que se enviará una nota a las autoridades de Región Sanitaria IX porque “creemos que tienen que tomar intervención, ya que la problemática se relaciona con la salud de la población de Azul, más allá de la situación y las condiciones en la que llevan a cabo su tarea los trabajadores, que para nosotros es una preocupación”.

Por último, la Secretaria General de ATE en el ámbito local manifestó que “no es de hoy esta falencia. Nosotros decimos cuatro trabajadores de mínima, porque en realidad no sería el plantel para un servicio óptimo”.