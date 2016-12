Desde la AMLA reiteraron el pedido para que liberen y absuelvan a la enfermera acusada de matar a su esposo

< > Elsa Teló y Karen Guber, integrantes de la AMLA. Desde la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul, sostienen que la enfermera María Cristina Santillán tiene que ser absuelta en el juicio al que será sometida por el crimen de su marido. También, piden que la liberen inmediatamente y que llegue en libertad a ese proceso.



La Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul está interviniendo en la situación de María Cristina Santillán. La enfermera cumple actualmente prisión domiciliaria. Está privada de la libertad desde septiembre de 2014, cuando agredió con un hacha a golpes en la cabeza a su marido, que meses después murió mientras estaba en un geriátrico. Elsa Teló y Karen Guber, integrantes de la AMLA, afirmaron que lo sucedido con la mujer fue un caso de violencia de género donde la imputada de este “homicidio agravado por el vínculo” era la víctima. Por eso, pidieron que sea liberada inmediatamente. Y también, que en el juicio con jurados al que será sometida dentro de cuatro meses sea absuelta.

Cuando el homicidio de una adolescente que se llamaba Lucía, que en Mar del Plata fue violada y empalada, conmovió a todo un país y diferentes marchas en reclamo de “Ni una menos” se llevaron a cabo en distintos lugares, Azul no fue ajena a toda esa situación.

El 19 de octubre pasado, el Paro Nacional de Mujeres decretado para ese día se tradujo en esta ciudad en la realización de una importante movilización.

En ese contexto, varias personas se autoconvocaron desde diferentes organizaciones como partidos políticos y agrupaciones gremiales y en forma independiente. De esa manera, cientos de ciudadanos azuleños caminaron por el centro de la ciudad para pedir, al igual que ocurría en todo el país, que no siguieran matando mujeres.

Para ese entonces, quienes ahora forman parte de la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul (AMLA) prometieron volver a juntarse y trabajar en esta ciudad en un caso que consideran emblemático y se relaciona también con la violencia de género.

Ese caso la tiene actualmente cumpliendo prisión domiciliaria a una enfermera llamada María Cristina Santillán, procesada por haber matado a golpes con un hacha a su esposo y a la espera del juicio con jurados al que será sometida, acusada, en formato de la causa penal que se instruyó por lo sucedido, de un homicidio agravado por el vínculo.

Ese debate tendrá que hacerse en abril del año que viene, después de que en primera instancia había sido previsto para octubre pasado y luego se postergó para la nueva fecha de realización que ahora tiene. “Ella en este momento está con prisión domiciliaria, no tiene ningún ingreso económico y en cuestiones de salud también cuenta con escasa asistencia”, afirmó Karen Guber.La joven, de 29 años, es profesora de Psicología y forma parte de la AMLA, desde donde están pidiendo dos cosas bien concretas con relación a la situación de la mujer que cumple prisión domiciliaria en esa misma vivienda de Villa Piazza Centro donde se produjo, en septiembre del año 2014, la agresión que meses después derivó en el deceso de su esposo, mientras el hombre estaba internado en un geriátrico. Esos pedidos pasan por la inmediata libertad de la enfermera y por su absolución durante lo que será ese juicio a llevarse a cabo en abril de 2017.

“Como entidad recién formada, desde la AMLA ahora estamos trabajando para pedir la libertad y la absolución de Cristina”, sostuvo Elsa Teló, la gremialista de ATE de 71 años que también integra dicha mesa.

“Es fundamental que llegue en libertad al juicio”, agregó y después explicó que los motivos para fundamentar ese pedido son varios.

“Primero, ya está demostrado que Cristina no puede evadirse de lo que será ese juicio. No puede evadirse bajo ningún punto de vista. Apenas si subsiste, porque recursos económicos no tiene. Lleva más de un año con prisión domiciliaria. Además, hay otra cuestión: existen antecedentes, y lo estamos viendo continuamente, de casos donde los acusados de homicidios están en libertad esperando el juicio al que tienen que ser sometidos. Pero son hombres y tienen condiciones económicas favorables”.

“Hay que comparar su caso con otros. Y los últimos, los tenemos acá en Azul. Mientras que Cristina está presa porque es mujer y porque es pobre, hay hombres que están acusados de lo mismo pero en libertad”, agregó también la gremialista.

Teló y Guber sostuvieron que advierten la existencia de una “cuestión machista” en toda esta situación con la enfermera procesada por el asesinato de su marido. “Ella está presa porque es mujer y porque es pobre”, reiteró Teló -de manera tajante y contundente- en ese sentido.

Dicha postura con relación a la situación de la enfermera que tiene 58 años está enmarcada -explicó Guber- en una visión del caso que “hacemos de manera interdisciplinaria. Desde la Psicología, la Psiquiatría, la Antropología e, incluso, con una crítica al sistema judicial”.

“No es que a la AMLA se le ocurre decir que Cristina Santillán está presa sólo porque es pobre y es mujer. Eso que afirmamos también tiene que ver con una visión global respecto de cuáles son los mandatos culturales establecidos. No es que a nosotros se nos ocurrió decir eso y lo decimos. Tenemos muchísimos ejemplos, tanto históricos como sociales actuales y contextualizados, sobre esto que estamos abarcando”, agregó la profesora de Psicología.

“Fue un crimen enmarcado en un caso de violencia de género”, dijeron ambas integrantes de la AMLA con relación al homicidio agravado que se le atribuye a la enfermera que actualmente sigue presa en su casa.

“Nosotros queremos enmarcar esto como un caso de violencia de género y como de legítima defensa”, agregó en la charla mantenida con EL TIEMPO Karen Guber.

“La mujer -explicó en ese sentido- tiene una posición asimétrica ante el hombre. Por ejemplo, el hombre se defiende o actúa cuando quiere, porque tiene la fuerza para hacerlo. Y la mujer, en cambio, cuando puede”.

“En este caso en particular, podrán decir que él estaba dormido y que ella ahí le pegó un hachazo. Pero en ninguna otra de las situaciones de las que Cristina vivía a diario ella se había podido defender o hacer algo”.

Al ser consultadas sobre el contexto en que la enfermera vivió con quien era su esposo, Teló contó que estuvo inmersa durante casi cuarenta años “en una situación de violencia psicológica, sexual y económica. También, vivió alejada de su familia y de sus amigos”.

Al respecto, Guber graficó la situación al contar que una hermana de Santillán les contó recientemente que “el fallecido hasta tenía las tarjetas de debito para cobrar su sueldo de enfermera”.

“Vivía amenazada continuamente, por lo que todos llegamos a la conclusión de que esto iba a terminar así: él la mataba o ella se defendía. Y ojo, que estamos diciendo que ella no lo mató, sino que se defendió”, expresó la dirigente de ATE.

“Hablamos de un proceso que se extendió a lo largo de 38 años. Un proceso donde ella era amenazada de manera constante, al igual que sus hijos”, declaró Guber.

“Por eso -continuó diciendo Teló- entendemos que la Justicia, en su momento, no hizo el correspondiente estudio de la situación. Directamente, la mandaron a la cárcel por matar y no se tuvo en cuenta el contexto en que todo esto pasó”.

A la espera de una presentación judicial

Después de que desde la AMLA mantuvieran contacto con la propia Santillán y también con varios de sus familiares, hicieron lo propio con el abogado que en carácter de Defensor Particular está patrocinando a la acusada.

Se trata del Dr. Germán Senn, de quien aguardaban que en estos días presentara formalmente un pedido en Tribunales para pedir por la inmediata libertad de la enfermera antes del juicio, según contaron Teló y Guber.

“Cuando decidimos trabajar este tema, lo primero que hicimos fue hablar con Cristina y con el abogado. Ella estuvo de acuerdo. Y el abogado nos dijo que iba a hacer una presentación para que la excarcelen”, señalaron.

Según Teló, “cuando este tipo de cosas sucede la que resulta víctima es toda la familia. Y ellos están totalmente de acuerdo con eso que nosotros estamos pidiendo”.

Y sobre lo que fue el hecho, la dirigente de ATE refirió que el esposo de Santillán -que se llamaba Ricardo Orlando Hernández, tenía 61 años y murió el 30 de mayo del año pasado, cuando estaba internado en un geriátrico- falleció “nueve meses después” a la agresión sufrida. “Y no hay nada que indique que la muerte de él estaba directamente relacionada con esta acción que cometió Cristina”.

Después de que estuvo presa en la Unidad 52, la cárcel de mujeres del SPB que está en Azul, en septiembre de 2015 la jueza Alejandra Raverta, una de las integrantes del Tribunal 2 y quien intervendrá en el juicio a realizarse en abril próximo, le otorgó a la enfermera prisión domiciliaria.

En esas circunstancias, desde AMLA afirmaron que la situación económica de la enfermera está siendo bastante crítica, “ya que no puede trabajar porque está presa en su casa”.

“Después de lo que pasó, el Municipio firmó un decreto por el que ella quedó suspendida de su trabajo, que es lo que le pasa a cualquier empleado que es suspendido, más allá de los motivos por los cuales eso sucede”, contó Teló.

“Ahora ella se mantiene con ayuda de sus familiares, que le llevan alimentos y pagan sus servicios. Está bajo la tutela de su hija, que estudia y sólo tiene una beca estudiantil de mil pesos”, dijo Guber.

“Por eso también estamos haciendo este pedido de excarcelación, sumado a la necesidad que tiene ella de volver a trabajar. El único impedimento que tiene para volver a trabajar, porque el Municipio nos dijo que se integraría automáticamente a su trabajo, es que está presa en su casa”, recalcaron ambas integrantes de la AMLA.

Hasta cuando el hecho se produjo -el 16 de septiembre de 2014, en una casa de dos plantas que está en San Martín entre Comercio e Industria de Villa Piazza Centro- María Cristina Santillán trabajaba como enfermera en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”.

Al ser consultada sobre cómo se encuentra ahora, indicaron que los familiares le dijeron que “está mejor a cuando estaba presa en el penal, ya que puede ver a su familia, a la que ha recuperado”.

“Este hombre -dijeron por quien era su marido- la había alejado de todos ellos, por lo que ella ha vuelto a acercarse con sus hermanos y sus sobrinos. Pero es mejor estar en la calle y en libertad, porque ella tiene que estarlo. Y tiene que estar trabajando”, sostuvo Elsa Teló.

Un caso que vale por todos

“La AMLA también quiere rescatar que, si bien estamos tomando ahora este caso, en realidad se trata de una situación representativa de todos los demás casos de violencia de género. Somos conscientes de que esto pasa todo el tiempo, más allá de que parezca haberse naturalizado”, dijo Karen Guber sobre los motivos que las llevaron desde la entidad a tomar intervención en la situación de María Cristina Santillán.

“Esta situación se da comúnmente. El golpeador, generalmente, ante la comunidad, sus compañeros de trabajo y demás, es un ser encantador, atento y suele ser un caballero. Y si la mujer se atreviera a decir algo de él, sería desacreditada. Es toda una patología que tienen estos seres violentos”, indicó Teló.

Y volviendo a lo sucedido con la enfermera, sostuvo: “Ahora, a esto agravamos lo que es la violencia institucional. O sea, la revictimización. Esto de que Cristina esté presa, en la cárcel primero, en su casa ahora, es una revictimización. No tomar en cuenta lo que la ley dice. Y acá no hay que interpretar demasiadas cosas. En este caso concreto, ella al estar presa está siendo revictimizada”.

El enfoque que le están dando al caso es -dijo Guber- “una mirada desde otro lado que hacía falta, que es esta cosa de la perspectiva de género”.

“Es una mirada que tiene en cuenta la asimetría que en realidad hay entre hombres y mujeres en este contexto sociocultural. Habla de eso, de qué pasa con los géneros”, afirmó y después se preguntó sobre lo que pasa con los hombres y las mujeres: “¿Tenemos los mismos derechos y libertades, somos iguales, realmente podemos expresarnos como queremos?”

“Al hombre -ejemplificó y comparó- se le justifica la actuación colérica y la ira como una cosa natural y propia de su género. Pero en el caso de la mujer, eso es llamado histeria o locura. Es como que el hombre puede enojarse y patear y romper las cosas y está bien. Pero si la mujer lo hace, está completamente desquiciada. Lo que tiene que hacer la mujer es llorar. Y lo que no puede hacer el hombre es llorar. Entonces, el hombre también es víctima de su propio patriarcado porque tampoco puede ser él mismo, ya que un hombre llorando es subestimado”.

Volviendo a lo sucedido con María Cristina Santillán y su esposo, Elsa Teló indicó: “Tenemos la sensación que hasta este desenlace lo buscó él. La consecuencia de esto también fue provocada por el hombre. De alguna manera, él actuó durante todos estos años para que esto pasara. Un manipulador tan grande como ha sido este hombre fue llevándola a esta situación. Lo que no sé es si él se imaginó que ella, en algún momento, iba a defender su vida como lo hizo”.

“Esto es violencia de género. No es la mujer la que mata. Generalmente, en estas situaciones el que mata es el hombre. Por eso, nuestro objetivo también es que ella sea absuelta en el juicio”, indicó finalmente la dirigente gremial de ATE.

El dato

Concretamente, el juicio con jurados al que la enfermera María Cristina Santillán será sometida por el crimen de su esposo se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril del año que viene.