Día nacional del Sordo y Hipoacúsico

“Que importa la sordera del oído, cuando la mente y el corazón escuchan”

La Argentina en 1852 con la caída de Juan Manuel de Rosas comienza en periodo llamado de Organización Nacional que dura alrededor de 80 años. Se pretendía hacer de este país un estado republicano moderno a semejanza de la grande democracias del mundo, es decir, que se inicia un periodo de progreso y desarrollo. El trípode ideológico que sostenía el proyecto se sustentaba en la inmigración, la agricultura y la alfabetización. En 1868 resulta electo presidente Domingo Faustino Sarmiento, un liberal de mediados de siglo, escritor, admirador de los estados Unidos, enamorado del progreso y campeón de la educación primaria y de la lucha contra el analfabetismo (khon Loncarica, 1992). Su mandato termina en 1874.

Al hablar de la Historia de la Lengua de Señas argentina o de la LSA no es posible no referirnos a la Historia de la Educación del Sordo, no solo porque tenemos referencias de los sordos anteriores a la creación de las escuelas especiales, sino además porque la historia de la LSA y de la comunidad sorda esta en estrecha relación con la creación de dichas instituciones. Del trípode mencionado nos interesa resaltar dos de tos tres ejes: alfabetización e inmigración, que han influido especialmente en la historia de la educación del sordo en nuestro país. Solo mencionaremos algunos hechos históricos muy puntuales que consideramos han sido condicionantes.

En 1882 se realiza en Buenos Aires el Congreso Pedagógico Internacional cuyo objeto era definir la política educativa federal especialmente orientada a la educación primaria. El Dr. Antonio Terry, diputado, senador, ministro plenipotenciario en Chile y jurisconsulto, quien tenia tres hijos sordos, presenta una ponencia donde propicia la creación de una escuela oralista.

Argentina pionera

Recién el 19 de septiembre de 1885 es firma la Ley 1662 por la cual se crea el Instituto Nacional de Sordomudos con el fin de que “enseñen a los sordomudos a usar la palabra puesto que si no permanecerán en un estado de incapacidad mortal e intelectual” (Ley 1662), palabras que marcaron el derrotero de la educación del sordo dentro de una corriente hasta nuestros días.

Al sancionar dicha ley se compromete al embajador de Roma, Del Viso, para que contrate en Italia, a un director para el Instituto de sordos y para el profesorado anexo. En este periodo de Organización Nacional el Estado tenia como política la contratación de investigadores, profesores universitarios y maestros primarios extranjeros.

Serafino Balestra, quien implementa la postura oralista es, entonces, el primer director del instituto hasta 1892, quien decía: El Ministerio de Cristo debe abrir la boca del sordo” y en nombre del habla llego a usar la electricidad como método terapéutico para excitar y encaminar los labios de los niños sordos. Su interés se centraba obsesivamente en la abolición de las señas dentro de las escuelas y lucho hasta borrar cualquier rastro de ella.

– Ferviente defensor del oralismo como método de enseñanza para el niño sordo, quien como uno de los principales oradores del Congreso Pedagógico de Milán de 1880 ( el resultado de este congreso, fue la supresión de la Lengua de Señas en la enseñanza de los niños sordos de Europa) expresaba, entre otras cosas lo sigue: “ Todos somos hijos del mismo Cristo que nos dio su ejemplo y el mismo Cristo debe abrir la boca del mudo “ Dios después de crear al hombre le dio la palabra y Adán dio nombre a todos los animales . fue entonces Dios mismo , quien nos otorgo el método objetivo oral “ “…pàra los curas católicos, los mudos

debe hablar para que tengamos la confesión. En cualquier lugar, el cura debería volver la espalda al sordomudo que lo llama por señas ( Alisedo, Famularo , Skliar , 1979)

– El nuevo director había sido profesor del Instituto de Milán e inauguro el Curso Nacional de preparación de profesores. El hecho de que hayan creado ambas Instituciones –escuela y profesorado- dependiendo de una misma dirección influyo en la perpetración de la corriente oralista.

Con la llegada al país de estos maestros italianos la Lengua de Señas Argentina recibe la primera influencia lingüística de la lengua de señas Italiana, de la cual deriva el alfabeto manual y probablemente, los sistemas numerales.

En efecto, Skliar y Pizzuto por Tomas Péndola en 1892, quien fuera llamado el padre de la educación del sordo en Italia. En 1897 se creo en este establecimiento el Departamento de Niñas. En 1901, se separan las escuelas por sexo para una mejor eficacia educativa y, se crea así el Instituto Nacional de Niñas Sordomudas (Ponce, 1981).

– Estas escuelas se mantienen separadas por sexo hasta el presente. Este hecho influyo ampliamente en la Lengua de Señas Argentina En esos tiempos, las únicas escuelas para sordos se localizaban en Buenos Aires, razón por la que se organizaron como internados para los niños del interior del País.

Paradójicamente fue allí donde podían comunicarse entre si, sin limitaciones, constituyendo contextos sociales donde la identidad y la cultura sordas se desarrollaron pese a las prohibiciones derivadas de la aplicación del método oral puro.

– Existen señas solo usadas por las mujeres – y no sólo aquellas que pertenecen a un registro privado- y otras desarrolladas en la escuela de varones, como, por ejemplo, días de la semana, meses del año, sistema numerales, señas para los colores, etc. (Massione, 1993).

– Es difícil revertir los efectos nacidos en una fuerte ideológica oralista instaurada en nuestra sociedad desde 1886. La fuerte influencia perdura hasta nuestros días en la educación del niño sordo, sobre todo en algunas escuelas del ámbito privado que sostienen como única alternativa posible el método oralista. En cuanto a la escuela especial publica, la situación es menos tajante en tanto permite a los alumnos expresarse en Lengua de Señas , ya que la misma no se enseña específicamente y el método pedagógico sigue los lineamientos del oralismo .(Massone y Johson, 1991; Massone, 1993).

– Recordamos que uno de los tres ejes fue la inmigración, por lo tanto, a principios de este siglo la La Lengua de Señas Argentina recibe la segunda influencia lingüística de la Legua de Señas Italiana a partir de la fuerte inmigración que vino de Italia a nuestro país.

No olvidemos además que las escuelas nacionales siempre tuvieron internado, hecho que posibilito el uso y mantenimiento de la Lengua de Señas Argentina

No obstante lo antedicho, existen honrosas excepciones dentro del ámbito publico y privado, especialmente en la Provincia de Buenos Aires , en donde la educación del niño sordo se desarrolla en establecimientos que adhieren al objetivo principal de hacer del niño sordo un sujeto bilingüe competente ya sea para la lengua oral como para la Lengua de Señas.

Pero no solo en el aspecto pedagógico el que ha inducido al sometimiento del sujeto sordo a una cultura oyente inhabilitándolo para enriquecer la propia, valorizando y defendiendo la lengua silenciosa que la ha cerrado; es toda la sociedad la que debe hacerse cargo de ello.

En el año 1958 y por solicitud de Asociación Sordomudos de Ayuda Mutua ( ASAM )el Gobierno decreta como Día del Sordomudo “ el 19 de Septiembre , por conmemorarse en esa fecha, la fundación del Primer Instituto Nacional para niños sordomudos , Bajo la Ley Nº 10901/58

El Registro de la Comunidad Sorda Argentina data de esta fecha en que los sordos egresados de las escuelas comienzan a reunirse en forma regular hasta que uno de los hijos de Terry, sordo de nacimiento , funda la Asociación de Sordomudos de Ayuda mutua de Buenos Aires en 1912, de la que fue Presidente durante 25 años. Terry fue una personalidad muy importante y era muy respetado por los sordos , en la promoción de la Lengua de Señas en la Comunidad Sorda Argentina . El desarrollo de la LSA esta estrechamente unido al desenvolvimiento de la Comunidad sorda y esta constituye un lugar formal de agrupación íntimamente ligada a la creación de las escuelas para sordos. Aun cuando estas fueran y dirigidas por oyentes constituyen contextos sociales donde la identidad y la cultura sorda se han desarrollado ( Behares y Massone 1993)

Aporte de la Pastoral de la Salud. Iglesia Catedral