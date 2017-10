Diferencias y similitudes entre las PASO y las Generales   

Comparando ambas elecciones, las tres fuerzas que en agosto se colocaron en los primeros lugares repitieron el orden el último domingo, aunque con marcada diferencia de votos. A su vez, son los tres espacios que lograron ingresar concejales: Cambiemos, Unidad Ciudadana y 1País. Otro dato es que hubo menos votos en blanco y la participación fue mayor que en las Primarias.

Más participación y menos votos en blanco se registraron en las elecciones legislativas Generales del último domingo en esta ciudad, tomando como punto de comparación las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de agosto.

Distintos datos surgen de los resultados provisionales oficiales que se dieron a conocer el mismo domingo. El orden de votos de las tres fuerzas que salieron primeras en las PASO, se reiteró en las Generales. No así el cuarto lugar, que a nivel local había quedado para el Frente Justicialista Cumplir y ahora, por número de votos en la categoría concejales y consejeros escolares, lo ocupó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Por otra parte, el frente 1País fue el único que perdió votos en todas las categorías respecto a agosto; mientras que Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores sumaron en todas. A su vez, el Frente Justicialista Cumplir tuvo una actuación dispar, ya que sumó en dos y restó en las otras dos categorías. Patria Grande fue sólo con la categoría concejales y consejeros escolares en la que también obtuvo más votos que en las Primarias.

Otro dato para marcar es que la del domingo pasado fue una elección en la que el corte de boletas no fue tan significativo, como sí lo había sido en las PASO de agosto.

A su vez, Graciela Ocaña volvió a ser la candidata más votada de todos en Azul.

CAMBIEMOS

Como sucedió en las PASO de agosto, el último domingo Graciela Ocaña -fue como candidata a diputada nacional- volvió a ser la más votada de esa fuerza. Consiguió 21.317 votos, 3.606 más que en las Primarias.

El segundo más votado dentro de este espacio fue Esteban Bullrich -iba como candidato a senador nacional-. El último domingo logró 21.201 votos, 3.719 más de lo que había logrado.

Alejandro Cellillo, en la categoría senador provincial que encabezó, sacó en la última elección 4.185 votos más que en las PASO -20.741 contra 16.556-.

Marcos Turón, en el plano local, respecto a las Primarias sumó 4.143 votos. En las Paso había conseguido 15.881 y en las generales alcanzó los 20.024.

En Cambiemos, de acuerdo a los números, el corte de boletas se dio más en plano local. La de concejales y consejeros escolares fue la categoría menos votada en esa fuerza, aunque el corte no fue tan marcado como en agosto. Comparándola con la categoría más votada, tuvo alrededor de 1.200 votos menos. Asimismo, dentro de esta alianza, Cellillo logró sumar más votos entre agosto y octubre.

UNIDAD CIUDADANA

La más votada en Unidad Ciudadana fue Cristina Fernández de Kirchner -senadora electa-. Entre una elección y otra sumó 1.282 votos, ya que en agosto había logrado 10.554 y el último domingo consiguió 11.836.

Quien encabezó la lista de diputados por esta fuerza, Fernanda Vallejos, también creció respecto a las PASO. Exactamente tuvo 1.368 votos más. En las Primarais sacó 9.638 votos y en las Generales consiguió 11.006.

La olavarriense Adriana Capuano, que fue como primera candidata a senadora provincial, obtuvo 1.314 votos más -9.573 a 10.887-, aunque no le alcanzó para ingresar al Senado bonaerense.

A nivel local, la lista que encabezó Nelson Sombra también creció en cantidad de votos. Acá cabe señalar que en las Primarias el ahora electo concejal fue a internas con la nómina que llevaba a Joaquín Propato en primer término. Entre las dos listas sumaron en agosto 9.522. El domingo pasado fueron integrados y consiguieron 10.148, por lo que se pude deducir que los votantes de Propato apoyaron la lista local y, a su vez, sumaron más.

En lo que hace al corte de boletas, también en esta fuerza se registró. Entre la categoría más votada -la senadores nacionales- y la menos -la de concejales y consejeros escolares- hubo una diferencia de 1.600 votos.

1PAÍS

Dentro de este espacio, el más votado fue Claudio Molina. No obstante, tuvo una pobre elección ya que no logró superar los 7.266 votos que en agosto sacaron las dos listas que compitieron por este frente electoral. En aquella oportunidad, la encabezada por Molina consiguió 4.877 y la que llevó a Ulises Urquiza 2.389. El domingo, yendo con lista integrada, consiguió 5.608, es decir 1.658 votos menos, lo que muestra que los votos de Urquiza no fueron a Molina, como en algún momento se pensó.

El segundo más votado de 1País fue Omar Duclós -quien en las últimas elecciones legislativas siempre había conseguido más votos que Molina, pero esta vez no-. De las PASO a las Generales el ex Intendente perdió 1.628 votos -de 6.846 bajó a 5.218-.

También perdió votos Sergio Massa -salió tercero dentro de la alianza que creó para las elecciones-. En agosto sacó 6.748 y el domingo 4.960, lo que representa 1.788 votos menos.

Felipe Solá, que fue como candidato a diputado nacional, no fue la excepción. En las Primarias obtuvo 6.228 votos y en las Generales 4.663, es decir 1.565 votos menos.

En 1País, el promedio de corte de boletas que se registró está en consonancia con las otras fuerzas, aunque a diferencia de las anteriores acá lo más votado fue el plano local.

CUMPLIR

Florencio Randazzo, que fue como candidato a senador nacional, sacó en Azul el último domingo 1.729 votos, 4 menos que en las Primarias.

El azuleño Mario Caputo -candidato a senador provincial- fue el segundo más votado dentro del Frente Justicialista. De una elección a otra restó 1 voto, ya que en agosto sacó 1.598 y en las Generales 1.597.

En lo que hace a Eduardo Bucca -que fue como candidato a diputado nacional- sumó 25 votos de agosto a octubre. De 1.564 pasó a 1.589.

También sacó un poco más de votos Victoria Martínez, exactamente 43 votos más entre una y otra elección, es que de 1.436 pasó a 1.479.

En este caso, el corte de boletas no fue significativo, ya que la comparación entre lo conseguido en cada categoría arroja apenas algunos votos de diferencia.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

En el Frente de Izquierda el más votado fue Juan Rubolino, quien encabezó la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares. A su vez, sumó 572 votos respecto de agosto, ya que pasó de 1.023 a 1.595.

Nicolás Del Caño -que fue por una banca en la Cámara de Diputados- resultó el segundo más votado dentro de esta fuerza a nivel local. De agosto a octubre consiguió 599 votos más.

Similar fue la situación de quien encabezaba la lista de senadores provinciales, Marta García, que tuvo 591 votos más -en agosto logró 929 y el domingo 1.520-.

Néstor Pitrola, fue el menos votado, aunque no obstante sumó votos entre una elección y otra. En agosto sacó 922 y en las Generales 1.424-.

Tampoco en este caso fue significativo el corte de boletas.

PATRIA GRANDE

La lista de candidatos a concejales y consejeros escolares por esta fuerza estuvo encabezada por Natalia Lehrmann. Mientras en agosto obtuvo 556 votos, el último domingo consiguió 863, es decir 307 votos más.

Cabe señalar que Patria Grande fue con boleta corta a nivel local, ya que las demás categorías no lograron superar el 1,5 por ciento de los votos en las PASO.

LOS VOTOS, CANDIDATO POR CANDIDATO

Una vez más, al igual que en las PASO, Graciela Ocaña -ahora diputada nacional electa por Cambiemos- fue la más votada en Azul. Los primeros cuatro más votados fueron los candidatos de Cambiemos, del 5° al 8° Unidad Ciudadana, del 9° al 12° 1País, y luego viene Cumplir, aunque en el medio está Juan Rubolino del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quien en cantidad de votos superó a Eduardo Bucca y a Victoria Martínez de Cumplir. La menos votada fue Natalia Lehrmann de Patria Grande, aunque hay que aclarar en este punto que fue con boleta corta, es decir sólo con candidatos a concejales y consejeros escolares porque en las PASO superó el 1,5 por ciento de los votos. No corrieron la misma suerte las otras categorías de ese espacio político, por esto en el plano local fue con boleta corta.

1° Graciela Ocaña -Cambiemos- 21.317 votos

2° Esteba Bullrich -Cambiemos- 21.201

3° Alejandro Cellillo -Cambiemos- 20.741

4° Marcos Turón -Cambiemos- 20.024

5° Cristina Kirchner -Unidad Ciudadana- 11.836

6° Fernanda Vallejos -Unidad Ciudadana- 11.006

7° Adriana Capuano -Unidad Ciudadana- 10.887

8° Nelson Sombra -Unidad Ciudadana- 10.148

9° Claudio Molina -1País- 5.608

10° Omar Duclós -1País- 5.218

11° Sergio Massa -1País- 4.960

12° Felipe Solá -1País- 4.663

13° Florencio Randazzo -Cumplir- 1.729

14° Mario Caputo -Cumplir- 1.597

15° Juan Rubolino -FIT- 1.595

16° Eduardo Bucca -Cumplir- 1.589

17° Nicolás Del Caño -FIT- 1.559

18° Marta García -FIT- 1.520

19° Victoria Martínez -Cumplir- 1.479

20° Néstor Pitrola -FIT- 1.424

21° Natalia Lehrmann -Patria Grande- 863

VOTOS EN BLANCO Y DEMÁS

En lo que hace a la participación, el último domingo 42.986 habitantes del Partido de Azul fueron a votar, lo que representa el 76 por ciento del padrón contra el 73 por ciento que fueron a las PASO.

En la categoría concejales y consejeros escolares los votos afirmativos también fueron superiores que en agosto: 39.717 contra 36.398 que se registraron en las Primarias.

Un dato significativo es la disminución de los votos en blanco. En agosto se registraron 4.512 y el domingo 2.705.

Por último, los votos nulos también bajaron de 924 a 541.