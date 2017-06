Diputados de la Séptima de Cambiemos acompañaron al Intendente a recorrer una obra de pavimentación

“Estas son las obras que nos permiten llevarles soluciones concretas a la gente; por eso la alegría de ver la gran cantidad de cuadras que está asfaltando la gestión local trabajando en equipo”, expresó el legislador oriundo de Bolívar, Manuel Mosca, quien preside la Cámara Baja. Por la tarde, este diario regresó al sector y conversó con los vecinos, quienes tenían varias cosas para decir.

< > LManuel Mosca (centro) y Hernán Bertellys en un mano a mano con los lugareños del barrio Burgos y Catamarca que se verán beneficiados con la obra de infraestructura.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia Manuel Mosca acompañó al Intendente Municipal local a recorrer una obra de cordón cuneta y pavimentación que se está llevando adelante en un sector del barrio Burgos y Catamarca. Durante la visita, el titular de la Cámara Baja estuvo acompañado por el también legislador de la Séptima Eduardo Barragán. Además, estuvieron presentes concejales, funcionarios municipales y autoridades de organismos gubernamentales.

“Estamos viendo de manera tangible muchas discusiones que se aprueban en la Legislatura bonaerense y se traducen en obras de infraestructura y como dice nuestra Gobernadora, estas son las obras que nos permiten llevarles soluciones concretas a la gente, por eso la alegría de ver la gran cantidad de cuadras que está asfaltando la gestión local trabajando en equipo”, expresó Mosca, quien negó que la actividad formara parte de un acto de campaña de cara a las elecciones de medio término del año en curso.

“Lo hacemos desde que asumimos esto de recorrer, de estar visitando los distritos y poder trabajar con los intendentes, independientemente del partido político al que pertenecen, y también el de recorrer las obras que ya están en ejecución”, indicó.

El diputado de Cambiemos subrayó la importancia de escuchar el testimonio de los vecinos a los que les impacta de forma directa la obra, “y escuchar que hace más de 30 años que el barrio estaba esperando el asfalto, en muchos casos que estaba pagado y no se había concretado. Se trata de venir a saldar una deuda histórica a tan pocos meses de estar gestionando en una Provincia que arrancó con una situación muy complicada”.

También se consultó al presidente de la Cámara acerca de los préstamos que ha tomado el Gobierno provincial para hacer obras de infraestructura. “Lo más importante que tiene que saber el vecino es que el endeudamiento o la autorización de financiamiento que ha ido solicitando la provincia durante los últimos dos años es para hacer cuatro veces más obras de infraestructura que la gestión anterior”, definió.

Bertellys “hace historia”

A su turno, Hernán Bertellys afirmó que “esto es histórico para Azul”. “Estamos ante la obra pública de mayor trascendencia en la historia de Azul, con obras esperadas desde hace mucho tiempo y este fondo de infraestructura ha venido a cubrir un vacío que hubo durante una gran cantidad de años en la provincia de Buenos Aires”, agregó el jefe comunal.

“Los diputados están de pasada pero necesitarían más de tres horas para poder recorrer la obra pública que tenemos en marcha en este momento en Azul. Tenemos el asfalto, el cordón cuneta, desagües, la obra del hospital y estamos recibiendo aportes tanto de Nación como de Provincia”, amplió.

Voces de los vecinos

Máximo Garay tiene 79 años. Es vecino del barrio Burgos y Catamarca, sobre calle Necochea, desde hace 60 años y es jubilado. “Hace mucho tiempo que estábamos esperando el asfalto. Cuando hay una mejora de asfalto, mejora todo. Es bueno no sólo para el barrio sino para la ciudad”, indicó.

Por su parte Liliana viuda de Filippetti tiene 57 años; vive en el barrio desde hace 35 y es ama de casa. “Mi marido (José Filippetti), que era bombero, estuvo toda la vida esperando el asfalto y hace cinco meses que falleció. Incluso él junto a los vecinos regaban las calles para que los camiones que circulaban no levanten tierra, además de tratar de emparejar los pozos, por los vehículos y por el agua cuando llovía. Estoy muy contenta; lástima que él no lo pudo ver.”, dijo y agregó: “Era lo único que nos faltaba; ahora esperamos las escrituras”.

Norma Beatriz Luján tiene 60 años; lleva 35 años en el barrio y es propietaria de un almacén en 25 de Mayo y San Juan. En la casa donde recibió a EL TIEMPO, también estaba su hija, Carolina Carballo, de 20 años. “No es por desmerecer a quienes viven en calle de tierra pero va a cambiar en todo; tanto en el aspecto de las viviendas, la prolijidad, entre otras cosas. Estamos muy agradecidos con Bertellys, aunque no lo voté, pero de todos los Intendentes que pasaron fue el único que lo hizo posible”, señaló Norma, mientras que Carolina expresó: “No había mantenimiento. Pese a que se hizo el cordón cuneta hace 20 años, el asfalto nunca había llegado. Todos los autos circulaban por Tiro Federal porque era la única asfaltada; esperemos que, con la San Juan asfaltada, se descongestione un poco el tránsito”.

Dora Nelly Florentino tiene 60 años, vive hace 35 años en el barrio y es ama de casa. “Hace más de 25 años que estamos esperando el asfalto y lo va a cambiar todo; no va a haber tierra, los pozos ya no van a estar. Estamos contentos que finalmente se realice. No se acomodaban las calles desde hace cinco años”, manifestó.

Karina Beatriz Sosa, de 47 años, vive hace 13 años en el barrio, es comerciante y ama de casa. “Cuando vine a vivir al barrio había calles de tierra. El segundo año empezamos a pagar el asfalto; pasaron los gobiernos de Barberena, Duclós e Inza, y ninguno de los tres arregló las calles. Hace 15 días estaba baldeando la vereda y un chico de la cuadra me dijo ‘no baldees más la vereda porque pronto vas a tener asfalto’. Te juro que no lo puedo creer aún; me arrepiento de, cuando vino esta mañana (por ayer), no haber felicitado al Intendente”, indicó.

Esteban Contreras, de 63 años, está en el vecindario desde hace 30 años. Es jubilado de la construcción. “Hace ocho años que terminé de pagar el asfalto y, hasta que no vi las máquinas, no lo podía creer. Con esta obra cambia la casa, el barrio”.

Nadia Areco, de 30 años, lleva doce meses residiendo en el barrio y es peluquera. “Estoy muy contenta por el asfalto porque lo estoy esperando desde que llegué. La casa la voy a tener limpia; es lindo y además modifica al barrio en un montón de aspectos”, puntualizó.

Jaquelina Sánchez, de 41 años, trabaja en el barrio cuidando a personas mayores. “Cuando llueve es un desastre; yo, que trabajo con gente mayor, temo que se puedan caer y lastimarse. Si se quiebra un abuelo ¿qué haces?”, se preguntó.

Por último Pedro Santillán tiene 53 años; 33 de ellos viviendo en ese sector de la ciudad. “Hace 5 ó 6 años que terminé de pagar el asfalto y al fin llegó. Yo sabía que esto iba a llegar con Hernán (Bertellys). Cuando votamos a Hernán dijimos ‘el asfalto seguro’. Ya tiene otro voto más”.