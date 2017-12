“Disfrutamos de un carrera muy linda”

Esas fueron las palabras que eligió el atleta Roberto Jaime, uno de los integrantes de la posta “Pedestristas Azuleños”, para comentar sus sensaciones en la carrera “Unión de los Pueblos”, que se realizó días atrás en Olavarría y sobre una distancia de 100 kilómetros. El equipo, que terminó en la cuarta posición en Postas Mixtas, estuvo además integrada por: Inés Brienzo, Graciela Ledesma, Claudio Roldán y Juan Bruno.

La ultra maratón “Unión de los Pueblos”, es una de las carreras más importantes de las que se realiza en la región. De la misma varios azuleños tomaron la decisión de completar, ya sea en la modalidad postas o individual, los 100 kilómetros que contaba esta competencia que recorría todas localidades de Olavarría.

Una de los equipos que participó fue el conformado por: Inés Brienzo, Graciela Ledesma, Claudio Roldán, Roberto Jaime y Juan Bruno, que conformaron el conjunto “Pedestrista Azuleños”, grupo de amigos y de entrenamiento de los cuales todos son integrantes.

EL TIEMPO convocó a Roberto Jaime para conocer sus apreciaciones sobre esta carrera que tuvo como partida y llegada a la ciudad de Loma Negra. El atleta señaló dejó frases que “nos juntamos cinco amigos para tomar parte de esta competencia”, y luego del esfuerzo que significó completar el recorrido remarcó que “disfrutamos de una carrera muy linda”.

El equipo azuleño culminó en la cuarta posición en la modalidad postas mixtas de más de 200 años y lo hicieron luego de completar los 100 kilómetros en un tiempo de 9h16m54s.

En cuanto a la conformación del grupo, el atleta señaló que “desde el Grupo Pedestristas Azuleños decidimos armar una posta para competir, nos juntamos cinco amigos para tomar parte de la competencia”.

“La carrera fue muy dura, porque hacía mucho calor y había mucho viento lo que complicaba aún más”, además el deportista continuó diciendo que “a mi me tocó la etapa de Hinojo a Sierras Bayas que estuvo muy difícil, el camino era de arena y con el viento se levanta mucha arena y complicaba para respirar, a eso hay que agregarles que hay muchos desniveles”.

En cuanto a la preparación para afrontar las subidas y bajadas de la carrera, Jaime remarcó que “para esta carrera en especial no, pero si a veces nos juntamos y vamos a la Boca de las Sierras, pero no faltan más entrenamientos en terrenos así porque no es fácil juntarnos para entrenar por el trabajo de cada uno”.

“La primera posta, de 17 kilómetros entre Loma Negra – Olavarría, la hizo Inés Brienzo; la segunda, de 16K entre Olavarría – Sierra Chica, la completó Graciela Ledesma; los 10.5 K restantes, entre de Sierra Chica – Hinojo, los finalizó Claudio Roldán; la cuarta etapa la corrí yo y fueron 32.5 K entre Hinojo – Sierras Bayas; y la última, de 23K entre Sierras Bayas a Loma Negra, los hizo Juan Bruno”, explicó sobre el recorrido.

En cuanto a la posición final, Jaime explicó que “dentro de nuestra categoría terminamos en la cuarta posición luego de que hubiera un error en la clasificación”. El atleta agregó que “atrás de nosotros terminó el otro grupo azuleño Los Quijotes Azuleños, que también participó en mixtos”

Sobre el resto de los participantes de esta ciudad agregó que “el más destacable de todo fue lo que realizó Marco Muñoz que participó en los 100 kilómetros y terminó en la sexta posición”. Entro otros los atletas locales señaló que “estuvo el equipo de AECA Azul, que terminó en la primera posición en su categoría”.

“Lo más importante es que disfrutamos de un carrera muy linda, porque uno vive desde que sale hacía la carrera ya estás corriendo, te juntas con los chicos, corres y después nos juntamos a tomar mate y así esperamos para la entrega de premios, y nos permitió pasar día bárbaro”, finalizó diciendo Roberto Jaime.

Clasificación de los azuleños

Individual

6º Marco Muñoz 11h52m11s

Postas

Caballeros 200 a 249 años

1º AECA Azul 7h15m16s

Mixtos más de 200 años

4º Pedestristas Azuleños 9h16m34s

5º Los quijotes azuleños 9h40m57s

Los ganadores

La competencia, organizada por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría -CAVO-, fueron 10 valientes quienes aceptaron el desafío de los 100K, donde se impuso el uruguayo Héctor Rivero con 8h49m48s. Los locales Juan Gonzalo Morales (9h47m30s) y Carlos Belisle(10h29m45s) completaron el top 3 de los caballeros. Por su parte Evangelina Arias fue la única mujer en participar de la distancia ultra marcando un tiempo de 12h05m22s.

En la versión por equipos, el quinteto de caballeros “42K” (Oscar González, Cristian Vera, Joaquín Landaburu, Leonardo Landaburu y Mauricio Olivera) se impuso con un tiempo de 6h25m53s. En los mixtos, el mas rápido fue el equipo denominado “Los 5 Condoritos” (María Pacheco, Matías Batigelli, Estrella Suárez, Luis Baygorria y Eduardo Castro) con un tiempo total de 7h28m29s; y en los quintetos de damas, con 8h22m27s, se impusieron las “Rápidas y Furiosas”(Gabriela Cotugno, Laura Trumpio, Sofía Giles, Florencia Juárez y Rosana Luisetti).