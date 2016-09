DISPUTA PARCIAL EN INFERIORES

La sexta fecha del Torneo Clausura de inferiores se jugará de manera fragmentada. El fútbol de las categorías formativas presentará seis cruces hoy, a partir de las 11 horas: Atlético vs. Vélez; River vs. Estrellas; Cemento vs. Alumni; Piazza vs. Chacarita; Independiente vs. San José y Boca vs. Sarmiento. Relegados para mañana, debido a que hoy Cacharí realizará el acto central por un nuevo aniversario de su fundación, quedarán los cuatro cotejos entre Porteño y Athletic, a disputarse desde las 11.30 horas.