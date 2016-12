< > Ambos tienen 18 años y fueron sorprendidos “infraganti” por la policía en el interior de una vivienda cuando se encontraban robando. La propiedad pertenece a un médico que, junto a otro colega está siendo juzgado -a la espera del veredicto que se conocerá este jueves- por un caso de presunta mala praxis. Los elementos sustraídos fueron recuperados.

