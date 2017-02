Dos puntos de partida diferentes hacia el mismo objetivo

< >

Lógicamente, el triunfo está en el horizonte de Piazza y de Boca en la segunda fecha del Torneo Federal C, zonas 7 y 8 respectivamente de la Región Bonaerense Pampeana Sur. Pero a los cotejos de hoy llegan con antecedentes dispares (el villero, derrotado; el xeneize, triunfador). A las 20.30, el industrial recibirá a Newbey de Laprida, en tanto que 30 minutos antes, el elenco auriazul visitará a Ferro de Tandil.

Puede que no signifique más que una pequeña distinción, apenas el antecedente del par de equipos azuleños de cara al segundo capítulo del Torneo Federal C. O puede también, y eso aún no sabemos, que se trate de pequeños condicionantes en el planteo de los dos en cada uno de los partidos de esta noche, un elemento de cierto relieve para terminar de dosificar la propuesta.

Los integrantes del plantel de Sportivo Piazza han quedado con cierto conformismo por el rendimiento plasmado en el estadio racinguista el pasado lunes. Claro que ese conformismo es una rosa con espinas, dado que el resultado adverso y todo lo que influyó en el gol agónico de Racing, genera aún enojo y cierta impotencia. El minuto final del partido le costó muy caro al villero: una expulsión, un gol en contra, la pérdida de los tres puntos y el desaliento.

Más allá de esto, las velas de Piazza se insuflan por su propia esperanza y la confianza en el nivel del equipo, el cual, según la consideración interna, en algunos pasajes del debut estuvo a la altura de su rival (“Jugamos de tú a tú”, dirá Bedoya. Ver entrevista).

Esta noche, a partir de las 20.30 horas, el conjunto industrial se presentará por primera vez ante su gente en el Emilio S. Puente. Rival será Ingeniero J. Newbery, uno de los punteros que tiene la Zona 7, merced a su victoria ante UNICEN de Tandil por 3 a 2. Hourcade está obligado a un cambio a partir de la expulsión de Borda ante el “Chaira”. Muchos de los boletos están en manos de Maximiliano Giménez para que cubra el lateral izquierdo del fondo. “Es un torneo muy corto, acá tenés que sacar resultados, a pesar que recién empezamos. Tenemos un primer partido donde perdimos los tres puntos y ahora, siendo locales, estamos favorecidos. Ahora tenemos tres partidos de local y hay que tratar de ganarlos a todos”, le dijo el DT de Piazza a EL TIEMPO durante el entrenamiento del viernes por la tarde. Podemos entender que esta noche en el reducto albinegro, para Piazza se inicia una serie partidos de suma relevancia para definir su suerte en el certamen de AFA.

Boca, por su parte, llegará ganador al estadio Dámaso Latasa de Tandil, donde enfrentará, desde las 20, a Ferrocarril Sud. En algunas notas y charlas que logramos con los entrenadores y algunos jugadores, se advierte que el triunfo (también aquí intercedió la agonía) logró alta ebullición emocional y una enorme satisfacción por haber logrado los tres puntos en el regreso a este tipo de campeonato luego de más de cuatro décadas. De igual forma se advierte que entre los boquenses no hay demasiado conformismo futbolístico, a excepción de lo que produjo el equipo en la segunda mitad del complemento ante Embajadores.

El potencial xeneize (no es difícil de apreciar) es muy alto; las individualidades propician el poder ilusionarse con un funcionamiento colectivo de buen nivel. Para eso trabajó el cuerpo técnico durante la semana y en pos de ello es que –no obstante la salida obligada de Di Cataldo por expulsión– es que habrá modificaciones. Ingresará Randazzo al lateral izquierdo, Lapalma hará dupla central con Sierra, Norte se convertirá en lateral derecho y Santiago Rígoli ingresará como volante sobre la borda diestra.

Al otro lado del círculo, los dirigidos por Lucas Rodríguez presentarían un cambio con respecto a la formación que debutó (derrota 1-2) frente a Independiente: Nicolás Auce tendría su lugar entre los titulares en reemplazo de Guillermo Ruiz. “Ferro tiene la obligación, no sólo porque sea el local, sino también porque perdió en el primer partido. Así que nosotros podemos jugar con ese aspecto. Ferro tiene que buscar sí o sí los tres puntos en su cancha y creemos que en algún momento va a dejar espacios”, analizó Di Prinzio en diálogo con este medio, el viernes, previo al amistoso de Boca con Alumni.

PROBABLES FORMACIONES

Piazza – J. Newbey

Piazza

Barbieri Rosales Giménez De la Canal Bedoya Iztueta Parodi Brienzo Valdez Castro Timpanaro

DT: C. Hourcade

J. Newbey

Berdún Monclus Acosta Martínez Rinaldi Eccher Franco Monclus Monclá Regalado Zanga

DT: H. Ciolli

Cancha: Emilio S. Puente

Árbitro: Jerónimo Gallo

Hora: 20.30

Ferro – Boca

Ferro

Irureta Paz Aranda Rifé Fernández Auce Southwell Corrado Ruiz Sánchez Silva Sequeira

DT: L. Rodríguez

Boca

Íbalo Sierra Randazzo Norte Borda Lapalma De Stefano Rígoli Escribano Ridao Guevara

DT: Di Prinzio/Rígoli

Cancha: Dámaso Latasa

Árbitro: Marcelo Sanz

Hora: 20

TRANSMISIÓN BOQUENSE

Al tal punto se ha convulsionado el mundo Boca Juniors a partir de lo que el trabajo institucional y el desarrollo futbolístico han proporcionado, que la apuesta nunca termina de cerrarse. Esta noche en Tandil, el club presenta en el Torneo Federal C “El Show de Boca de Azul”, programa de radio que se encargará de transmitir –desde las 19.45 horas– el partido entre el xeneize y Ferro.

Con los relatos de Leandro Fissina, por la sintonía de 101,3 (Radio Ciudad), el espacio radial que tiene emisión semanal los jueves a las 20.30, hoy se encargará de llevarle a cada corazón boquense la suerte de Boca en la segunda fecha del certamen de AFA.

MARIANO RIDAO

“Ganar en el último minuto nos sirvió mucho en la cabeza”

< > De zurda para andar derecho. “El juego que más necesito es con la pelota por abajo; de esa manera agarro más la pelota”.

Llegó como refuerzo excluyente para nutrir el plantel de un equipo que luego de campeonar en septiembre, había transcurrido el Clausura como pensando en otra cosa (¿en el Federal?). Llegó después de la final perdida con Alumni ante Piazza, pero motivaciones no le faltaron.

Mariano Ridao sabe bien lo que de él se espera y está dispuesto a aggionarse al puesto que los entrenadores consideren necesario con tal de estar (“por jugar voy a jugar en cualquier puesto”, confirma). En Parque Chico, a poco de enfrentar a su club, el 10 boquense habló el viernes con EL TIEMPO.

–¿Cómo se ha dado tu acople a Boca, al equipo y a la institución?

–Cuando Adrián me llamó para venir, ni lo dudé porque sabía que era un grupo humano muy bueno, me recibieron de la mejor manera. El primer partido me sentí cómodo, aunque sé que el partido fue medio complicado.

–Ante Embajadores se notó poco sintonizado con el juego hasta promediando el complemento. ¿De qué manera fuiste haciéndote lugar en un trámite tan complejo para Boca?

–La cancha estaba muy fea, si bien ayudó un poco la lluvia. Adrián me puso de enganche, yo no venía jugando ahí, pero es una posición que me adapto. Como le dije a Adrián, por jugar voy a jugar en cualquier puesto.

Ellos jugaban con dos cinco y había mucha gente en la mitad de cancha; era todo pelotazos, no la podía agarrar, lo mismo le pasaba a “Chiky”. Cuando lo expulsaron a Di Cataldo se generó más espacios, aunque con uno menos, lógicamente, nos pusimos atrás.

–Si te mantuvieras en la posición de enganche, ¿el juego que más te conviene es el que Boca plasmó en el tramo final?

–Me adapto a cualquier puesto: he jugado de 8, de 5, de 10, yo me adapto. El juego que más necesito es con la pelota por abajo. De esa manera agarro más la pelota, me junto con el “Chiky”, con el “Chino”, donde los 9 puedan descargar hacia atrás y yo los asisto a ellos. A mí me tiene que quedar la cancha de frente.

–Emocionalmente, ¿hasta qué punto complementa a lo futbolístico el hecho de haber ganado y de la manera que lo hicieron?

–Emocionalmente es muy bueno arrancar de local y ganar. Cuando íbamos 1 a 0 abajo era complicado, porque empezás perdiendo en tu cancha, después tenés tres de visitantes…es complicado. En la semana hemos entrenado perfecto, ya pensando en Ferro. Haber ganado en el último minuto nos sirvió mucho en la cabeza, dijimos “¡para algo estamos!”. Boca hace muchísimo que no juega un torneo así y empezar ganando es muy bueno, más de la forma en que se ganó, a pura garra.

–Una vez que se termine el Federal, ¿vas a ser jugador de…?

–Ya arreglé con Alumni, un torneo más, ya está arreglado. Me quedé con la espina y vamos a ver si me la puedo sacar. Y si no puedo, no pasa nada: es el club que amo, del que soy hincha.

SERGIO VALDEZ Y DIEGO BEDOYA

“Que pueda aparecer todo nuestro talento”

< > Valdez y Bedoya, parte de la columna industrial. Piazza recibirá a Newbery a partir de las 20.30 horas.

“Esperemos que sea el día de nosotros, que estemos claritos y que podamos ganar”. La expresión de deseo corre por cuenta de Diego Bedoya, el volante central de Sportivo Piazza. El jugador colombiano y Sergio Valdez hablaron con EL TIEMPO en el Félix Piazza, justo cuando el plantel se abocaba a comenzar el entrenamiento del viernes.

El mediocampista y el “Negro” coincidieron en resaltar que, más allá del poderío de Racing, el conjunto azuleño supo ofrecer una propuesta respetable y provocativa. Y de cara al juego de hoy en Alumni, ambos jugadores villeros sintonizaron en destacar el valor de no perder puntos cada vez que Piazza salga al toro en Azul: “Newbery ya sumó y nosotros vamos a salir a ponernos a la altura de ellos”, enfatizó el goleador.

–No obstante el instante final que definió el resultado, ¿qué tipo de partido, qué intercambio de propuestas es el que vivieron ustedes en Olavarría?

–DB: Por ahí el ritmo de juego de ellos, por momentos era muy intenso. Nosotros tratábamos de poner la pelota al pie, aunque el terreno de juego no se prestaba para eso. De todas formas, supimos contrarrestar eso. Ellos abrían mucho juego por las puntas, ese fue el mayor ataque de ellos. Mucho desborde, mucho centro.

Nosotros, cada vez que agarrábamos el balón tratábamos de jugar, de meterle pelotas a los delanteros. Por pasajes de partido perdíamos un poco el medio, los rebotes y nos ganaban. En el segundo tiempo nos adelantamos un poquito y logramos más tenencia de balón.

–SV: Racing presentó lo que esperábamos nosotros, están muy bien físicamente, tienen un juego muy rápido, uno y dos toques. Quizá nosotros…me hizo acordar mucho al primer tiempo que jugamos con Alumni en la primera final, nos preocupamos mucho por ellos y no por el juego nuestro. Cuando logramos llegar unas tres veces, cuando comenzamos a tomar más la pelota, Racing se frenó un poquito, viendo que Piazza reaccionaba. Pero creo que a ellos les sobraba algo más de ritmo.

–Diego, seguís siendo el eje del mediocampo, como en el Clausura, pero ahora se modificaron algunos de tus laderos. ¿Qué ha cambiado en el funcionamiento de la zona media?

–DB: Es diferente. Por ahí tiene un poco más de ida y vuelta Nico (Castro), Tavares era un jugador muy técnico con la pelota, muy claro. Está Jorgito, igual; el ida y vuelta que tiene, el sacrificio. “Timpa” es muy claro con la pelota en el último tramo de la cancha. Es un medio bueno, tiene buen pie, tiene sacrificio. Así que esperemos que en el partido de local se nos dé todo de la mejor manera, y que pueda aparecer todo nuestro talento para el bien del equipo.

–¿Hasta dónde los condiciona afrontar el primer partido en Azul sin puntos en su haber?

–SV: Vos cuando arrancás, lo primero que querés hacer es sumar. De visitante al menos uno, aunque los tres son mejores, obvio. Racing tuvo chances y quizá nos hubiese dolido menos si nos hacían el gol, por ejemplo, a los 20 minutos del segundo tiempo. Después está el error del árbitro y esas jugadas que te tocan.

Newbery ya sumó y nosotros vamos a salir a ponernos a la altura de ellos. Donde le empecemos a dar la pelota a los volantes…porque en Olavarría no fue un partido para que ellos se muestren, donde pongamos la pelotita al piso y usemos el buen pie que tenemos, creo que vamos a lastimar mucho más.

–¿El Emilio S. Puente les sienta bien, verdad? Es un estadio que no es el de ustedes, pero, futbolísticamente hablando, lo han alquilado y les ha traído muy buenos resultados.

–DB: Sí. Es un terreno que nos viene bien, sobretodo por el estilo de juego de nosotros. Esperemos que sea el día de nosotros, que estemos claritos y que podamos ganar. Tenemos un poco de presión, de ansiedad por salir a ganar, sumar. Vamos a estar con nuestra gente. Pero quedamos muy contentos con el partido ante Racing, que es uno de los favoritos a ascender. Estuvimos a la altura del partido, le jugamos de tú a tú.