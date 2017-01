EL ACCIDENTE DE TODOS LOS DÍAS

< > Foto: Nacho Correa

Un nuevo accidente de tránsito se produjo ayer en esta ciudad. Aproximadamente a las 19, un automóvil Fiat Uno Way -conducido por María Eugenia Piazza, de 42 años- que circulaba por calle Burgos, al llegar a la intersección con Santa Cruz colisionó con una bicicleta en la que viajaba una mujer de nombre Georgina González, de 28 años, que estaba cruzando por esta última. Felizmente no hubo que lamentar consecuencias personales, siendo la bicicleta la que llevó “las de perder”. Como solamente se trató de un susto, no se registraron actuaciones policiales, aunque sí se hicieron presentes en el lugar efectivos del Destacamento Balneario.