El agradecimiento de la vaca empantanada

Administro una propiedad de un grupo de gente. Por pedido de la Municipalidad, más presisamente del Sr. Juan Arruti, quien me pide en nombre del Intendente de Azul Hernán Bertellys, accedo a mostrar el predio conocido como la ex Curtiduría Azul, ubicada en Av. Mujica, frente al Hipódromo, con el fin de realizar allí la próxima Expomiel a desarrollarse en el mes de junio del 2017. Ante este pedido, consulté a la firma propietaria y rotundamente me indicaron que les muestre el predio y que facilite a la comuna todo lo necesirio para que el evento se realice allí. Ante la pregunta de si era en concepto de alquiler, recibí la respuesta a que el mismo sea sin ningún costo, sólo asumiendo la parte interesada los gastos de poner en habilitar el lugar para eventos. Me comunico con Arruti, quien organizó una reunión para el miércoles de la pasada semana. A la misma concurren Guillermo Franco y Cosme Carruccio, a quienes se les mostró el predio, lo recorrieron profundamente, pidieron los planos para hacer el estudio del espacio. Claramente las medidas del predio que se les ofreció ocupar, de más de 1.800m2, les pareció suficiente, máxime que es justamente una vez y media la carpa del Municipio que usaron en los últimos años. Les impresionó la altura y el tamaño del lugar a utilizar, y quedamos que se reunían con su grupo y definían lo que en principio YA ERA un SÍ. Pasado el fin de semana, me llama el Sr. Franco el día lunes y me citó para reunirnos con los bomberos locales, quienes harían el informe para la correspondiente habilitación. Horas más tarde me reúno con tres representantes de la Expomiel y representantes de bomberos, y se confirmaron dos accesos existentes y una posible salida adicional. El 27de abril le pregunto al Sr. Franco si le había llevado el plano a bomberos y me contesta y, ante la mención de un costo elevado de un informe técnico sobre la infraestructura firmado por un ingeniero civil, le respondí que la Municipalidad tiene varios profesionales que pueden hacer el trabajo sin costo alguno para el interesado. En forma simultánea la comuna mandó gente al predio para organizar la limpieza del terreno de estacionamiento, cortar el pasto y acompañó a la CEAL para ver dónde pondría la luz y los tableros. El miércoles 3 de mayo, estando en Buenos Aires con los propietarios del predio, me llega un mensaje de un amiga con una foto de la pantalla del informativo del canal donde decía: “Expomiel Azul 2917. Se haría en azul por falta de infraestructura”. Le consulté al Sr. Franco y me dice que hace dos días la comisión de Expomiel había decidido llevarla a Olavarría. Esto, al menos hacia los propietarios del predio, se me representó como un maltrato no merecido. Y de igual modo ante la Municipalidad y la CEAL. Cuando veo en televisión los descargos del Sr. Franco y los de la Municipalidad en la persona del Sr Arruti, encontré que los dichos suyos eran verdaderos y los otros, al menos en lo que a lo referente a la falta de espacio, estaban faltando​ a la verdad. Le pedí a Franco que me explique qué había pasado y sólo se encargó de desprestigiar al Municipio. Me da la impresión que es el agradecimiento de la vaca empantanada. Durante más de 29 años, distintas comisiones superaron cualquier tipo de escollos y dificultades, y hoy que la Municipalidad le ofrece un predio de mayor magnitud a costo cero y se terminan enojando y llevándose la Expomiel a Olavarría, cuando son en su mayoría azuleños y la expo se realizó siempre en Azul. A mi entender ellos ya tenían en la intención de cumplir con lo que vienen amenazando desde hace años, que era llevar la feria a la ciudad vecina. Como el Sr. Franco no tenía explicación lógica para darme, terminó bloqueandome el teléfono, por lo que no puede comunicarme más con él. Según dicen no tienen fines de lucro pero deciden por Olavarría, porque van a vender más estables y gastaran menos que en Azul.