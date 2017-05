El Centro de Apicultores dijo tener los avales  necesarios para llevar la Expomiel a Olavarría

Guillermo Franco afirmó que para hacer la mudanza de sede cuentan con el respaldo de la comisión directiva, de socios y de la línea “fundadora” de la institución. Ratificó el vocero que, el próximo año, la exposición volverá a realizarse en Azul.

< > Rodeado de integrantes de la comisión directiva, de socios y de representantes de la denominada línea fundadora, Guillermo Franco aseguró que el Centro de Apicultores de Azul tiene los avales necesarios para este año realizar la exposición en Olavarría. NICOLÁS MURCIA

La comisión directiva del Centro de Apicultores de Azul salió anoche a dar cuenta de los avales que tienen para realizar este la mudanza de la sede de la Expomiel a Olavarría. Guillermo Franco, en representación de la CD, y de socios y de referentes de la línea “fundadora” de la institución presentes, en conferencia de prensa no hizo más que ratificar la decisión anunciada la semana pasada, en cuanto al traslado de la ronda de negocios al (CEMO) Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría. De alguna manera los actuales responsables de la entidad salieron a responderle al intendente Hernán Bertellys, quien el jueves anunció la realización en esta ciudad y para la misma fecha de la Expomiel, asegurando que para ello contaba con el respaldo de apicultores de la línea “fundadora”.

“Después de la reunión que tiene la línea fundadora con el Intendente, piden reunirse con la comisión directiva, más que nada con mi persona, porque me apuntan a mí como el gestor de toda esta cuestión de llevarnos la Expomiel a Olavarría; ustedes, como podrán ver acá, no estoy solo. Está toda la comisión directiva en pleno e inclusive algunos socios del Centro de Apicultores y está la línea fundadora que estuvo reunida con Bertellys, y ellos nos piden que les demos la explicación” de los motivos de la “mudanza” de la expo, dijo Franco.

“Nosotros habíamos adelantado las razones de la decisión por un medio de comunicación a todos los socios y ellos quieren la explicación real porque escucharon una sola campana. Les dimos las explicaciones y ellos ya tienen la certeza de que nosotros, el próximo año, queremos hacer la Expomiel en Azul. Entendieron que por este año se va a ir la exposición apícola de las empresas a Olavarría; están en un total de acuerdo con la decisión y eso es lo que quieren presentarle a la sociedad”, agregó.

De hecho aclaró que, de parte de ellos, no existen impedimentos para sentarse en lo inmediato a conversar sobre los preparativos para la Expomiel del próximo año. “No vamos a entrar en detalles porque ya hemos hablado bastante sobre cuáles fueron los motivos de llevarnos la exposición a Olavarría. Hacer la actividad este año en Olavarría es salvar la exposición para no salir del circuito de exposiciones. Ojalá el Intendente razone un poco la situación, ya que en el sector apícola se está generando una confusión por la concurrencia de dos exposiciones y las empresas que siguen al Centro de Apicultores siempre han respondido y todas están concurriendo a Olavarría”, definió.

“Acá no hay división”

En otro pasaje del contacto con los colegas del informativo del canal Somos Azul y de este diario –el informante aclaró que se invitó a Radio Azul-, Franco aseguró que en el seno de la institución no existe ninguna grieta. “La línea fundadora es parte del Centro; son socios, apoyan la decisión (del traslado a Olavarría) y, como verán, estamos todos juntos. Hemos trabajado siempre juntos, somos todos amigos y colegas; acá no hay división y estamos trabajando todos juntos en función de salvar esta exposición”, explicó Franco.

Consultado de si los sorprendió que el Intendente asegurara que en Azul se iba a efectuar este año tanto la Expomiel como la Fiesta de la Miel después de que entre concejales y el Centro de Apicultores se conviniera sólo la realización del segundo evento, el vocero del grupo indicó: “Lo que se habló en el Concejo con la comisión de Producción es que después de que se hiciera la exposición en Olavarría, se haría la Fiesta con elección de la reina y show en Azul. Nosotros apoyamos esa moción. Habría que preguntarle al Intendente cuál es el motivo de seguir solo (con los dos eventos). Si el Centro de Apicultores no está, es como que deja de ser exposición para las empresas”.

El “famoso” decreto

Tras asegurar que por el momento no han recibido carta documento de parte del Municipio, Franco indicó que el Centro de Apicultores cuenta con el respaldo legal para seguir adelante con los planes conocidos. “Quizás se basan en el decreto cuando la Fiesta es declarada ‘Nacional’. El decreto dice que se debe hacer en la ciudad de Azul, pero está el artículo cuarto que es el que nos permite a nosotros, como hemos hecho en otras ediciones por distintos motivos, suspender la elección de la reina. Ese mismo artículo permite postergarla, cambiar de sede o anularla. También dice que el coordinador del evento va a ser el Centro de Apicultores”, fundamentó.

“Nos duele llevar la expo a Olavarría”

En otro tramo Franco fundamentó que “todos hemos trabajado” en la organización de las sucesivas ediciones de la Expomiel. “En los años de las primeras ediciones de la expo yo era joven pero Mario Cacciatore es hijo de uno de los fundadores; está Juan Luluaga, que trabajó en algunos años ‘salvando’ la exposición. Nos duele llevar la exposición a Olavarría pero el eje acá es atender a las empresas como corresponde”, afirmó.

Franco advirtió que “alguien” estuvo llamando a integrantes de la Cámara para decirles que la ronda de negocios se hacía en Azul, pero que desde esa entidad poco caso le hacen a quien entabla la comunicación. “Ellos al único que reconocen como organizador de la Expomiel Azul es al Centro de Apicultores”, señaló.

“ESTOY CON USTEDES”

Oscar Jacobson, uno de los socios fundadores que iba a estar presente en la conferencia de prensa, se disculpó por no haber concurrido anoche, ya que cuestiones de salud se lo impedían. De todas formas le hizo llegar a Guillermo Franco un mensaje que el único miembro informante leyó: “Lamentablemente por motivos particulares me es imposible asistir a la asamblea. Pido disculpas por ello. Sin embargo mi ausencia no es obstáculo para reiterar todo el apoyo a la decisión que adoptó el Centro de Apicultores. Igualmente estoy con ustedes como siempre. Deseo fervientemente que tengan una fructífera reunión. Los abraza, Oscar”.