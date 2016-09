El Centro Gallego cumplió, ayer, 24 años

Una de las instituciones que más trabaja en la ciudad estuvo de festejo. Con el motivo de esta celebración EL TIEMPO dialogó con la presidente de la entidad, María de los Ángeles Fernández Gómez, quien se refirió a las actividades que llevan a cabo durante el año y contó, con emoción y alegría, su historia de vida.

< > María de los Ángeles Fernández Gómez, contó algunas de las actividades que viene realizando el Centro Gallego de Azul. NACHO CORREA

Ayer, el Centro Gallego de Azul cumplió 24 años. Ubicado, hace poco tiempo, en la Biblioteca Cáneva, desde comienzos de este año, se encuentra realizando un sin fin de actividades, siempre en beneficio de la comunidad.

Por este motivo este diario dialogó con la presidente de la comisión directiva, María de los Ángeles Fernández Gómez. Hizo alusión a algunas de las realizaciones que se llevan a cabo y las que vendrán. También recordó de manera emotiva sus raíces gallegas.

“Hacemos muchas cosas aunque no se vea”

En principio rememoró que “el Centro Gallego se creó el 19 de septiembre de 1992 cuando se reunieron gallegos y descendientes y se conformó la comisión directiva. La primera presidenta fue Carmen Manuela Alonso Méndez”.

“Siempre organizamos reuniones, por lo menos una vez a la semana para programar actividades”. Ejemplificó que “algunas de ellas son el Día de las Letras Gallegas, en mayo; el día de Galicia en junio; el Día del Inmigrante; de las colectividades; entre otras”.

Sostuvo que “somos casi 100 personas que nos dedicamos a hablar de Galicia, de nuestras tierras, la junta de Galicia nos ayuda para abonar alquiler y otros gastos que afrontamos”.

Continuó con las iniciativas, diciendo que “nos mudamos en marzo, estamos muy cómodos en la Biblioteca Cáneva, hacemos los festejos ahí, conmemoramos fechas especiales y en septiembre último se realizó la renovación de autoridades de la comisión directiva”.

En cuanto a lo que se proyecta para el resto del año, Fernández Gómez, manifestó que “el 11 de noviembre se celebrará la Fiesta de las Colectividades. Aunque anteriormente, aun no está la fecha confirmada, vamos a realizar una exposición de mandalas, hay unas cosas preciosas. Es decir ese día se inaugura y posteriormente queda abierta para que toda la comunidad la pueda visitar”.

Además, agregó que “siempre nos sumamos a los festejos de fin de año que se desarrollan en la ciudad e incluso recientemente contamos con una bailarina, así que en cada festejo ella está, al igual que nuestro gaitero Flavio Fiorenza”.

Realizando un balance de lo que llevan a cabo, expresó que “estamos contentos, sinceramente nos conformamos con continuar funcionando al igual que hasta el momento porque hacemos muchas cosas, aunque no se vea”.

Recuerdos…

En segundo lugar, María de los Ángeles compartió su historia de vida. “Nací en Galicia, en un pueblo que se llama Bergondo, cerca de La Coruña. Tenía 7 años cuando nos vinimos, no por cuestiones económicas, sino por políticas. Ocurre que mi abuelo tenía un hijo de 19 años a quien la guardia civil lo fue a buscar y nunca más volvió. Creemos que lo mataron. Entonces mi abuela, como tenía un hermano en La Pampa -porque no quería quedarse más en España- se contactó con ellos; así que hicieron la carta de llamada y nos vinimos a Santa Rosa, La Pampa todos juntos. Allí viví hasta los 35 años, me casé, tuve 3 nenas y me fui a vivir a Ushuaia. Posteriormente nos trasladamos a esta ciudad”.

Retomó que “reitero, no nos vinimos por cuestiones económicas, ya que mi abuela tenía una finca enorme que tuve la suerte de ir a visitarla. La primera vez fue en el año 1987”. Con los ojos llenos de lágrimas, María de los Ángeles destacó que “así que estuve en la casa donde nació mi mamá, creo que son recuerdos que uno no puede explicarlos ni olvidarlos. Esa casa aun se mantiene en la familia”.

Por último, expresó que “estoy muy orgullosa de mi España querida”.