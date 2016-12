“El cirujano tenía que verificar que el anestesista esté presente”

Lo afirmó la fiscal Laura Margaretic durante la audiencia del pasado martes, al replicar el alegato del abogado Julio Vélez, defensor Particular de uno de los médicos implicados en la muerte de un adolescente en el Sanatorio Azul en marzo de 2014, cuando lo estaban operando de una fractura en una de sus piernas. La Defensa del traumatólogo acusado de esta muerte -el otro imputado es el médico que intervino como anestesiólogo en la operación- sostuvo que su cliente no tuvo responsabilidad alguna en lo sucedido. “Migliorero ha demostrado que es un profesional serio, de una reputación intachable, sensible y uno de los mejores de la ciudad. Y no pudo haber actuado con desidia como dice la Fiscalía”, le respondió Vélez a la representante del Ministerio Público.

Los alegatos de las partes en el juicio a dos médicos por una presunta mala praxis, hecho que derivara en la muerte de un adolescente, tuvieron también un espacio para que la fiscal Laura Margaretic y el abogado Julio Vélez se replicaran mutuamente esos argumentos a través de los cuales la funcionaria judicial había pedido condenas para los imputados y el penalista azuleño que su defendido sea absuelto.

Todo ocurrió durante la audiencia del pasado martes en el Tribunal 1, que está siendo escenario de este debate.

Así, tras los fundamentos esgrimidos por el abogado Vélez para concluir en su alegato solicitando la absolución de su defendido -el traumatólogo Sergio Migliorero, acusado de un homicidio culposo por la muerte de Leo Villarruel, el chico que tenía 17 años y estaba siendo operado de una lesión ósea en una de sus piernas cuando se produjo su deceso en el Sanatorio Azul en marzo de 2014- los jueces nuevamente le cedieron la palabra a la Fiscal para que le respondiera al Defensor Particular de uno de los encausados.

En el caso, además del traumatólogo, quien afronta las acusaciones más graves es el médico Ariel Mullen, que intervino como anestesiólogo en la operación al adolescente.

Una de las grandes discusiones que entre las partes se ha planteado en este debate está relacionado con los roles que los médicos tienen en una operación.

Mientras que el Dr. Vélez sostuvo que su defendido era totalmente ajeno a la muerte del chico, desligando así responsabilidad penal alguna en el hecho del traumatólogo y adjudicándole toda la carga de lo sucedido al otro coimputado; la representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que, más allá de otorgarles roles distintos y, a escala penal, las autorías de delitos diferentes, ambos con sus actuaciones -a las que calificó de “negligentes”– coadyudaron a que el menor muriera.

Al respecto, hay incorporado al expediente penal que la propia Margaretic instruyó una pericia oficial confeccionada por tres médicos de Mar del Plata.

Ese informe, entre otras cosas, apuntaba desde la Investigación Penal Preparatoria a determinar qué responsabilidades tenían en ese caso que ocurrió el 19 de marzo de 2014 en uno de los quirófanos de la clínica privada ubicada en Mitre y Lavalle el traumatólogo y el médico que intervino como anestesiólogo en aquella operación al chico. También, a conocer qué protocolo existe en el ejercicio de la medicina en un caso como el que ahora es materia de este proceso judicial.

Con relación a Mullen, en el juicio se escucharon diferentes relatos de testigos que indican que no estuvo presente durante toda la intervención, situación que para la Fiscal fue una de las causas que también se tradujo en el deceso del chico, al descompensarse durante la operación, intervención en la que -además- al parecer no estaba monitoreado como correspondía luego de que había sido anestesiado.

Las partes han hecho, sobre la base de lo que están siendo sus estrategias en el debate, diferentes interpretaciones de la pericia en cuestión.

Y sobre este tema en particular, fue que se dio esa réplica entre la Fiscal y el Defensor Particular de uno de los médicos imputados.

De un lado y del otro

“Es verdad que desde el inicio se le imputó al Sr. Migliorero no haber acatado los protocolos médicos vigentes. No todos los protocolos de actuación de cualquier profesión, de cualquier tarea, están inscriptos en una norma o reglamento. En el caso de la ciencia médica, entiendo que devienen de la experiencia del ejercicio de la profesión”, comenzó diciendo la titular de la UFI 2 en respuesta a lo que consideró un “encendido” alegato del abogado Vélez.

Según contó Margaretic, para poder entender cuál era el protocolo médico vigente fue que solicitó esa pericia oficial a Mar del Plata.

Más adelante, sostuvo que los médicos a cargo de confeccionar ese informe “fueron los que determinaron cuál debiera ser la actuación correcta en tal caso para un cirujano. Y es de ahí que la Fiscalía le imputara, como conducta imprudente para Migliorero como cirujano, no haber cumplido con los protocolos médicos”.

“En el caso -reiteró la Fiscal después de lo que había dicho en su alegato- se le exigía verificar que el anestesista esté presente en el quirófano al iniciar la cirugía y durante el desarrollo de la misma”.

El abogado Vélez, en su alegato, reiteró en varias oportunidades que el anestesiólogo no forma parte del equipo que encabeza el cirujano a cargo de la operación.

Pero esa argumento, según dijo Margaretic en su réplica, “a esta altura ya da lo mismo, es una disquisición que no tiene mayor relevancia”.

“Lo cierto, y aun cuando no integrara el equipo del cirujano, existe una obvia coordinación de tareas en un quirófano entre el anestesista y quien se encarga de la cirugía, que es imprescindible y en la cual ambos deben coordinar, cooperar y verificar al paciente”, afirmó la funcionaria judicial.

Después, sostuvo: “Ha quedado claro que los traumatólogos actúan corporativamente. A ellos pareciera que sólo les interesa abrir y cerrar la herida. Ahora, si el paciente se despierta vivo o muerto, les pareciera que es lo mismo. Ellos se fijan enfáticamente en su rol particular”.

Y después se preguntó: “¿Quién se hace cargo de la vida del paciente?”.

Según la Fiscal, “el modo de actuar de los traumatólogos que quedó en evidencia en este juicio es lo que explica la muerte de Villarruel. Un anestesista actuando a ciegas, casi en una actitud homicida, y un traumatólogo al que no le interesa otra cosa que poner su clavo endomedular, abrir, cerrar y terminar”.

Ahí, volvió a preguntarse: “¿Quién se encarga de verificar que Leonardo se levante vivo?”.

“Parece que nadie”, se respondió luego y agregó sobre lo que pasó aquella mañana del 19 de marzo de 2014 en el quirófano número 2 del Sanatorio Azul: “Mullen no estaba y Migliorero sólo miraba su herida”.

“Eso fue lo que desencadenó esta y, seguramente, otras tantas muertes que hoy no son materia de juicio pero que debieran ocurrir si fuera tan sesgado el entrenamiento del traumatólogo como el Dr. Vélez nos quiere hacer creer”.

“La medicina, más ahora, en su formación exige a los médicos mirar al paciente en su integralidad. No sólo una rodilla, no sólo una columna, sino que se trata de una persona”, indicó después.

“Esta pericia de Mar del Plata, que no quise manipularla y confío en que el Tribunal la va analizar en toda su extensión y va a extraer el verdadero espíritu de lo que los peritos quisieron transmitir, dice que el cirujano es el responsable porque es la persona en que los familiares del paciente depositaron su confianza. Y él es el que tiene que verificar que esté todo dado para que el paciente esté en las mejores condiciones físicas y psíquica al momento de desarrollarse la cirugía”.

“Era el cirujano el que tenía que verificar que el anestesista esté presente. Y lo que quedó en evidencia hasta acá es que en la práctica habitual Mullen no era la primera vez que se iba, sino que se iba siempre. Y los traumatólogos, que sólo les interesa abrir y cerrar su herida -dijo citando los dichos de uno de los médicos que en carácter de testigo declaró en el debate- no se hicieron cargo de la conducta de Mullen”.

“Les dio pereza, no lo querían atropellar, no querían generar una discordia… Le tenían que exigir solamente que esté presente en la cirugía desde el inicio hasta el final”, agregó.

“Fue esa actitud displicente, a mi criterio, del traumatólogo, lo que lo lleva hoy a afrontar este juicio y su responsabilidad por la muerte de Leonardo Villarruel. Fue a él a quien los padres (del paciente) le depositaron su hijo. Él fue el que tenía que mensurar los riesgos”.

“La Fiscalía no le atribuyó haber decidido la medicina anestésica a aplicar ni si el monitoreo era el correcto. Él sólo tenía que verificar que Mullen estuviera presente”.

Más adelante, la Fiscal también tuvo un párrafo para lo que fueron las declaraciones de varios de los médicos que pasaron por este juicio.

“Es verdad que todos los traumatólogos fueron contestes con Migliorero. Pero no se me escapa que todos son parte del Sanatorio, que todos tienen el mismo accionar y que esto le pudo haber pasado a cualquiera de ellos”.

En ese sentido, diferenció y destacó los dichos del traumatólogo Jorge Santander, aportado como perito de parte por la Defensa Particular de Migliorero al debate.

“Santander dijo a esta Fiscalía que la cirugía no tenía que iniciarse si el anestesista no estaba presente. Y eso es lo que debió haber sucedido. Eran un equipo y todos tenían que velar por la vida de Leonardo. Y los dos médicos incumplieron sus roles en distintos grados y por eso son distintas las mensuraciones de las penas y las calificaciones de los hechos imputados”, replicó Margaretic.

Después, al momento en que Julio Vélez volvió a hacer uso de la palabra, lo primero que dijo fue que “no es cierto que esta Defensa quiera hacer creer que a los traumatólogos no les importa otra cosa”.

También, destacó el trato que tuvo Migliorero desde que Leonardo Villarruel fue derivado a Azul para ser operado,

El chico había llegado a esta ciudad el 9 de marzo de 2014, mismo día en que en horas de la madrugada había protagonizado un accidente de tránsito en moto en General Alvear.

“No fue displicente nuestro cliente en la atención del joven Villarruel. Lo fue a ver el domingo que llegó, lo fue a ver todos los días y habló con su familia. No es que no le importó nada”, aclaró el abogado del traumatólogo.

“En el caso puntual -dijo también en respuesta a lo sostenido por la Fiscal-, no es que no le importó nada y que lo único que le interesaba era operar y hacer su trabajo”.

“Migliorero ha demostrado que es un profesional serio, de una reputación intachable, sensible y uno de los mejores de la ciudad. Y no pudo haber actuado con desidia como dice la Fiscalía”, agregó.

El dato El jueves de la semana próxima, en horas del mediodía, los jueces del Tribunal 1 que están interviniendo en este debate -Martín Céspedes, Joaquín Duba y Carlos Pagliere (h)- darán a conocer el veredicto para ambos médicos imputados en esta presunta mala praxis.

LOS PEDIDOS DE LAS PARTES

Mientras que la fiscal Laura Margaretic pidió que Sergio Migliorero, como autor de un homicidio culposo, sea condenado a tres años de prisión y lo inhabiliten por el plazo de seis años para ejercer la medicina; en los alegatos del pasado martes el abogado Jorge Piazza, Particular Damnificado, solicitó para el traumatólogo, por el mismo delito, penas de cinco años de prisión y de diez de inhabilitación para desempeñarse en la profesión.

Al médico Ariel Mullen le imputan la autoría de los siguientes delitos: homicidio simple con dolo eventual en concurso real con falsedad material de instrumento privado.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó para él una condena de diez años de prisión y otra de inhabilitación por el mismo plazo para ejercer la medicina.

El abogado de los familiares de Leo Villarruel, que a Mullen lo condenen por el ilícito mencionado a quince años de prisión y que no pueda ejercer la profesión por ese mismo lapso de tiempo.

Las Defensas de ambos encausados, en tanto, formularon pedidos para que los médicos sean absueltos. Y el abogado Vélez, si a Migliorero lo condenan, que la pena que le impongan sea la mínima que contempla el ilícito que le atribuyen: seis meses de prisión.

En el caso del abogado Luciano de Pietro, pidió en subsidio que Mullen, de resultar condenado, lo sea como autor de un “homicidio culposo”.