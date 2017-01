El Delegado de Chillar realizó un balance de su gestión

< > Se le preguntó al Delegado chillarense qué calificación le otorga al intendente Hernán Bertellys como saldo de sus primeros doce meses en la administración de Azul y su respuesta fue positiva. Recordó que cuando Bertellys y su equipo asumieron su mandato, la ciudad estaba en un caos y “partiendo de ahí a como está hoy, hay una diferencia distinta”.



El funcionario municipal, Horacio Chiarelli, repasó logros y habló sobre varios aspectos a ejercer durante este año en la localidad que gobierna, además de los proyectos a futuro, con una gran batería de ideas para poner en práctica en varias áreas.

Tras asumir el 12 de diciembre de 2015 y con un año y días al frente de Chillar, el delegado comunal Horacio Chiarelli realizó un balance de la gestión municipal, que incluyeron diversos ejes de trabajo, como el avance a futuro en obra pública, la asistencia al vecino y la colaboración a comisiones vecinales e instituciones de esta localidad.

En primera instancia, afirmó que en su primer año “hemos logrados hechos importantes” en relación a lo proyectado. “Podemos decir que las calles del pueblo están un 90 por ciento en buen estado. Al basural lo mejoramos mucho. Cuando yo asumí, no había entrada a este predio”, dijo para luego agregar que “lo empezamos a ordenar”, primero con el “camino entoscado” ya que antes costaba llegar y eran varios lo que tiraban los desperdicios al costado de este trayecto. Luego detalló que vino “la reparación de la entrada” y una vez adentro se puede circular porque “se abrió todo” y por ende se puede tirar la basura donde corresponde.

“En el cementerio agregamos un tanque de agua, que está atrás de la capilla, porque debido a su crecimiento, a la gente mayor le quedaba lejos buscar el agua para los floreros” ya que ésta se encuentra al costado de la entrada principal, por eso se decidió “hacer la extensión de agua”; además está “bien cuidado y ordenado”, comentó.

También se “cumplió” con otro pedido de la gente del pueblo que quería ver las calles limpias, por eso a mediados del año pasado “se incorporaron dos barrenderas que están trabajando muy bien; los comentarios que hemos recibido son todos buenos” y debido a su labor “estamos en tratativas de poder incorporar dos empleadas más porque se están por jubilar dos trabajadores del corralón, entonces utilizaríamos estos cupos para esta actividad”, expresó. En el mismo sentido, comentó que este oficio, en gestiones anteriores, “no se tuvo en cuenta y el pueblo va creciendo; es lo que hablamos con Hernán (por el intendente Bertellys)”, una vez que se concreten las obras, “se precisa personal porque hay que mantenerlas”. En la actualidad son 25 personas las que trabajan diariamente en el Corralón del Municipio. Muchos de ellos están abocados al mejoramiento de espacios públicos, pavimentación y ejecución de servicios, tareas que se vienen cumpliendo desde la asunción de Chiarelli.

Lo único en lo que no se pudo avanzar del todo, es en la tarea de “los arreglos de los caminos rurales que está a cargo del Director de Vialidad Rural y Talleres, Luis Díaz, quien viene con sus complicaciones ya que tiene algunas maquinarías rotas, entonces, hasta que no se reparen se demora el arreglo sobre estas vías, que son aledañas a nuestro pueblo”, describió sobre el “parate” en este tipo de tareas.

También “tenemos dificultad con el riego de todas las calles de tierra” que tiene el pueblo “por un problema de faltante de agua en las vertientes”, explicó. A pesar de contar con cuatro pozos (uno de ellos se utiliza solamente para la pileta municipal), igual “no nos rinde el agua” por falta de lluvias y “solo alcanza para llenar un camión cisterna y esperar hasta el otro día para que venga más caudal de agua”, sostuvo para después afirmar que es ese el problema y no la escasez de combustible, ni daños en los equipos ya que “no los tenemos”. En ese sentido, “estamos bien”, dijo.

Cuentas públicas –

En materia económica y contable a la fecha, el funcionario manifestó que tiene una Delegación equilibrada y ordenada. “Hasta ahora se está cumpliendo todo perfectamente; se firmaron convenios para cancelar todas las deudas con proveedores que fueron heredadas de la anterior gestión” y desde la asunción de Bertellys “lo están cobrando en fecha”, aclaró.

Gestiones y obras –

En la conversación con este matutino, el jefe comunal de Chillar se refirió a la donación de un terreno (por parte del Club Estudiantes de la misma localidad) para la construcción de la Escuela Secundaría. “La última información que tengo, es que está todo listo en una escribanía de La Plata; falta firmar la escritura, pero no tengo fecha de cuándo se puede llevar a cabo esta reunión”, comentó acerca de una gestión que se viene reclamando desde principios del 2000, aproximadamente.

Al ser consultado con relación a la obra del Jardín de Infantes N° 903, Chiarelli manifestó que es la Cooperadora de esta entidad la que está llevando adelante este tema. “Hasta el momento, el Municipio no participa en esto”, manifestó.

Y en cuanto a la sucursal del Correo Argentino (que depende de Olavarría y no de Azul), que abre muy pocas veces al público y, a causa de lo cual, se acumula la correspondencia ya que no se reparte, el mandatario local expresó que sobre estas falencias “se habló con el jefe zonal del correo en Olavarría y nos comentó que él muchas posibilidades no tiene; me pidió que le eleve nota, lo cual hice y la envié con firmas de gente del pueblo. También me sugirió que lo hable con el Intendente para ver si a nivel provincial se puede encontrar una solución a esto”.

Queda claro que Chillar no puede perder este servicio, pero el principal eje de esta problemática es el impedimento de incorporar más personal, tal como sucede en otras áreas, siendo una de ellas la de los jubilados, quienes para hacer trámites deben viajar a Benito Juárez o directamente a Azul (tal como sucede cuando tienen que enviar una carta o encomienda por correo). Respecto a este tema, Chiarelli mantuvo un diálogo con el jefe de la ANSES Azul, Néstor Álvarez pidiendo que se incorpore personal para la atención de los jubilados en esta localidad. “Me comentó que está falto de personal. Sin embargo, a partir de febrero empieza a mandar un empleado, durante una semana, para ir cumpliendo con los requisitos del público de acá”, declaró con la expectativa de no bajar los brazos y seguir gestionando para que el pueblo merezca buenas atenciones.

En cuanto al aporte del Municipio de Azul para este año, consideró que hay proyectos, pero no tiene fechas definidas. Su gestión dura mucho más que un año y, si bien uno puede fijarse objetivos, tiene que depender del mandato de Hernán Bertellys. Igualmente, las ideas son de seguir reparando las calles, caminos rurales, cordón cuneta, plan de vivienda, entre otras gestiones, como la renovación de la plazoleta Horacio Ferro, donde tienen pensado quitar el arenero. Además, detrás del Matadero Municipal, comentó que “estamos mejorando el terreno para la realización de actividades campestres”, entre ellas, doma, prueba de rienda, etc. Para ello, “se está formando una comisión para trabajar en ese predio”, con la finalidad de entretener al público chillarense y de la zona.

Asimismo, “estamos abierto al diálogo”, con distintos sectores de la localidad (productivo, particular u actores institucionales, entre otros) para escucharlos, tratar de encontrar en conjunto, soluciones a las problemáticas y desarrollar actividades comunes. En referencia a esto último, se le dio la posibilidad de participación de los corsos a tres comisiones: el Hogar Agrícola, la Parroquia y el CEF 140, organizaciones que realizaron las bases para la participación del mismo que se llevará a cabo el 12 y 13 de febrero y cuyo total de premios rondan los 40 mil pesos.

También se refirió a la colaboración sostenida que mantienen con diferentes instituciones o comisiones del pueblo. “Con el personal de la Delegación colaboramos en todo lo que podemos, pero con subsidios no ya que es un tema que lo tramita el Intendente, quien ya manifestó una donación a los organizadores de la Fiesta del Chacarero”, detalló y al mismo tiempo contó que “estamos trabajando con PATITAS (que es un proyecto abocado a difundir, proteger y promover los derechos de los animales) para poder incorporar una veterinaria local para que cumpla con su rol de vacunación y castración; desde el Municipio le daremos el apoyo de los medicamentos y el espacio físico (la actividad se llevará en el Parque Municipal). Otra de las ideas, es crear una perrera para sacar a este animal en situación de calle.

Las quejas que se comparten en las redes sociales —

El Delegado aportó que seguirá trabajando para el mejoramiento de Chillar, aunque sabe que falta por hacer, por eso “estamos atentos a la demanda de los vecinos”. Estos últimos a veces utilizan las redes sociales o envían mensajes de texto a la radio para expresar una queja acerca del servicio municipal, sin embargo, no se dirigen a la Delegación para manifestar su problemática. Al respecto, Chiarelli sostuvo que “a la gente le cuesta mucho venir hasta la Delegación; nosotros estamos siempre abierto hacia la comunidad. En mi caso, estoy todo lo días, desde las 7 hasta la 13, salvo excepciones en las que debo viajar a Azul”.

Finalmente, sostuvo que “queremos solucionar todas problemáticas, atendiendo y escuchando al vecino; y en la medida que vamos trabajando, lo vamos haciendo; sólo que estamos complicados con el tema del agua del riego”, concluyó.

¿CÓMO EVALUAR Al GOBIERNO DE BERTELLYS?

El empresario Franco Macri calificó con un “cinco” el primer año de gobierno de su hijo Mauricio y teniendo en cuenta esta respuesta, se le preguntó al Delegado chillarense qué calificación le otorga al intendente Hernán Bertellys como saldo de sus primeros doce meses en la administración de Azul.

“La evaluación es buena, en la ciudad comenzó con mucho trabajo; con el tema de los eventos, va levantando el ánimo de la gente y acá (por Chillar) nos está apoyando muy bien con todo lo que es cultura (el miércoles pasado hubo cine móvil en el Centro Deportivo Municipal)”, valoró y en cuanto al aporte del Municipio en otras áreas, se mostró conforme. Del mismo modo, recordó que cuando Bertellys y su equipo asumieron su mandato, la ciudad estaba en un caos y “partiendo de ahí a como está hoy, hay una diferencia distinta, por eso, califico a esta gestión, con ocho puntos”.

Y ante la consulta de qué puntaje se pondría a la gestión suya, dijo que “en mi caso, que soy de perfil bajo, me pondría un cinco o un seis, pero ya te digo, a mí me tiene que evaluar el Intendente y el ciudadano chillarense; es muy difícil de evaluarse así mismo”.