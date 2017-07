El estado de la Plaza San Martín generó un amplio debate en el Legislativo local

En la sesión del martes, el proyecto presentado por Francisco Gayani advirtiendo el mal estado de la plaza principal de la ciudad, produjo cruces entre los concejales. Mientras que el autor del proyecto habló de desidia y de una realidad paupérrima del espacio; Pedro Sottile celebró que el Concejo se pueda abocar a estas cuestiones cuando, dijo, hace un año y medio atrás la crisis era el tema central a resolver. Por otra parte, se aprobaron por unanimidad todos los demás proyectos presentados.

< > Poco más de tres horas duró la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante del martes pasado.NICOLÁS MURCIA

La sesión del Concejo Deliberante del martes por la noche comenzó más tarde de lo previsto y se extendió por poco más de tres horas. La razón de demora en el inicio fue la presencia de referentes de Unidad Ciudadana en el recinto y la reunión previa a empezar la sesión que mantuvieron con el presidente del cuerpo, Pedro Sottile. Sucedió que presentaron dos anteproyectos de Ordenanza -que ingresaron como Notas Recibidas- y solicitaron que se tratasen sobre tablas o vieran la posibilidad de que algún concejal los tomase. Finalmente, luego de casi media hora de reunión, la sesión comenzó y los anteproyectos pasaron a distintas comisiones (Ver “Emergencias Alimentaria y Laboral”).

“Desidia”

Uno de los proyectos que más debate generó fue el presentado por Francisco Gayani ante el mal estado de conservación y mantenimiento de la Plaza San Martín. El concejal advirtió que existe “desidia” por parte del Ejecutivo comunal ya que faltan plantas en la mayoría de los canteros, agua estancada en la fuente, bancos con “cuantiosa” suciedad, falta de mantenimiento de las baldosas, infección en la tierra que impide el crecimiento del césped, y habló también de la presencia de grillos topos que hacen túneles en el suelo y se alimentan de las raíces de las plantas. Advirtió que esa “desidia y falta de apego a aquellos espacios emblemáticos de la ciudad” se extiende también al balneario, al parque y al cementerio. “Como ciudadanos no debemos avalar con el silencio, cerrando los ojos, cómo desprestigiamos nuestra ciudad, con una presentación tan paupérrima de algo que debería ser la carta de presentación para aquellos que visiten la ciudad”, fueron los argumentos de Gayani para pedirle al Ejecutivo que a la brevedad realice las tareas necesarias en la Plaza y abrir un debate que pasó por distintas cuestiones.

“Hoy hablamos del grillo topo”

Pedro Sottile dejó la presidencia y bajó a su banca. Desde allí pidió la palabra para decir que estaba de acuerdo con el pedido a la administración municipal, pero no con el los considerandos, adelantando así que su voto sería negativo. “Hace un año y medio teníamos un descubierto de 8 millones de pesos, las calles destrozadas, no sabíamos si se podían pagar los sueldos, y hoy estamos hablando del grillo topo. Esto marca una gestión municipal ejemplar”, marcó, para luego advertir que en el proyecto se menciona la suciedad de los sanitarios de la plaza. “No sabía que había sanitarios, no los conozco”, dijo mirando directamente a Gayani.

“Vayan y vean”

La concejal Erica Torena intervino luego para, ante la exposición de Sottile, advertir que no todo es como lo considera el presidente del cuerpo. “El hospital no está funcionando bien. Además, el Ejecutivo tuvo que pedir 15 millones en ATN para pagar sueldos”, le dijo. Después marcó que no se tienen en cuenta el resto de los espacios verdes de la ciudad, que también están en mal estado.

Pablo Zabalza, a su turno, habló de la situación en Chillar y comentó que el municipio podó los árboles de tal manera que los dejaron tipo palenques. “Parecemos la capital de la doma”, sostuvo e invitó en este tiempo de campaña a que los candidatos “vayan y vean”, cómo quedó.

Para Maya Vena, entre otras cuestiones, el estado de la plaza y otros espacios verdes tiene que ver también con la responsabilidad de la gente, que no los cuida.

Más “consistencia” al área de Patrimonio

Al debate se siguieron sumando voces. Tal fue el caso de Estela Cerone, quien en principio consignó que “la discusión que tiene que ver con el patrimonio es interesante” y marcó que es necesario discutir la utilización que se le da, en este caso, a la plaza. Asimismo señaló deficiencias importantes en los espacios públicos, haciendo hincapié en la Boca de las Sierras donde, por ejemplo, uno de los caballos del grupo escultórico El Malón de Carlos Regazzoni “está tirado”. En ese marco, subrayó que “el área de Patrimonio de la municipalidad debería tener otra consistencia”, la que hoy está a cargo de Gustavo Jalli.

En un momento, ante la risa de Pablo Yannibelli que en ese momento ocupaba la presidencia porque Sottile estaba en su banca, la concejal lo miró seriamente y le advirtió “es un asunto serio el que estamos tratando”. Fue la segunda vez en el tratamiento del mismo tema que Yannibelli fue advertido por un par. La primera fue cuando Gayani habló del grillo topo y él no pudo -o no le interesó- contener la risa. En ese momento también fue reprochado por su comportamiento.

“Caminar la plaza”

Cuando Claudio Molina pidió la palabra, en su cabeza todavía estaban las fundamentaciones de Sottile y de Gayani, por esto dijo “ni una cosa ni la otra. No es una gestión ejemplar ni tampoco el estado de la plaza es paupérrimo”. Marcó que salvo algunas excepciones, todos los espacios verdes “están en mal estado, abandonados” porque entendió que el gobierno municipal no los tiene en agenda.

El último en volver a pedir intervención fue Gayani, quien señaló que “voy a dejar de lado las chicanas de Sottile” y luego lo invitó “a caminar la plaza” insistiendo en la “desidia” de la administración Bertellys. El proyecto solicitando al Ejecutivo que tome cartas en el asunto fue aprobado por mayoría, con el único voto negativo de Sottile, tal como lo había adelantado.

En la octava sesión ordinaria del Concejo estuvieron ausentes los concejales Juan Sáenz (UCR), Ulises Urquiza (Frente Renovador) y Florencia Goyeneche (Peronista-Justicialista).

TRÁNSITO, EDUCACIÓN Y CONTROLES

En lo que al tránsito y sus controles se refiere, Manuela Arrarás solicitó al Ejecutivo que implemente de manera urgente un dispositivo en el acceso a Cacharí. Exhibió en la sesión un petitorio con numerosas firmas de vecinos de la localidad preocupados por la problemática, más teniendo en cuenta que jóvenes suelen correr picadas y toman el acceso de Ruta 3 para ello. También con el tránsito se relaciona el proyecto de Ramiro Ortiz pidiendo una reunión al DE para saber si están en sus planes implementar el programa Conductor Asignado para evitar “la conducción de personas que estén bajo los efectos del alcohol”. Ambos fueron aprobados por unanimidad. El pedido para que el Ejecutivo implemente un proyecto de educación vial en los jardines maternales municipales presentado por Liliana Vera fue aprobado por todos los concejales presentes en la sesión del martes. La edil planteó realizar una reunión con funcionarios municipales “para brindarles esta idea y convertirlo en un proyecto de Ordenanza”.

OTROS PROYECTOS APROBADOS

– El proyecto fundamentado por Manuela Arrarás solicitando que la Municipalidad realice las gestiones necesarias para adherirse a la Red Link y así posibilitar que los contribuyentes puedan pagar las tasas por ese medio, fue aprobado por unanimidad.

– Erica Torena es la autora del proyecto de Comunicación por medio del cual se pide que el representante legal de la comuna, Roberto Dávila, informe sobre las actuaciones que realizó hasta el momento para que la Municipalidad recupere el predio donde funciona la Cooperativa Sudamtex. Advirtió que es preocupante la situación que atraviesa ese emprendimiento recuperado por sus trabajadores y marcó que desde 2016, luego de una reunión con el Ejecutivo, “no tuvimos más noticias” sobre las actuaciones que se hicieron, si es que se hicieron. Pidió la instrumentación de la Ordenanza que en 2014 aprobó el Concejo por unanimidad dando una serie de pautas y facultades para que la administración municipal recupere el predio. “El Intendente en ese momento era concejal y también la votó”, recordó. El proyecto fue aprobado también por unanimidad.

– La iniciativa que Pablo Yannibelli presentó para que se firme un acta con la Dirección Provincial de Infraestructura Urbana y Territorial y así actualizar la redacción de la Ordenanza de Ordenamiento Territorial del Partido, fue aprobada por la totalidad de los concejales. En la fundamentación consignó que es necesario dar respuesta a la problemática habitacional y al consecuente ordenamiento de tierras. Planteó que el Estado “debe ser parte activa del mercado de suelo”, y brindar una oferta de tierras accesibles para quienes carecen de vivienda propia.

PEDIDO DE EMERGENCIAS

Los anteproyectos solicitando la declaración de la Emergencia Alimentaria y la Emergencia Laboral fueron presentados por integrantes de la lista 2 de Unidad Ciudadana. El primer anteproyecto surgió, según se indicó, de la preocupación de vecinos, relevamientos propios, aumento de más del 25% de concurrencia a comedores escolares y barriales, la creación de merenderos y “el marcado aumento de precio de todos los alimentos de la canasta básica que ha deteriorado la dieta de los azuleños”.

Por esto, piden que se declare la emergencia durante un año y que el Ejecutivo utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a una alimentación saludable a todos los habitantes del municipio. La iniciativa pasó a las comisiones de Acción Social, de Interpretación y Legislación y de Derechos Humanos.

En lo que hace a la Emergencia Laboral, partió también de la preocupación de vecinos, los despidos en distintas empresas, en la administración pública, el cierre de comercios, entre otras tantas cuestiones que generan un real estado de emergencia. En la parte resolutiva requieren que el Concejo declare la emergencia por un año, con posibilidades de extenderla un año más. El anteproyecto pasó a las comisiones de Producción, de Presupuesto y Hacienda, y de Interpretación y Legislación, con pedido de pronto despacho para ambos.