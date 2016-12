El ex frigorífico Meta Azul podría reabrir en enero

< > ARCHIVO/EL TIEMPO/NACHO CORREA

La posible reapertura de esta industria viene generando expectativa desde hace un tiempo en la comunidad azuleña. Al ser consultado ayer por este diario, Miguel Ángel Otero, dirigente del Sindicato y de la Federación de la Carne, fue cauteloso ante los trascendidos para no generar falsas esperanzas, sobre todo en aquellos que están aguardando recuperar sus fuentes laborales. “En la última charla que tuve me dijeron que iban por buen camino, que estaban muy avanzados, por eso es que tenían la confianza de poder arrancar en el mes de enero”, señaló el gremialista, aunque hizo hincapié en que no hay nada confirmado todavía.