El ex policía al que le encontraron un arsenal en su casa ahora está detenido

< > El arsenal incautado en la casa del ex policía.

Mario Enrique Agüero tiene defensor particular. Se trata del abogado Sergio Roldán, quien ayer afirmó: “Es una locura que la Policía salga a decir que, como le dicen a mi cliente, ‘el loco del rifle’ alquilaba armas o cosas por el estilo”.

Mario Enrique Agüero, el ex policía de la Bonaerense de 63 años a quien el martes pasado le encontraron un arsenal en su casa de esta ciudad, ahora está detenido.

Su situación procesal, intervención de la Cámara Penal mediante y en respuesta a un habeas corpus presentado por quien ahora es su abogado particular, la resolvió finalmente el mismo juez de Garantías que el pasado jueves había declinado la competencia en la causa y ese día remitiera el expediente a la justicia federal.

Al día siguiente, es decir el viernes, a primera hora de la mañana el juez Federal de Azul Martín Bava no se quedó con las actuaciones. Y por considerar que faltaba profundizar la investigación para dar por acreditado ese presunto delito de acopio de armas de fuego, piezas y municiones que se le quiso imputar al ex teniente de la Policía desde la justicia provincial para declinar la competencia en el caso, no aceptó la causa; por lo que la remitió nuevamente al Palacio de Justicia con sede en la Avenida Perón de esta ciudad.

En otras palabras, el expediente volvió al ámbito de la justicia penal bonaerense. Y en ese lugar, posteriormente el abogado Sergio Roldán presentó un hábeas corpus en la Cámara Penal para que, más allá de que se resolviera la cuestión de la competencia, se tratara el tema de fondo: ese que tenía que ver con la situación procesal de su ahora defendido.

En concreto, la aprehensión del jubilado fue convertida en detención por Juan José Suárez, el mismo juez de Garantías que un día antes había declinado la competencia de la justicia provincial en el caso.

Pero ahora, junto con las “amenazas”, al jubilado se le imputa la comisión de la “tenencia sin la debida autorización legal de armas de guerra”, teniendo en cuenta que había varias de esas características en el arsenal que policías hallaron el pasado martes en su casa.

“Como no se puede dictar una medida en provincia respecto de un delito que es de índole federal, se resolvió tratar la situación procesal de Agüero con esa otra figura”, explicó ayer a EL TIEMPO un vocero judicial, lo que se tradujo en que el pasado viernes al jubilado le dictaran la detención, una medida cautelar que por el momento sigue cumpliendo en la comisaría primera local.

A la espera de que Laura Margaretic termine de colectar pruebas, después de que la causa penal que inició se encuentra ahora de nuevo en la UFI 2 que está a su cargo, se especulaba ayer con que posteriormente el sumario sea remitido otra vez al Juzgado Federal a cargo del magistrado Bava para continuar con esa instrucción, aunque bajo la figura más gravosa de ese “acopio de armas” que a Agüero se le imputó en principio.

El dato

También el pasado viernes, desde el Juzgado de Garantías número 3 que está a cargo de Juan José Suárez había sido rechazado para el jubilado un recurso de excarcelación extraordinaria. Ese recurso, después de que Agüero se negara a declarar cuando el miércoles último -es decir, un día después a que resultara aprehendido- fue indagado por la fiscal Margaretic, lo había presentado en Garantías 3 el defensor Oficial Diego Prado, que por ese entonces lo estaba patrocinando al ex policía que ahora permanece detenido.

MUCHAS ARMAS Y DINERO

Una casa ubicada en Leyria entre 9 de Julio y Roca fue el lugar donde el pasado martes policías hallaron e incautaron armas de fuego cortas y largas, municiones, proyectiles y otros elementos.

Aquel día, alrededor de la hora 20.30, los efectivos de seguridad habían sido convocados por el hijo de Agüero, después de que su padre al parecer lo amenazara, en el marco de una disputa de índole familiar que también había tenido como víctima a la esposa del jubilado.

Contando con la anuencia del hijo del ex policía, los efectivos de seguridad realizaron una inspección en la vivienda y hallaron el armamento ya referido, el cual después fue incautado en medio de un procedimiento que se extendió hasta las primeras horas del día siguiente.

Además de que Mario Enrique Agüero fue aprehendido, en la casa se hallaron e incautaron más de 500.000 pesos en efectivo y unos 1.400 dólares.

Todavía no se ha podido determinar, teniendo en cuenta los vaivenes de la causa penal que se inició, el origen de las armas, entre las cuales había algunas que tenían sus números de identificación suprimidos.

Además, se informó en principio que Agüero no carecía de la correspondiente autorizaciones para la tenencia y/o portación de las mismas.

“ES UNA LOCURA QUE LA POLICÍA SALGA A DECIR QUE MI CLIENTE ALQUILABA ARMAS” –

“Más allá de que mi cliente sea una persona controvertida, tal vez duro con su familia y formado en una fuerza policial, me parece un buen tipo”, dijo ayer en diálogo con EL TIEMPO Sergio Roldán.

El abogado olavarriense es quien ahora está patrocinando a Mario Enrique Agüero en esa causa penal donde el hombre está detenido tras el hallazgo del arsenal en su casa.

Teniendo en cuenta lo que se dijo en principio del caso, Roldán afirmó: “Es una locura que la Policía salga a decir que, como le dicen a mi cliente, ‘el loco del rifle’ alquilaba armas o cosas por el estilo”.

“Las armas antiaéreas que le encontraron, él las compraba en una chatarrería. Es una persona muy especial y le gusta coleccionar armas. Pero que lo haga no significa que sea el cabecilla de una banda que ha robado en los últimos tiempos un montón de dinero en Azul”, señaló.

Apuntando a las versiones policiales que circularon sobre el caso, el penalista también sostuvo que las mismas “les sirvieron a algún comisario para sanear la gran ineficacia con la que cuentan en sus estructuras y porque no han podido esclarecer en los últimos tiempos ningún robo importante de dinero que ha habido en Azul y la zona”.

“Además, lejos está mi cliente de ser alguien que pueda haber estado alquilando armamento para cometer delitos o algo que se le parezca”, dijo también ayer el abogado.

Por último, negó que ese dinero incautado esté vinculado con cuestiones ilícitas: “El dinero que tiene Agüero es de él. Y va a estar probado ante la Justicia”.

“A mí me dijo que, como no confía en el sistema bancario, cada que vez que cobra su jubilación, que es de más de 40.000 pesos por mes, va al banco y retira el dinero. Por eso la plata que le secuestraron tenía esas fajas bancarias”.

Y al respecto, agregó: “La capacidad de ahorro que ha tenido durante once años desde que se jubiló puede hacer tranquilamente que tenga esa cantidad de dinero. Es una persona que no tiene gastos extraordinarios, que vive de determinada manera y no posee vehículo automotor. Él le pasaba seis mil pesos a su esposa para el mantenimiento de la casa. Por eso sostengo que no pueden decir que cometió los últimos grandes delitos de Azul llevándose considerables importes de dinero”.