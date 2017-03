El gabinete de Bertellys tiene 72 funcionarios

< > Una superestructura acompaña la gestión de Hernán Bertellys como intendente: tiene 72 funcionarios, además de los asesores que no se sabe a ciencia cierta cuántos son ya que, a pesar de los múltiples pedidos de información al respecto, nunca se dieron a conocer.

Una nueva reestructuración de su equipo de gobierno elevó el intendente Hernán Bertellys dentro de la Ordenanza de Presupuesto 2017, que en enero fue aprobada por mayoría del Concejo Deliberante. Ahora, el organigrama contempla 72 funcionarios, sin contar los asesores que la gestión contrata por fuera de esa estructura y que nadie sabe a ciencia cierta cuántos son ya que no hay información al respecto. Lo concreto es que en esta modificación, se suprimieron cinco áreas y se crearon dieciocho. Además, como uno de los tantos datos llamativos que surgen, se designaron funcionarios para cargos que no figuran en el organigrama.

Lejos, muy lejos quedó aquella promesa de Hernán Bertellys de que su equipo de gobierno sería “acotado”, según declaraciones que hizo a este diario en campaña, una vez electo y también cuando ya había asumido la Intendencia de Azul.

Es que el organigrama municipal que en diciembre pasado elevó al Concejo Deliberante -y que el legislativo aprobó en enero- contempla nada menos que 72 cargos. Exactamente el mismo número que en alguna oportunidad tuvo su antecesor, José Inza, y por el que tantas críticas cosechó, incluso del propio Bertellys.

De esta manera, hoy la planta política presenta una superestructura de funcionarios que ahora tiene una Jefatura de Gabinete y Gobierno -a cargo, desde luego, de Alejandro Vieyra- de la que dependen todas las áreas del Estado municipal: tres secretarías, ocho subsecretarías, treinta y un direcciones, dieciocho coordinaciones, tres delegaciones, dos unidades de asesoramiento, dos subunidades y la secretaría privada. A esto se suman los tres cargos de ley y así contabilizan 72 funcionarios.

En esta suma no se cuentan los asesores, la figura que creó la administración Bertellys para designar cargos por fuera del organigrama pero con sueldos similares a los de algunos funcionarios.

Además -como si faltase un “además” a esta altura-, se designaron funcionarios para áreas que no figuran en el organigrama elevado al Concejo Deliberante. Esos cargos, más los asesores, llevarían a por lo menos 80 la cantidad de funcionarios que tiene el municipio de Azul.

Por lo pronto, lo oficial es que de 59 funcionarios que se informaron en agosto, en diciembre -al elevar la Ordenanza de Presupuesto- pasaron a 72.

—-

Todo bajo la Jefaturade Gabinete y Gobierno

Uno de los cambios que se introdujeron en el organigrama es la supresión de la Secretaría de Gobierno y la creación de la Jefatura de Gabinete y Gobierno, a cargo de Alejandro Vieyra que sigue sumando áreas bajo su control y siendo el hombre fuerte de la gestión. Todo, absolutamente todo, pasa por él.

En esa modificación, Marcos Turón dejó de ser el titular de la Subsecretaría de Gobierno para pasar a ser subsecretario de Gabinete y Gobierno y anexar algunas áreas nuevas, entre las que se encuentran una Dirección de Prensa y Comunicación de la que aún no se ha informado por parte del Ejecutivo quién está a cargo.

Jorge Palmisano, por su parte, dejó de ser asesor en Obras Públicas para pasar a ser finalmente secretario de Obras y Servicios Públicos. Cabe recordar que el arquitecto fue nombrado asesor en enero de 2016 porque desempeñaba un cargo público en la Municipalidad de Tapalqué y no podía tener otro cargo en el municipio de Azul. La designación de Palmisano como secretario, al igual que la gran mayoría de los nombramientos, no fue informada oficialmente. Se tomó conocimiento de ella a principios de febrero de este año a través de un parte de prensa en el que se lo mencionaba como tal.

La misma falta de información se dio con el ingeniero Héctor Comparato, que dejó de ser director de Enlace de la Obra Pública para pasar a ser Director de Hidráulica.

Siguiendo con los cambios, quien era director de Medio Ambiente y Turismo, Gustavo Lorusso, ascendió y se convirtió en subsecretario de Desarrollo Sostenible y ahora dependen de él tres áreas creadas recientemente.

—-

Sin informaciónsobre los asesores

Retomando el tema de los asesores nombrados por la administración de Hernán Bertellys, cabe mencionar que el Concejo Deliberante en repetidas oportunidades durante el transcurso del año pasado, le ha solicitado al Ejecutivo información sobre la cantidad de asesores nombrados, la función que cumple cada uno de ellos, el sueldo que perciben, entre otras cosas, pero el cuerpo legislativo nunca recibió respuesta al respecto.

No se sabe por qué no se da esa información que, además, es pública. Lo que sí se sabe es que Bertellys arrancó 2017 nombrando, al menos, un nuevo asesor. Este diario tuvo acceso al Decreto N° 7, fechado el 2 de enero de este año y firmado por el Intendente junto a Vieyra y al secretario de Hacienda y Administración, Agustín Carús, mediante el cual designan al abogado Guido Nicolás Ingrassia como asesor en la Dirección de Ingresos Públicos durante todo 2017 para, entre otras tareas, desarrollar la reglamentación para la implementación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva de este año; y asesorar a la Secretaría de Hacienda y Administración en materia fiscal y administrativa municipal.

—-

Algunos datos llamativos –

Vuelven a darse en este organigrama algunos datos llamativos. La cantidad de direcciones y coordinaciones, en algunos casos las superposiciones y, otra vez, los nombres largos y extraños de algunas áreas que aún no se sabe qué tarea específica desarrollan.

En el primero de los casos existen, por ejemplo, la Dirección de Medio Ambiente y la Coordinación de Medio Ambiente; la Subsecretaría de Producción y Empleo, la Dirección de Producción y Empleo, y la Coordinación de Producción y Empleo; la Dirección de Fortalecimiento Institucional y la Coordinación de Fortalecimiento Institucional.

Asimismo, está la Dirección de Vialidad Urbana, Hidráulica y Pavimento, por un lado, y la Dirección de Hidráulica, por otro. ¿Quién será el responsable de Hidráulica si ambos directores tienen la misma área a su cargo?.

Además, hay una Dirección de Relaciones con la Comunidad, Protocolo y Ceremonial. Sin embargo, en febrero de este año se creó -por fuera del organigrama y dependiente de otra Subsecretaría- la Coordinación de Protocolo y Ceremonial. Lo mismo sucede con Defensa Civil.

Y después, en el nuevo organigrama aparecen áreas con nombres raros, larguísimos algunos, mezclas raras en otros casos. Sólo por dar algunos ejemplos: Coordinación de Emergencia Habitacional; Coordinación de Economato; Dirección de Inspección General, Defensa Civil y Habilitaciones; Coordinación de Economía Social; y las Unidades de Asesoramiento con sus Subunidades.

—-

Nombramientos fueradel organigrama

Hay algunos nombramientos que se dieron en enero cuyos cargos no figuran en el organigrama elevado al Concejo Deliberante, por lo que se agregan más funcionarios a los 72 contabilizados hasta el momento.

Un ejemplo de ello es el de la Coordinación de Protocolo y Ceremonial. A través del Decreto N° 77 fechado el 17 de enero de este año se nombró a Eugenia Prat en ese cargo que, según se establece en el mencionado decreto, depende de la Subsecretaría de Planificación y Control de Gestión.

Sin embargo, en el organigrama adjuntado a la Ordenanza de Presupuesto 2017 este cargo no está contemplado. Otro dato llamativo es que ya existe la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Protocolo y Ceremonial, pero dependiente de la Subsecretaría de Gabinete y Gobierno.

Otro caso es el de la Coordinación de Defensa Civil, a cuyo cargo está Santiago Hourcade. Tampoco figura este cargo en el organigrama, sí lo está la Dirección de Inspección General, Defensa Civil y Habilitaciones.

Cuestiones, por lo menos, desprolijas; o tal vez exista otro Decreto guardado en alguna Secretaría en el que se introducen cambios. De ser así, tampoco ha sido dado a conocer, como muchas otras cuestiones de gobierno que la administración Bertellys no facilita su conocimiento o no informa.

LOS CARGOS POLÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN BERTELLYS

El organigrama elevado por el intendente Hernán Bertellys dentro de la Ordenanza de Presupuesto 2017 -que fue aprobada por mayoría del legislativo- contempla 72 cargos. Lo elevó sin los nombres, sólo las áreas. Por eso, en esta nota, algunas dependencias no tienen los datos de quiénes están a cargo, no se sabe si es porque no están cubiertas o simplemente porque no las dideron a conocer.

Intendente: Hernán Bertellys

– Secretario Privado: Rodrigo Bertellys

– Unidad de Asesoramiento y Coordinación Jurídica: Lucrecia Egger

– Subunidad de Gestión Jurídica: Ricardo Fabris

– Unidad de Asesoramiento y Coordinación Técnico Administrativa: Fabián Caro

– Subunidad de Asesoramiento y Gestión Administrativa: Pablo Goas Atán

Jefatura de Gabinete y Gobierno: Alejandro Vieyra

– Subsecretaría de Gabinete y Gobierno: Marcos Turón

– Dirección de Cultura: Daniel Galizio

– Dirección de Deportes: Noelia Gallours Santillán

– Dirección de Educación: Stella López

– Dirección de Relaciones con la Comunidad, Protocolo y Ceremonial: Silvina Daulerio

– Dirección de Prensa y Comunicación: No se dio a conocer quién está a cargo

– Dirección de Fortalecimiento Institucional: No se dio a conocer quién está a cargo

– Coordinación de Fortalecimiento Institucional: No se dio a conocer quién está a cargo

– Coordinación de Juventud: Rodolfo Wagner

– Delegación Municipal de Cacharí (interino): Héctor Roldán

– Delegación Municipal de Chillar: Horacio Chiarelli

– Delegación Municipal de 16 de Julio: Federico Vivarelli

– Subsecretaría de Protección Ciudadana y Habilitaciones: Carlos Caputo

– Dirección de Inspección General, Defensa Civil y Habilitaciones: Ramiro Azzaro

– Director de Seguridad, Control Urbano y Monitoreo: Agustín Rodríguez

– Subsecretaría de Desarrollo Sostenible: Gustavo Lorusso

– Dirección de Medio Ambiente: No se dio a conocer quién está a cargo

– Coordinación de Medio Ambiente: No se dio a conocer quién está a cargo

– Coordinación de Turismo: Pedro Stancanelli

– Subsecretaría de Empleo y Producción: Juan Arruti

– Dirección de Empleo y Producción: No se dio a conocer quién está a cargo

– Coordinación de Empleo y Producción: Claudio Ocampo

– Coordinación de Parques Industriales: Juan Etchepare

Secretaría de Salud y Desarrollo Social: Rodolfo Juárez

– Dirección Ejecutiva Hospital Dr. Ángel Pintos: Luis Hoursouripé

– Dirección Administrativa Hospital Pintos: Andrea Añorga

– Subdirección Médica Hospital Pintos: Mariano Donelli

– Dirección Atención Primaria de la Salud: Alberto Hourcade

– Dirección Hospital Dr. Horacio Ferro de Chillar: Mónica De María

– Dirección Hospital Dr. Casellas Solá de Cacharí: Rodolfo Juárez (a cargo)

– Subsecretaría de Desarrollo Social: Carlos Peralta

– Dirección de Desarrollo Social: María Isabel Romay

– Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia: Fernanda Ibarra

– Coordinación de Emergencia Habitacional: Raquel Lauroua

– Coordinación de Tercera Edad y Discapacidad: Néstor Martínez

– Coordinación de Economía Social: Jessica Córdoba

– Coordinación de Economato: No se dio a conocer quién está a cargo

Secretaría de Obras y Servicios Públicos: Jorge Palmisano

– Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos: Guillermo Giordano

– Dirección de Servicios Públicos: José de Urraza

– Dirección de Vialidad Rural y Talleres: Luis Díaz

– Dirección de Vialidad Urbana, Hidráulica y Pavimento: Jorge Sarasola

– Dirección de Hidráulica: Héctor Comparato

– Dirección de Control de Gestión: Guillermina Bellocq

– Dirección de Infraestructura: No se dio a conocer quién está a cargo

– Dirección de Regularización Dominial: Ángel Olaechea

– Coordinación de Eco Azul: Ricardo Diorio

– Coordinación de Puesta en Valor del Patrimonio: Gustavo Jalli

– Coordinación de Intervenciones Urbanas: Juan Diorio

– Coordinación de Organizaciones Vecinales: Ernesto Diorio

– Coordinación de Servicios de Calle: No se dio a conocer quién está a cargo

– Coordinación de Vivienda y Urbanismo: No se dio a conocer quién está a cargo

Secretaría de Hacienda y Administración: Agustín Carús

– Subsecretaría de Planificación y Control de Gestión: Walter Surget

– Dirección de Monitoreo de Gestión: Gisela Fernández

– Dirección de Recursos Humanos: No se dio a conocer quién está a cargo

– Coordinación de Derechos Humanos: No se dio a conocer quién está a cargo

– Dirección de Ingresos Públicos: Juan Ignacio Rampoldi

– Dirección de Sistemas: Mariano Gómez

– Dirección de Finanzas y Presupuesto: Agustina Orellano

– Subsecretaría Legal y Técnica: Roberto Dávila

– Dirección Legal y Técnica: Facundo Achaga

– Coordinación de Asuntos Administrativos: Paolo Lamouré

Cargos de Ley:

– Contadora General: Adriana Guedes

– Tesorera Municipal: Belén Duba

– Jefe de Compras: Gustavo Fittipaldi

CAMBIOS EN EL ORGANIGRAMA

Entre aquel organigrama que el Ejecutivo dio a conocer el 24 de agosto del año pasado -a través del decreto 1273/16 que introducía cambios en la planta de funcionarios- y este último que elevó en diciembre de 2016 dentro de la Ordenanza de Presupuesto 2017, hay diferencias, y muchas. Comparándolos, surge la supresión de cinco áreas y la creación de dieciocho. De aquel organigrama de 59 funcionarios, pasó en cuatro meses al actual que contempla 72 cargos políticos.

Así, por ejemplo, en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social se creó la Coordinación de Economato; en la Subsecretaría de Empleo y Producción se suprimió la Coordinación de Empleo y Capacitación, y se crearon la Dirección de Empleo y Producción y la Coordinación de Empleo y Producción.

A su vez, se suprimió la Dirección de Medio Ambiente y Turismo, y se creó la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible, de la que dependen las también recientemente creadas Dirección de Medio Ambiente, Coordinación de Medio Ambiente, y Coordinación de Turismo.

Siguiendo con las modificaciones que incrementan la planta de funcionarios políticos, se creó la Secretaría de Obras Públicas y dentro de ella la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Control de Gestión, la Dirección de Infraestructura y la Coordinación de Vivienda y Urbanismo. Además sumó la Dirección de Regularización Dominial que pertenecía a otra Subsecretaría de Legal y Técnica.

Por otra parte, se suprimieron la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Gobierno, Cultura, Educación y Deportes, y en su reemplazo se crearon la Jefatura de Gabinete y Gobierno y la Subsecretaría de Gabinete y Gobierno.

Las nuevas áreas que se crearon y que dependen de ellas son la Dirección de Prensa y Comunicación, la Dirección de Fortalecimiento Institucional, la Coordinación de Fortalecimiento Institucional. A su vez, antes tenía a su cargo la Coordinación de EcoAzul, que ahora pasó a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Un área que se suprimió que dependía de la Subsecretaría de Gobierno fue la Dirección de Enlace de la Obra Pública.

Por último, se creó la Subunidad de Gestión Jurídica que depende de la Unidad de Asesoramiento y Coordinación Jurídica.

De esta manera, en unos pocos meses la administración Bertellys suprimió cinco áreas y creó dieciocho, siempre según el organigrama que elevó al Concejo Deliberante dentro de la Ordenanza de Presupuesto 2017.